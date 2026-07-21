Гностицизм

Гностици`зм (от греч. γνωστικός — «обладающий знанием», «мудрый» от γνῶσις — «знание») — общее название для ряда религиозно-философских учений, засвидетельствованных со II в. н. э. Гностические учения были известны по ересиологическим трудам Отцов Церкви II—IV вв. (Иринея Лионского, Епифания, Ипполита, Тертуллиана, Климента Александрийского и др.). Они оставили описания учений около 20 авторов и школ: доктрины Валентина, Василида, Маркиона, сифианский гносис, учение офитов и др. Впоследствии были открыты соб-ственно гностические тексты, сохранившиеся на коптском языке в рукописях предположительно III—VI вв. В XVIII—XIX вв. были найдены Аскевианский кодекс , кодекс Брюса, Берлинский кодекс 8502. В 1945 в Наг-Хаммади (Верхний Египет) найдена гностическая библиотека из 13 кодексов, во 2-й половине ХХ в. — кодекс Чакос. Гностические доктрины представляют собой синтез раннего христиан-ства с элементами эллинистических и восточных религиозных представлений, вульгаризированными позднеантичными философскими учениями, мистериальными религиями, астрологией и магическими верованиями. Наряду с концепцией совершенного, трансцендентного верховного божества, для Г. характерно учение об эманациях: единая божественная субстанция дробится на отдельные эманации (или эоны), которые и составляют гностический «пантеон» (плерому). Эманации в конечном счете образуют сложную иерархию и обычно носят названия гипостатизированных религиозных и философ-ских понятий, имена библейских персонажей, небесных сил или младших божеств. Гностики трактуют материю и материальный мир как зло. Сотворение его — результат ошибки или падения младшего божества (Софии), пожелавшего создать нечто без воли верховных божеств. Порождение Софии, Иалдабаот (Самаэль, Сакла), становится демиургом и владыкой материального мира, в том числе видимых небес и светил, и отождествляется в ряде гностических школ с Богом исторических книг Библии. Низшие или злые духи, архонты, подчиняются ему и правят материальным миром. Многие концепции и мотивы Библии трактуются гностиками по-иному, чем в каноническом христианстве и иудаизме. Особенно это относится к историческим книгам Библии. Так, грехопадение Адама и Евы истолковано в положительном смысле, как получение высшего спасительного знания. Плоть людей, согласно гностическим учениям, создана низшими силами по образу и подобию божества, а душа заключает в себе частицу божественной субстанции, что и дает человеку надежду на спасение. Условие спасения души в Г. — получение истинного высшего знания. Цель спасения — освободиться от уз материи и воссоединиться с божественным началом. Христос призван спасти человечество как податель высшего знания. Ряд гностических школ радикально разделяли божественное и человеческое начала: небесный Христос — одно из божеств, и земной, исторический Иисус-человек. Распятие трактуется, с одной стороны, как свидетельство того, что материальный мир не признает истинного вероучителя, а с другой — как космическая аллегория божественного начала, «распятого» в материи. Упорядоченную и канонизированную религию гностического типа представляет собой манихейство , зародившееся в Месопотамии в III в. н. э. и предположительно просуще­ствовавшее около тысячелетия. Элементы гностической и манихейской доктрины усматривают в ряде позднейших дуалистических сект: павликиан, богомилов (см. Богомильство), альбигойцев (катаров). До наших дней дожила религия гностического типа — учение мандеев, которые ныне обитают на юге Ирака (небольшая часть — в сопредельных ­странах). Лит.: Афонасин Е. В. Гносис. Фрагменты и свидетельства. СПб., 2008; Йонас Г. Гностицизм (Гностическая религия). СПб., 1998; Памятники литературы на коптском языке / Введ., пер. с копт. и комм. А. И. Еланской. СПб., 1993.; Трофимова М. К. Историко-философские вопросы гностицизма (Наг-Хаммади, II, соч. 2, 3, 6, 7). М., 1979; Хосроев А. Л. Александрийское христианство по данным текстов из Наг-Хаммади (II, 7; VI, 3;. VII, 4; IX, 3). М., 1991; Jonas, H. The Gnostic Religion. Boston, 2001; Layton, B. Prolegomena to the Study of Ancient Gnosticism // The Social World of the First Christians: Essays in Honor of Wayne A. Meeks / Ed. L. M. Whit, O. L. Yarbrough. Minneapolis (Mn.), 1995; Pearson, B. A. Ancient Gno-sticism: Traditions and Literature. Minneapolis (Mn.), 2007; Robinson J. The Nag Hammadi Library. New York, 1978; Rudolph, K. Gnosis. The Nature and History of Gnosticism. New York, 1987.