ГОББИ ТИТО

ГОББИ ТИТО - итальянский певец.

Окон­чил юри­дический факультет университета в Па­дуе. Сис­те­ма­тического музыкального об­ра­зова­ния не по­лу­чил, брал уро­ки пе­ния у Дж. Кри­ми. Де­бю­ти­ро­вал в 1935 году в пар­тии Ро­доль­фо («Со­мнам­бу­ла» В. Бел­ли­ни). 1-я премия Ме­ж­ду­на­родного кон­кур­са во­ка­ли­стов в Ве­не (1936). С 1942 года со­лист ми­лан­ско­го те­ат­ра « Ла Ска­ла ». Из­вест­ность при­шла к не­му по­сле ис­пол­не­ния пар­тии Воц­це­ка в итальянской пре­мье­ре од­но­именной опе­ры А. Бер­га в 1942 году в Ри­ме.

Вы­сту­пал на круп­ней­ших опер­ных сце­нах Ев­ро­пы (в т. ч. с 1951 года в лон­дон­ском те­ат­ре «Ко­вент-Гар­ден») и США (впер­вые в 1948 году в Опе­ре Сан-Фран­ци­ско). Про­сла­вил­ся в итальянских опе­рах; сре­ди луч­ших пар­тий: Ри­го­лет­то, Яго, Мар­киз ди По­за, Фаль­стаф («Ри­го­лет­то», «Отел­ло», «Дон Кар­лос», «Фаль­стаф» Дж. Вер­ди), Скар­пиа («Тос­ка» Дж. Пуч­чи­ни), То­нио («Пая­цы» Р. Ле­он­ка­вал­ло ). Пар­тии в опе­рах XX века: Ио­ка­на­ан, Ман­д­ри­ка («Са­ло­мея», «Ара­бел­ла» Р. Штрау­са), Улисс («Ге­ку­ба» Дж.Ф. Ма­липь­е­ро , пре­мье­ра, 1941, Рим). Снял­ся бо­лее чем в 20 ки­но­филь­мах. В 1979 году пре­кра­тил вы­сту­п­ле­ния.