ГОБЕЛЕН

ГОБЕЛЕН - безворсовый ковёр или тканый материал с характерным приглушённым колоритом и сюжетной либо орнаментальной композицией; разновидность шпалеры.

Из­на­чаль­но Гобелен - ков­ро­вые из­де­лия па­риж­ской ма­ну­фак­ту­ры , ос­но­ван­ной в 1662 году как ко­ро­лев­ская, ко­то­рая объ­е­ди­ни­ла ряд шпа­лер­ных мас­тер­ских, в т. ч. и мас­тер­скую, ос­но­ван­ную в XV веке кра­силь­щи­ком Ж. Го­бе­ле­ном, чьё имя ут­вер­ди­лось за ма­ну­фак­ту­рой и её из­де­лия­ми. Гобелены вы­пол­ня­лись цвет­ны­ми шер­стя­ны­ми и шёл­ко­вы­ми (ино­гда так­же се­реб­ря­ны­ми и зо­ло­ты­ми) ни­тя­ми по ри­сун­кам (кар­то­нам) из­вест­ных ху­дож­ни­ков XVII-XVIII веков Ш. Леб­ре­на , Ф. Бу­ше, А.Ф. ван дер Мё­ле­на и др. Гобелены из­го­тов­ля­ли вруч­ную пе­ре­крё­ст­ным пе­ре­пле­те­ни­ем ни­тей на специальных руч­ных стан­ках ме­то­дом вы­бо­роч­но­го тка­че­ст­ва, т. е. по отдельным уча­ст­кам, ко­то­рые сши­ва­лись тон­кой шёл­ко­вой ни­тью. Ха­рак­тер­ная осо­бен­ность Гобеленов - руб­ча­тая ли­це­вая по­верх­ность, соз­да­вае­мая ни­тя­ми ос­но­вы, и не­ров­ная по­верх­ность обо­рот­ной сто­ро­ны, об­ра­зуе­мая шва­ми и ни­тя­ми ут­ка́. Боль­шие по раз­ме­ру Гобелены при­ме­ня­лись для ук­ра­ше­ния па­рад­ных двор­цо­вых за­лов, ино­гда за­кры­вая сте­ны це­ли­ком.

Вы­со­кие ху­дожественные дос­то­ин­ст­ва Гобеленов XVII-XVIII веков (с ис­то­рическими, ми­фо­ло­гическими, ре­лигиозными и ли­те­ра­тур­ны­ми сю­же­та­ми) сде­ла­ли их на­столь­ко по­пу­ляр­ны­ми, что Гобеленами ста­ли на­зы­вать под­ра­жав­шие им шпа­ле­ры других ма­ну­фак­тур Фран­ции и других ев­ропейских стран, а в XIX веке - ма­шин­ное оби­воч­ное по­лот­но плот­но­го пле­те­ния (т. н. го­бе­ле­но­вые тка­ни). Кар­то­ны для Гобеленов в 1-й половине XX века со­з­да­ва­ли А. Ма­тисс, Ф. Ле­же и другие из­вест­ные ху­дож­ни­ки. В XX веке по­лу­чи­ла рас­про­стра­не­ние ма­шин­ная ими­та­ция руч­но­го Гобелена для мас­со­вых из­де­лий не толь­ко ков­ров, но и тка­ней. Го­бе­ле­но­вые тка­ни вы­ра­ба­ты­ва­ют­ся на ткац­ких стан­ках (из шер­стя­ных, шёл­ко­вых, хлоп­ча­то­бу­маж­ных, син­те­тических и других ни­тей) ме­то­дом сквоз­но­го тка­че­ст­ва, при ко­то­ром нить ут­ка про­хо­дит по всей ши­ри­не тка­ни. Плот­ные и жё­ст­кие тка­ни при­ме­ня­ют­ся главным образом для из­го­тов­ле­ния дра­пи­ро­вок, жа­ке­тов, су­мок, а бо­лее тон­кие и пла­стич­ные - для плать­ев, гал­сту­ков и шар­фов.

Иллюстрации:

Го­бе­лен «По­бе­да Лю­до­ви­ка XIVнад ис­пан­ски­ми вой­ска­миво Фланд­рии в 1667 го­ду» по кар­то­ну А.Ф. ван дер Мё­ле­на. 2-я половина XVII века. Архив БРЭ.

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