ГО МОЖО

ГО МОЖО - китайский писатель, драматург, историк, политический деятель.

Вы­хо­дец из се­мьи зем­ле­вла­дель­ца. Окон­чил университет Кю­сю ( Япо­ния ; 1923). На­чал пе­ча­тать­ся с 1919 года в журнале «Сю­эдэн» («Све­точ нау­ки»). Один из ор­га­ни­за­то­ров и ру­ко­во­ди­те­лей (с 1921 года) литературного общества «Твор­че­ст­во» и «Все­ки­тай­ской ас­со­циа­ции дея­те­лей литературы и искусства по от­по­ру вра­гу». Уча­ст­ник ре­во­люционной гражданской вой­ны 1925-1927 годов в Ки­тае , в августе 1927 года всту­пил в КПК. В 1928-1937 годах на­хо­дил­ся в по­ли­тической эмиг­ра­ции в Япо­нии. В 1930 году всту­пил в Ли­гу ле­вых пи­са­те­лей Ки­тая. В пе­ри­од со­труд­ни­че­ст­ва Го­минь­да­на и КПК в от­ра­же­нии японской аг­рес­сии (1937-1945 годы) ру­ко­во­дил от­де­лом По­лит­управ­ле­ния ар­мии го­минь­да­нов­ско­го пра­ви­тель­ст­ва. Пре­зи­дент АН Ки­тая (с 1949 года), заместитель пред­се­да­те­ля По­сто­ян­но­го комитета Все­ки­тай­ско­го со­б­ра­ния народных пред­ста­ви­те­лей (с 1954 года), иностранный член АН СССР (с 1958 года). Член ЦК Ком­му­ни­стической пар­тии Ки­тая (КПК) 9-11-го со­зы­вов (1969-1978 годы).

В своих тру­дах с мар­кси­ст­ских по­зи­ций рас­смат­ри­вал ис­то­рию древнекитайского об­щест­ва, раз­ви­вал кон­цеп­цию ус­та­нов­ле­ния ра­бо­вла­дельческого строя в эпо­ху Шан-Инь (XVI-XI века до н. э.) и пе­ре­хо­да к фео­да­лиз­му в VI-V веках до н. э. За­ни­мал­ся ис­сле­до­ва­ни­ем и ин­тер­пре­та­ци­ей древ­них эпи­гра­фических тек­стов. В ра­бо­тах по ис­то­рии китайской фи­ло­со­фии вы­яв­лял де­мо­кра­тический ха­рак­тер древ­не­го кон­фу­ци­ан­ст­ва , ре­лигиозная сущ­ность уче­ния мои­стов, то­та­ли­та­ри­ст­скую на­прав­лен­ность ле­гиз­ма. Ав­тор по­этическихх сборников «Бо­ги­ни» («Нюй­шэнь», 1919-1921 годы), «Звёзд­ное про­стран­ст­во» («Син кун», 1921-1922 годы), «Ва­за» («Пин», 1927), «Знак аван­гар­да» («Цянь Мао», 1928), «Го­лос вой­ны» («Чжань шэн», 1938), «Ци­ка­ды» («Тяо тан», 1948), «Гимн ново­му Ки­таю» («Синьхуа сун», 1953), «Пусть рас­цве­та­ют все цве­ты» («Бай­хуа ци­фан», 1958) и др., для ко­то­рых ха­рак­тер­ны ан­ти­фео­даль­ные на­строе­ния, ре­во­люционный ро­ман­тизм; пьес ис­то­ри­ко-пат­рио­тического со­дер­жа­ния «Цве­ты ди­кой виш­ни» («Тан­ди чжи хуа», 1942), «Тиг­ро­вый знак» («Ху фу», 1942), «Цюй Юань» (1942) и др.; кри­тических, пуб­ли­ци­стических ста­тей и ме­муа­ров «Пу­те­вые за­мет­ки об СССР» («Су­лянь цзи­син», 1946), «Мор­ские вол­ны» («Хай­тао», 1951), «Песнь о бу­шую­щей вол­не» («Хун­по цюй», 1959).

Ме­ж­ду­народная Ста­лин­ская премия (1951).