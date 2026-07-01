Го Цзысин

Го Цзыси`н (1312, Аньхой —1355) — представитель зажиточных землевладельцев, военачальник, командир группы отрядов, названных «Красными повязками», которые наряду с другими участвовали в войне против монголов в 1351—1368 в конце периода Юань; тесть первого императора эпохи Мин (1368—1644). В феврале 1352 организовал отряд в области Хаочжоу ( провинция Аньхой), возглавив его вместе с Сунь Дэяем. Поставил под свой контроль ряд районов на Великой равнине (в провинциях Аньхой и Цзянсу). В его армии состоял Чжу Юаньчжан (сначала в качестве десятника) — будущий военачальник и первый правитель империи Мин, которому тогда было 25 лет. В 1353 Г. оказал успешное сопротивление монголам и принял титул верховного командующего (юань шуай), став одним из лидеров антимонгольского движения. Тогда же Г. отдал в жены Чжу Юаньчжану свою приемную дочь, после этого Чжу Юаньчжан стал быстро повышаться в званиях и в 1354 был объявлен командующим одного из войск армии Г. После смерти Г. в 1355 Чжу Юаньчжан вместе с сыном Г. возглавил всю армию, в 1368 занял столицу (Пекин) и объявил себя новым императором. Ист.: Мин ши (История династии Мин). Гл. 122. Шанхай, 1936. Лит.: Бокщанин А. А. Китай во второй половине XIV — XV в. // История Востока. В 6 т. / Отв. ред. Л. Б. Алаев и К. З. Ашрафян. Т. 2. М., 2000. С. 528—546; У Хань. Жизнеописание Чжу Юаньчжана. М., 1980.