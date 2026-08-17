Гнезно

Гне`зно (пол. Gniezno) — город в Великопольском воеводстве, первая столица Польши, город Короны Польского королевства, первая церковная митрополия, город св. Войцеха. Население — 70 129 человек (2012). Первые упоминания Г.: «Dagome iudex» (958—992), Хроника Титмара Мерзебургского (1012—1018), «Польская хроника» Галла Анонима (1112). С названием Г. связана легенда о Лехе, Чехе и Русе («Великопольская хроника» рубежа XIII—XIV вв.). Ранние поселения относятся к концу палеолита (Х—VIII тысячелетия до н. э.). Первый город возник в 940—941 при князе Меш- ко I. В X в. становится одним из столичных городов государства Пястов. В 1000 состоялся Гнезненский съезд с участием Болеслава I Храброго и императора Оттона III, на котором было утверждено архиепископство и гнезненская митрополия. В 1025 в Г. короновался Болеслав Храбрый. В 1038 Г. был разрушен войсками чешского князя Бржетислава I, после чего польский князь Казимир I Восстановитель перенес столицу в Краков. В 1331 Г. захватили и разрушили крестоносцы . Отстроен при Казимире III Великом. Стал вторым после Кракова центром польской культуры. По Второму разделу Речи Посполитой (1793, см. Разделы Польши) вошел в состав Пруссии. В 1794 был охвачен восстанием Т. Костюшко. После пожара в 1819 заново отстроен. В 1918—1919 — один из главных центров великопольского восстания. В годы Второй мировой войны оккупирован гитлеровцами. Освобожден советскими войсками 21 января 1945. В 1966 — центр торжеств по случаю 1000-летия крещения Польши. В 1994 получил титул «города св. Войцеха». В 2000 широко отмечалось 1000-летие Гнезненского съезда. Самый известный исторический памятник: кафедральный собор Успения Пресвятой Девы Марии с главной реликвией — фрагментами мощей св. Войцеха и интерьерами в стиле классицизма с элементами барокко . Знаменит кафедральной библиотекой. Романские бронзовые Гнезненские врата (ок. 1175) украшены барельефами с 18 эпизодами жития св. Войцеха. Лит.: Gniezno // Słownik starożytności słowiańskich. Warszawa, 1964. T. 2. Cz. 1. 114–118; Topolski J. Gniezno — Zarys dziejów. Poznań, 1979; Mikołajczyk G. Zabytki Katedry Gnieź- nieńskiej. Gniezno, 1992; Gryguć J. Gniezno-przewodnik. Gniezno, 2008.