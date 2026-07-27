ГНЕЗНО
ГНЕЗНО - один из важнейших раннесредневековых центров Польши.
Располагался на Горе Леха, среди озёр, в северной Великопольше. Археологические раскопки с 1936 года. Возник на месте нескольких славянских поселений VIII(?)- X веков и культового центра (по Я. Длугошу, богини Ные). Строительство крепости (существовала около 940-980 годов) связывают с князем Гнезно - Симомыслом и становлением государства Пястов. При его сыне Мешко I и внуке Болеславе I Храбром Гнезно подвергся перепланировке, законченной в 1-й четверти XI века; имел детинец с княжеским двором и трёхчастное предградье; каждая часть была укреплена валами. После принятия христианства в 966 году Гнезно становится важнейшим идеологическим центром Польши. Здесь были похоронены первый польский святой мученик Войтех (смотри Адальберт Пражский), а также, по преданию, Домбрувка (Дубровка), христианка, жена Мешко I, и др. К 1000 году в Гнезно основана архиепископия и состоялась встреча Болеслава I с Оттоном III. В 1025 году здесь короновался Болеслав I, а позднее ряд других польских королей. В 1038/1039 годах был разграблен чешским князем Бржетиславом I. Затем наступил политический и экономический упадок, но Гнезно сохранил значение как центр архиепископии (в 1821-1946 годах единая Познанско-Гнезненская). В 1238 или 1239 году получил магдебургское право. Подвергся разрушению крестоносцами в 1331 году. Сильно пострадал от пожара 1613 года. С 1793 года (кроме периода 1807-1815 годов) в составе прусской провинции Познань (с января 1920 года по Версальскому мирному договору 1919 года - часть Польши), после гитлеровского нападения вошёл в военный округ Познань (11.9.1939 года), 26.10.1939 года присоединён к Германии. В января 1945 года освобождён Красной Армией, с тех пор в составе Польши. Ныне Гнезно - небольшой город, центр повята в Великопольском воеводстве.
В детинце на месте каменной постройки X или XI веков - церковь Святого Георгия XII века (перестроена в 1615-1632 годах; сохранились стены XII века). В 1-м предградье готический собор Девы Марии (около 1342-1415 годов) со скульптурными порталами 2-й половины XIV века, готическим надгробием (около 1478-1486 годов) и серебряным саркофагом (1662) святого Войтеха, надгробием примаса З. Олесьницкого (1495, скульптор Ф. Штос). Собору предшествовали каменная постройка (предположительно 2-я половина X века), предроманская (1-я половина XI века) и романская (2-я половина XI или 1-я половина XII веков) церкви; сохранились керамические плиты пола (конец X века), бронзовые «Гнезненские врата» со сценами из жизни святого Войтеха (около 1170 года; в южном портале собора) и др. В предградье также готические, ренессансные и барочные капеллы (в т. ч. капелла Потоцких, 1727-1730 годы, архитектор П. Феррари, роспись - художник И. Мейер); библиотека капитула (рукописи с XI века). Среди других памятников архитектуры - 1-нефная готическая церковь Святого Иоанна Крестителя (XIV век; башня - XV-XVI веков; фрески - 1340-1360 годы), монастырь францисканцев (церковь около 1270 года - XV век, перестроена в XVIII веке), церкви Святой Троицы (около 1420-1430 годов, перестроена около 1613-1632 годов), Святого Михаила (1-я половина XV века; башня достроена в 1900 году), Святых Петра и Павла (XIII-XIV веках, перестроена в XVII веке); сохранились нерегулярная планировка средневековые города, жилая застройка 1-й половины XIX века. Музеи: археологический, Гнезненской архиепископии.
Близ Гнезно - руины центрического храма и дворца в селе Острув-Ледницки (конец X века); усадебные ансамбли: Я. Липского в Чернеево (около 1770 - около 1800 годов; 1926-1928 годы), С. Гарчиньского в Нечаново (конец XVIII века).
Иллюстрации:
«Гнезненские врата». Деталь. Бронза, литьё. Около 1170 года. Архив БРЭ;