Гоа (порт. Goa)

Го`а (порт. Goa) — историческая территория на западном побережье п-ова Индостан, владение Португалии в 1510—1961. Под различными наименованиями упоминается в древнеиндийских источниках, датируемых началом нашей эры; в арабской географической традиции — Синдабур (Сандабур). Со II в. и до конца Средневековья входила в состав различных государств. В 1510 крепость Г. была захвачена португальцами во главе с Албукерки как стратегически важная точка бассейна Индийского океана. Для устрашения мусульманского окружения при захвате была устроена резня, погибло более 6 тыс. человек. Войска индийцев осадили Г., но потерпели поражение (23 ноября 1512). Г. стала резиденцией вице-короля португальской Индии, здесь были сосредоточены флот и вооруженные силы для контроля над регионом. Военное присутствие португальцев в Г. положило конец посреднической торговле арабов. Г. стал центром португальских владений в Индийском и Тихом океанах. В Г. была введена инквизиция , активно действовали католические проповедники, в том числе иезуитский миссионер Ф. Ксавье (1542—1547). Большая часть гоанцев была обращена в христианство . Свою роль в этом сыграли и смешанные браки, поощряемые колониальными властями. По переписи 1950 99,7 % населения Г. состояло из лиц индийского происхождения; на португальском языке говорило не более 7 %, христианство исповедовали 40 % жителей. До завоевания Индией независимости в 1947 численность португальских войск в Г. не превышала 1 тыс. человек. После вступления Португалии в НАТО Г. начал превращаться в военную базу. Правительство Индии официально заявило о намерении решить проблему Г. военным путем. 18 декабря 1961 индийские войска, поддержанные танками и броневиками, подвергли бомбардировке аэродром в Панджиме; атаковали португальские укрепления на о. Анджидив. Через 36 часов после начала операции португальские войска (ок. 15 тыс. человек) капитулировали. В 1987 Г. получил статус штата Республики Индии. Утрата Гоа , Дамана и Диу обозначила начало распада португальской колониальной империи. Лит.: Антонова К. А., Кузьмин С. А. Португальские колонии в Индии // Последние колонии в Азии. М., 1958; Хазанов А. М. Португалия и мусульманский мир (XV—XVI вв.). М., 2003; Fonseca J. N. An Historical and Archaeological Sketch of the Сity of Goa, Preceded by a Short Statistical Account of the Territory of Goa. Bombay, 1878; Rao R. P. Portuguese Rule in Goa. 1510—1961. Bombay, 1963; Saksena R. N. Goa: into the Mainstream. New Delhi, 1974.