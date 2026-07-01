ГО МОЖО
ГО МОЖО - китайский писатель, драматург, историк, политический деятель.
Выходец из семьи землевладельца. Окончил университет Кюсю (Япония; 1923). Начал печататься с 1919 года в журнале «Сюэдэн» («Светоч науки»). Один из организаторов и руководителей (с 1921 года) литературного общества «Творчество» и «Всекитайской ассоциации деятелей литературы и искусства по отпору врагу». Участник революционной гражданской войны 1925-1927 годов в Китае, в августе 1927 года вступил в КПК. В 1928-1937 годах находился в политической эмиграции в Японии. В 1930 году вступил в Лигу левых писателей Китая. В период сотрудничества Гоминьдана и КПК в отражении японской агрессии (1937-1945 годы) руководил отделом Политуправления армии гоминьдановского правительства. Президент АН Китая (с 1949 года), заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (с 1954 года), иностранный член АН СССР (с 1958 года). Член ЦК Коммунистической партии Китая (КПК) 9-11-го созывов (1969-1978 годы).
В своих трудах с марксистских позиций рассматривал историю древнекитайского общества, развивал концепцию установления рабовладельческого строя в эпоху Шан-Инь (XVI-XI века до н. э.) и перехода к феодализму в VI-V веках до н. э. Занимался исследованием и интерпретацией древних эпиграфических текстов. В работах по истории китайской философии выявлял демократический характер древнего конфуцианства, религиозная сущность учения моистов, тоталитаристскую направленность легизма. Автор поэтическихх сборников «Богини» («Нюйшэнь», 1919-1921 годы), «Звёздное пространство» («Син кун», 1921-1922 годы), «Ваза» («Пин», 1927), «Знак авангарда» («Цянь Мао», 1928), «Голос войны» («Чжань шэн», 1938), «Цикады» («Тяо тан», 1948), «Гимн новому Китаю» («Синьхуа сун», 1953), «Пусть расцветают все цветы» («Байхуа цифан», 1958) и др., для которых характерны антифеодальные настроения, революционный романтизм; пьес историко-патриотического содержания «Цветы дикой вишни» («Танди чжи хуа», 1942), «Тигровый знак» («Ху фу», 1942), «Цюй Юань» (1942) и др.; критических, публицистических статей и мемуаров «Путевые заметки об СССР» («Сулянь цзисин», 1946), «Морские волны» («Хайтао», 1951), «Песнь о бушующей волне» («Хунпо цюй», 1959).
Международная Сталинская премия (1951).