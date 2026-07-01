Го юй (кит. «Речи царств»)

Го юй (кит. «Речи царств») — cборник речей исторических деятелей периода Чуньцю (771—453 до н. э.) из разных царств; один из важнейших источников по истории древнего Китая. Авторство (неподтвержденное) приписывается Цзо Цюмину (VI—V вв. до н. э.), ученику Конфуция (551—479 до н. э.). Речи сохранились в книжных собраниях периода Чжаньго (453—221 до н. э., см. Китай Древний); окончательный вид они (как и другие памятники доимпер- ской эпохи) обрели в эпоху Западная Хань (202 до н. э. — 8 н. э.) в результате деятельности дворцовых библио­графов конца I в. до н. э. — начала I в. н. э. Лю Сяна 77–6 до н. э.) и его сына Лю Синя (?—23). Г. ю. состоит из 21 главы, вмещающих речи сановников царств Чжоу, Лу, Ци, Цзинь, Чжэн, Чу, У и Юэ. Возможно, ориентирован на традицию историописания царства Лу (родины Цзо Цюймина). Особое внимание уделено правлениям государей царств Ци, Цзинь, Чу, У, Юэ, которые становились «гегемонами» (кит. «бо») Вост. Азии. Памятник представляет ранние попытки концептуального описания исторических событий в их развитии; содержит иллюстрации ряда этических идей и понятий: верности (чжун), преданности долгу (и), мужеству (юн), гуманности ( жэнь ) и др., позднее положенных в основу конфуцианства и других школ; ценен описанием исторических реалий, связанных с различными сферами жизни китайской элиты. Хотя Г. ю. основан на документах (фрагментах указов, докладов и пр.), заметны следы их литературной обработки (использования приемов эпической и фольклорной традиции и др.), что позволяет видеть в Г. ю. начало формирования жанра исторической повествовательной прозы. Публ.: Го юй (Речи царств) / Пер., вступление и прим. В. С. Таскина. Отв. ред. М. В. Крюков. М., 1987. Лит.: Карапетьянц А. М. Лингви­стический анализ древнекитайского памятника «Речи царств» // Народы Азии и Африки, 1968, № 6; Васильев К. В. Некоторые вопросы изучения памятников древнекитайской историографии // Письменные памятники Востока. Историко-филологические исследования. 1975. М., 1982; Кобзев А. И. Го юй// Духовная культура Китая. Энциклопедия. Т. 1. Философия. М., 2006. С. 197—198.