Гобино (фр. Gobineau), Жозеф Артюр де, граф

Гобино` (фр. Gobineau), Жозеф Артюр де, граф (14.07.1816, Виль-д’Авре — 13.10.1882, Турин) — французский дипломат и писатель, один из основоположников расистской идеологии. Г. был знатоком языков, истории и восточной культуры. В 1849 стал начальником канцелярии министра иностранных дел Франции А. де Токвиля, после его отставки руководил французскими дипломатическими миссиями в Берне, Ганновере, Франкфурте-на-Майне, Тегеране, Афинах, Рио-де-Жанейро и Стокгольме. Основное 4-томное сочинение Г. «Эссе о неравенстве человеческих рас» не сделало его знаменитым при жизни, однако впоследствии послужило теоретической основой расово-антропологической школы и расизма. Центральной темой для Г. стало изучение проблемы упадка цивилизаций, а основным предметом исследования — раса как главный субъект исторического процесса, определяющий форму социальных институтов. В соответствии с цветом кожи Г. выделял три основные расы — белую (внутри которой наивысшее место отводил арийцам), желтую и черную, причем белая считалась господствующей, а черная — низшей. «Чистые» расы, по мнению Г., существовавшие когда-то в древности, уступили место расовым типам, возникшим в результате множественных межрасовых смешений. Он утверждал, что расы отличаются постоянством психофизических и духовно-нравст­венных черт, а также интеллектом. Смешение рас признавалось и источником возникновения цивилизаций, и в то же время причиной их упадка. Вследствие активного участия европейской цивилизации в колониальном разделе мира, приводившем, по мнению Г., к расовому смешению, он предрекал ей в будущем вырождение, за что был подвергнут критике со стороны Х.-C. Чемберлена. Расовая теория Г. стала популярной в начале XX в. в Германии, способствовала формированию там нацистской расовой политики. Соч.: Essai sur l’inégalité des races humaines. V. 1—4. Paris, 1853—1855; Histoire des Perses. V. 1—2. Paris. 1869. Лит.: Biddis M. Father of Rasist Ideology. The Social and Political Thought of Count Gobineau. London, 1970; Тагиефф П.-А. Цвет и кровь. Французские теории расизма. М., 2009; Monneyron F., Siary G. L’Idée de race. Histoire d’une fiction. Paris, 2012; Лепетухин Н. В. Теории расизма в общественно-политической жизни Западной Европы второй половины XIX — начала XX веков: Ж.-А. Гобино, Г. Лебон, Х.-С. Чемберлен. Иваново, 2013.