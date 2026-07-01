ГО ЮЙ
ГО ЮЙ (кит. «Речи царств», «Рассказы о царствах», «Поучения царям») - первый китайский неофициальный исторический трактат.
Авторство «Го юя» приписывается ученику Конфуция Цзо Цюмину (V век до н. э.), составившему его на основе более древних летописей. Труд впервые был опубликован, вероятно, в I веке н. э. В нём содержатся высказывания гос.ударственных деятелей о природных явлениях и событиях, имевших место в X-V веках в восьми древнекитайских царствах: Чжоу, Ци, Лу, Цзинь, Чжэн, Чу, У, Юэ. В «Го юе» отражён процесс зарождения философской мысли в Китае. В нём представлены положения, лежащие в основе учений различных философских школ - конфуцианства, мо цзя, даосизма, легизма, иньян цзя и др. В трактате подчёркивается роль людей (народа - минь) как важнейшей космической силы и наряду с верой во всемогущее «небесное предопределение» утверждается, что «Небо следует за людьми, совершенномудрый - за Небом». Одно из положений «Го юя» гласит: «Человеческие дела должны составлять триаду с Небом и Землёй»; в обществе и государстве главным условием этого является управление с помощью этико-ритуальных норм (ли) и «благодати/добродетели» (дэ).
Публикации:
Го юй / Перевод М.В. Крюкова // Древнекитайская философия. М., 1972. Т. 1;
Го юй. Шанхай, 1979. Книги 1-2 (на китайском языке);
Го юй (Речи царств) / Перевод с китайского, вступление и примечания В.С. Таскина. М., 1987.