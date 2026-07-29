ГОББИ ТИТО
ГОББИ ТИТО - итальянский певец.
Окончил юридический факультет университета в Падуе. Систематического музыкального образования не получил, брал уроки пения у Дж. Крими. Дебютировал в 1935 году в партии Родольфо («Сомнамбула» В. Беллини). 1-я премия Международного конкурса вокалистов в Вене (1936). С 1942 года солист миланского театра «Ла Скала». Известность пришла к нему после исполнения партии Воццека в итальянской премьере одноименной оперы А. Берга в 1942 году в Риме.
Выступал на крупнейших оперных сценах Европы (в т. ч. с 1951 года в лондонском театре «Ковент-Гарден») и США (впервые в 1948 году в Опере Сан-Франциско). Прославился в итальянских операх; среди лучших партий: Риголетто, Яго, Маркиз ди Поза, Фальстаф («Риголетто», «Отелло», «Дон Карлос», «Фальстаф» Дж. Верди), Скарпиа («Тоска» Дж. Пуччини), Тонио («Паяцы» Р. Леонкавалло). Партии в операх XX века: Иоканаан, Мандрика («Саломея», «Арабелла» Р. Штрауса), Улисс («Гекуба» Дж.Ф. Малипьеро, премьера, 1941, Рим). Снялся более чем в 20 кинофильмах. В 1979 году прекратил выступления.