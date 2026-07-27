ГНЕЗНО

ГНЕЗНО - один из важнейших раннесредневековых центров Польши.

Рас­по­ла­гал­ся на Го­ре Ле­ха, сре­ди озёр, в северной Ве­ли­ко­поль­ше. Ар­хео­ло­гические рас­коп­ки с 1936 года. Воз­ник на мес­те не­сколь­ких славянских по­се­ле­ний VIII(?)- X веков и куль­то­во­го цен­тра (по Я. Длу­го­шу, бо­ги­ни Ные). Строи­тель­ст­во кре­по­сти (су­ще­ст­во­ва­ла около 940-980 годов) свя­зы­ва­ют с князем Гнезно - Си­мо­мыс­лом и ста­нов­ле­ни­ем го­су­дар­ст­ва Пяс­тов. При его сы­не Меш­ко I и вну­ке Бо­ле­сла­ве I Храб­ром Гнезно под­верг­ся пе­ре­пла­ни­ров­ке, за­кон­чен­ной в 1-й четверти XI века; имел де­ти­нец с кня­же­ским дво­ром и трёх­ча­ст­ное пред­гра­дье; ка­ж­дая часть бы­ла ук­ре­п­ле­на ва­ла­ми. По­сле при­ня­тия хри­сти­ан­ст­ва в 966 году Гнезно ста­но­вит­ся важ­ней­шим идео­ло­гическим цен­тром Поль­ши. Здесь бы­ли по­хо­ро­не­ны пер­вый польский свя­той му­че­ник Вой­тех (смотри Адаль­берт Праж­ский ), а так­же, по пре­да­нию, Дом­брув­ка (Дуб­ров­ка), хри­сти­ан­ка, же­на Меш­ко I, и др. К 1000 году в Гнезно ос­но­ва­на ар­хи­епи­ско­пия и со­стоя­лась встре­ча Бо­ле­сла­ва I с От­то­ном III. В 1025 году здесь ко­ро­но­вал­ся Бо­ле­слав I, а позд­нее ряд других польских ко­ро­лей. В 1038/1039 годах был раз­граб­лен чешским князем Брже­ти­сла­вом I. За­тем на­сту­пил по­ли­тический и эко­но­мический упа­док, но Гнезно со­хра­нил зна­че­ние как центр ар­хи­епи­ско­пии (в 1821-1946 годах еди­ная По­знан­ско-Гнез­нен­ская). В 1238 или 1239 году по­лу­чил ма­где­бург­ское пра­во. Под­верг­ся раз­ру­ше­нию кре­сто­нос­ца­ми в 1331 году. Силь­но по­стра­дал от по­жа­ра 1613 года. С 1793 года (кро­ме пе­рио­да 1807-1815 годов) в со­ста­ве прусской провинции По­знань (с января 1920 года по Вер­саль­ско­му мир­но­му до­го­во­ру 1919 года - часть Поль­ши), по­сле гит­ле­ров­ско­го на­па­де­ния во­шёл в во­енный ок­руг По­знань (11.9.1939 года), 26.10.1939 года при­сое­ди­нён к Гер­ма­нии. В января 1945 года ос­во­бо­ж­дён Крас­ной Ар­мией , с тех пор в со­ста­ве Поль­ши. Ны­не Гнезно - не­боль­шой го­род, центр по­вя­та в Ве­ли­ко­поль­ском вое­вод­ст­ве.

В де­тин­це на мес­те ка­мен­ной по­строй­ки X или XI веков - цер­ковь Святого Ге­ор­гия XII века (пе­ре­строе­на в 1615-1632 годах; со­хра­ни­лись сте­ны XII века). В 1-м пред­гра­дье го­тический со­бор Де­вы Ма­рии (около 1342-1415 годов) со скульп­тур­ны­ми пор­та­ла­ми 2-й половины XIV века, го­тическим над­гро­би­ем (около 1478-1486 годов) и се­ре­бря­ным сар­ко­фа­гом (1662) святого Вой­те­ха, над­гро­би­ем при­ма­са З. Олесь­ниц­ко­го (1495, скульп­тор Ф. Штос). Со­бо­ру пред­шест­во­ва­ли ка­мен­ная по­строй­ка (пред­по­ло­жи­тель­но 2-я половина X века), пред­ро­ман­ская (1-я половина XI века) и ро­ман­ская (2-я половина XI или 1-я половина XII веков) церк­ви; со­хра­ни­лись ке­ра­мические пли­ты по­ла (конец X века), брон­зо­вые «Гнез­нен­ские вра­та» со сце­на­ми из жиз­ни святого Вой­те­ха (около 1170 года; в южном пор­та­ле со­бо­ра) и др. В пред­гра­дье так­же го­тические, ре­нес­санс­ные и ба­роч­ные ка­пел­лы (в т. ч. ка­пел­ла По­тоц­ких, 1727-1730 годы, архитектор П. Фер­ра­ри, рос­пись - художник И. Мей­ер); биб­лио­те­ка ка­пи­ту­ла (ру­ко­пи­си с XI века). Сре­ди других па­мят­ни­ков ар­хи­тек­ту­ры - 1-не­фная го­тическая церковь Святого Ио­ан­на Кре­сти­те­ля (XIV век; баш­ня - XV-XVI веков; фре­ски - 1340-1360 годы), мо­на­стырь фран­ци­скан­цев (цер­ковь около 1270 года - XV век, пе­ре­строе­на в XVIII веке), церк­ви Святой Трои­цы (около 1420-1430 годов, пе­ре­строе­на около 1613-1632 годов), Святого Ми­хаи­ла (1-я половина XV века; баш­ня до­строе­на в 1900 году), Свя­тых Пет­ра и Пав­ла (XIII-XIV веках, пе­ре­строе­на в XVII веке); со­хра­ни­лись не­ре­гу­ляр­ная пла­ни­ров­ка средневековые го­ро­да, жи­лая за­строй­ка 1-й половины XIX века. Му­зеи: ар­хео­ло­гический, Гнез­нен­ской ар­хи­епи­ско­пии.

Близ Гнезно - руи­ны цен­трического хра­ма и двор­ца в селе Ост­рув-Лед­ниц­ки (конец X века); уса­деб­ные ан­самб­ли: Я. Лип­ско­го в Чер­не­ево (около 1770 - около 1800 годов; 1926-1928 годы), С. Гар­чинь­ско­го в Не­ча­но­во (конец XVIII века).

Иллюстрации:

«Гнез­нен­ские вра­та». Де­таль. Брон­за, ли­тьё. Около 1170 года. Архив БРЭ;

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)