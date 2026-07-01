ГО-ДАЙГО
ГО-ДАЙГО (собственное имя - Такахару) - 96-й император Японии.
Вступил на престол в 1318 году. Тронное имя (буквально - Последователь Дайго) отражало стремление молодого императора самостоятельно управлять страной подобно древнему государю Дайго (897-930 годы) и покончить с господством военных правителей - сёгунов. Го-Дайго издал декреты об упразднении правительства сёгунов - бакуфу, институтов экс-императоров и регентов, отдалил от себя наследственную аристократию. В 1319-1322 годах провёл налоговую и экономическую реформы, направленные на развитие товарно-денежных отношений, восстановил контроль над столицей империи - Киото и прилегающими областями.
Дважды (в 1324 и 1331 годах) Го-Дайго принимал участие в заговорах против бакуфу, не подчинившегося указу о роспуске; во время второго заговора был вынужден бежать из Киото. В ходе противостояния между императорскими войсками и бакуфу Го-Дайго попал в плен и был выслан на острова Оки в Японском море. Сторонники Го-Дайго во главе с его сыном принцем Мориёси продолжали борьбу. Её исход решил командующий армией бакуфу Асикага Такаудзи (1305-1358 годы), принявший сторону императора. Предпринятые Го-Дайго по возвращении на трон перестановки в правительстве, земельная и финансовая реформы на время стабилизировали ситуацию в стране, но обострили отношения императора с правителями отдельных провинций и Асикага Такаудзи, в поддержку которого вспыхнули мятежи. Го-Дайго потерпел поражение от войск Асикага Такаудзи и бежал на юг, в местность Йосино, где основал свою ставку (Южный двор, япон. - Нан-тё). В 1336 году Асикага Такаудзи посадил на трон в Киото своего ставленника, провозглашённого императором Комё (правил до 1348 года), который возглавил Северный двор (Хоку-тё). Началась многолетняя гражданская война. В 1339 году за день до кончины Го-Дайго уступил трон своему сыну (тронное имя Го-Мураками; правил до 1368 года).
Противостояние дворов в Киото и Йосино продолжалось до 1392 года.