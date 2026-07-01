ГО-ДАЙГО

ГО-ДАЙГО (собственное имя - Та­ка­ха­ру) - 96-й им­пе­ра­тор Япо­нии .

Всту­пил на пре­стол в 1318 году. Трон­ное имя (буквально - По­сле­до­ва­тель Дай­го) от­ра­жа­ло стрем­ле­ние мо­ло­до­го им­пе­ра­то­ра са­мо­стоя­тель­но управ­лять стра­ной по­доб­но древ­не­му го­су­да­рю Дай­го (897-930 годы) и по­кон­чить с гос­под­ством во­енных пра­ви­те­лей - сё­гу­нов. Го-Дайго из­дал дек­ре­ты об уп­разд­не­нии пра­ви­тель­ст­ва сёгу­нов - ба­ку­фу, ин­сти­ту­тов экс-им­пе­ра­то­ров и ре­ген­тов, от­да­лил от се­бя на­следственную ари­сто­кра­тию. В 1319-1322 годах про­вёл на­ло­го­вую и эко­но­мическую ре­фор­мы, на­прав­лен­ные на раз­ви­тие то­вар­но-де­неж­ных от­но­ше­ний, вос­ста­но­вил кон­троль над сто­ли­цей им­пе­рии - Кио­то и при­ле­гаю­щи­ми об­лас­тя­ми.

Два­ж­ды (в 1324 и 1331 годах) Го-Дайго при­ни­мал уча­стие в за­го­во­рах про­тив ба­ку­фу , не под­чи­нив­ше­го­ся ука­зу о рос­пус­ке; во вре­мя вто­ро­го за­го­во­ра был вы­ну­ж­ден бе­жать из Кио­то. В хо­де про­ти­во­стоя­ния ме­ж­ду императорскими вой­ска­ми и ба­ку­фу Го-Дайго по­пал в плен и был вы­слан на острова Оки в Япон­ском мо­ре. Сто­рон­ни­ки Го-Дайго во гла­ве с его сы­ном прин­цем Мо­риё­си про­дол­жа­ли борь­бу. Её ис­ход ре­шил ко­ман­дую­щий ар­ми­ей ба­ку­фу Аси­ка­га Та­ка­уд­зи (1305-1358 годы), при­няв­ший сто­ро­ну им­пе­ра­то­ра. Пред­при­ня­тые Го-Дайго по воз­вра­ще­нии на трон пе­ре­ста­нов­ки в пра­ви­тель­ст­ве, зе­мель­ная и фи­нан­со­вая ре­фор­мы на вре­мя ста­би­ли­зи­ро­ва­ли си­туа­цию в стра­не, но обо­ст­ри­ли от­но­ше­ния им­пе­ра­то­ра с пра­ви­те­ля­ми отдельных про­вин­ций и Аси­ка­га Та­ка­уд­зи, в под­держ­ку ко­то­ро­го вспых­ну­ли мя­те­жи. Го-Дайго по­тер­пел по­ра­же­ние от войск Аси­ка­га Та­ка­уд­зи и бе­жал на юг, в ме­ст­ность Йо­си­но, где ос­но­вал свою став­ку (Южный двор, япон. - Нан-тё). В 1336 году Аси­ка­га Та­ка­уд­зи по­са­дил на трон в Кио­то сво­его став­лен­ни­ка, про­воз­гла­шён­но­го императором Ко­мё (пра­вил до 1348 года), ко­то­рый воз­гла­вил Северный двор (Хо­ку-тё). На­ча­лась мно­го­лет­няя гражданская вой­на. В 1339 году за день до кон­чи­ны Го-Дайго ус­ту­пил трон сво­ему сы­ну (трон­ное имя Го-Му­ра­ка­ми; пра­вил до 1368 года).

Про­ти­во­стоя­ние дво­ров в Кио­то и Йо­си­но про­дол­жа­лось до 1392 года.