ГОБЕЛЕН
ГОБЕЛЕН - безворсовый ковёр или тканый материал с характерным приглушённым колоритом и сюжетной либо орнаментальной композицией; разновидность шпалеры.
Изначально Гобелен - ковровые изделия парижской мануфактуры, основанной в 1662 году как королевская, которая объединила ряд шпалерных мастерских, в т. ч. и мастерскую, основанную в XV веке красильщиком Ж. Гобеленом, чьё имя утвердилось за мануфактурой и её изделиями. Гобелены выполнялись цветными шерстяными и шёлковыми (иногда также серебряными и золотыми) нитями по рисункам (картонам) известных художников XVII-XVIII веков Ш. Лебрена, Ф. Буше, А.Ф. ван дер Мёлена и др. Гобелены изготовляли вручную перекрёстным переплетением нитей на специальных ручных станках методом выборочного ткачества, т. е. по отдельным участкам, которые сшивались тонкой шёлковой нитью. Характерная особенность Гобеленов - рубчатая лицевая поверхность, создаваемая нитями основы, и неровная поверхность оборотной стороны, образуемая швами и нитями утка́. Большие по размеру Гобелены применялись для украшения парадных дворцовых залов, иногда закрывая стены целиком.
Высокие художественные достоинства Гобеленов XVII-XVIII веков (с историческими, мифологическими, религиозными и литературными сюжетами) сделали их настолько популярными, что Гобеленами стали называть подражавшие им шпалеры других мануфактур Франции и других европейских стран, а в XIX веке - машинное обивочное полотно плотного плетения (т. н. гобеленовые ткани). Картоны для Гобеленов в 1-й половине XX века создавали А. Матисс, Ф. Леже и другие известные художники. В XX веке получила распространение машинная имитация ручного Гобелена для массовых изделий не только ковров, но и тканей. Гобеленовые ткани вырабатываются на ткацких станках (из шерстяных, шёлковых, хлопчатобумажных, синтетических и других нитей) методом сквозного ткачества, при котором нить утка проходит по всей ширине ткани. Плотные и жёсткие ткани применяются главным образом для изготовления драпировок, жакетов, сумок, а более тонкие и пластичные - для платьев, галстуков и шарфов.
Иллюстрации:
Гобелен «Победа Людовика XIVнад испанскими войскамиво Фландрии в 1667 году» по картону А.Ф. ван дер Мёлена. 2-я половина XVII века. Архив БРЭ.