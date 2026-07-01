ГО ЮЙ

ГО ЮЙ (кит. «Речи царств», «Рассказы о царствах», «Поучения царям») - первый китайский неофициальный исторический трактат.

Ав­тор­ст­во «Го юя» при­пи­сы­ва­ет­ся уче­ни­ку Кон­фу­ция Цзо Цю­ми­ну (V век до н. э.), со­ста­вив­ше­му его на ос­но­ве бо­лее древ­них ле­то­пи­сей. Труд впер­вые был опуб­ли­ко­ван, ве­ро­ят­но, в I веке н. э. В нём со­дер­жат­ся вы­ска­зы­ва­ния гос.ударственных дея­те­лей о при­род­ных яв­ле­ни­ях и со­бы­ти­ях, имев­ших ме­сто в X-V веках в вось­ми древнекитайских цар­ст­вах: Чжоу, Ци, Лу , Цзинь, Чжэн, Чу, У, Юэ. В «Го юе» от­ра­жён про­цесс за­ро­ж­де­ния фи­лософской мыс­ли в Ки­тае. В нём пред­став­ле­ны по­ло­же­ния, ле­жа­щие в ос­но­ве уче­ний различных фи­лософских школ - кон­фу­ци­ан­ст­ва , мо цзя , дао­сиз­ма, ле­гиз­ма, инь­ян цзя и др. В трак­та­те под­чёр­ки­ва­ет­ся роль лю­дей (на­ро­да - минь) как важ­ней­шей кос­мической си­лы и на­ря­ду с ве­рой во все­мо­гу­щее «не­бес­ное пре­до­пре­де­ле­ние» ут­вер­жда­ет­ся, что «Не­бо сле­ду­ет за людь­ми, со­вер­шен­но­муд­рый - за Не­бом». Од­но из по­ло­же­ний «Го юя» гла­сит: «Че­ло­ве­че­ские де­ла долж­ны со­став­лять триа­ду с Не­бом и Зем­лёй»; в об­ще­ст­ве и го­су­дар­ст­ве главным ус­ло­ви­ем это­го яв­ля­ет­ся управ­ле­ние с по­мо­щью эти­ко-ри­ту­аль­ных норм (ли) и «бла­го­да­ти/доб­ро­де­те­ли» (дэ).

Публикации:

Го юй / Перевод М.В. Крю­ко­ва // Древ­не­ки­тай­ская фи­ло­со­фия. М., 1972. Т. 1;

Го юй. Шан­хай, 1979. Книги 1-2 (на китайском языке);

Го юй (Ре­чи царств) / Перевод с китайского, всту­п­ле­ние и примечания В.С. Тас­ки­на. М., 1987.

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