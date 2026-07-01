НО
НО (япон., букв. - мастерство, совершенство) - ногаку (япон. «совершенная музыка [музыкальное представление]»), классическая японская музыкальная драма.
Одно из высших достижений мирового музыкально-театрального искусства. Сформировалась как придворно-аристократический мистериальный жанр в среде самураев, обобщила различные виды и жанры японского искусства, среди которых - придворная музыка гагаку, буддийские песнопения (см. раздел Музыкальная культура в ст. Буддизм) и эпические сказания, музыкально-театральные и танцевальные жанры и формы сангаку, бугаку, кагура.
Основателем Но считается актёр и драматург Канъами Киёцугу (1333-1384 годы). Его сын Дзэами (Сэами) Мотокиё (около 1363 - около 1443 годов) - также актёр и драматург, адепт школы Сото в дзен-буддизме (см. Дзен), автор свыше 100 пьес для театра Но и 24 трактатов (3 из них не сохранились, 16 впервые опубликованы в 1909 году), в которых дано теоретическое и филосовско-эстетическое обоснование Но. В трудах Дзэами содержится учение о способах познания посредством практики Но, изложены основные принципы искусства Но: высокая степень канонизации всех компонентов - музыкального (с собственной музыкально-теоретической системой), пластического и драматического, их взаимообусловленность и чёткая внутренняя координация при импровизационной свободе исполнения. Но - наиболее яркое художественное воплощение дзен-буддизма в музыке театре. В основе эстетики и художественного метода Но лежат средневековые, детально разработанные Дзэами категории югэн (скрытая, мистич. красота), хана (букв. - цветок; по Дзэами, «зерно цветка - в душе художника/актёра»), мономанэ (подражание) и др.
Первоначально Но называлась дэнгаку-но но или саргаку-но но, что отражало её преемственность с древними театральными жанрами дэнгаку и саругаку. Представления давались после богослужения в буддийских (позднее также в синтоистских) храмах и монастырях, составляя часть праздника поминовения. На раннем этапе полное представление, которое могло длиться несколько дней, включало цикл из 5 пьес определённых категорий и эмоциональных модусов: о божествах, о мужчинах (воинах), о женщинах, о безумных, о демонах; после 3-й пьесы исполнялся фарс кёгэн (в разговорном стиле, без музыкального сопровождения). В буддийский Новый год и праздник поминовения исполнялся цикл из 7 пьес: в его начало добавлялась пьеса «Окина» («Старец»; др. назв. - «Камиута», т. е. «Божественная песня»), состоящая из 3 танцев-молитв о мире, плодородии и долголетии и имеющая синтоистский характер; в конец - пьеса «Сюгэн-Но» («Хвалебное Но»). За неделю до представления главный актёр проходил обряд очищения (соблюдается поныне в случае исполнения пьесы «Окина»). Манера исполнения Но могла меняться в соответствии со временем года и суток, а также с характером местности, где разыгрывалось представление (в целях нахождения соответствия с «божественными силами»); всё это было призвано способствовать достижению главной цели Но - установлению «мировой гармонии».
Ныне драмы театра Но разыгрываются на специальной сцене под крышей, с помостом слева от сцены, по которому выходят актёры, и с единственной декорацией на заднике - изображением сосны (символ долголетия и процветания). Для резонанса (в т. ч. для усиления шумовых призвуков при любых движениях актёров) под сценой подвешиваются глиняные горшки (обычно 7). В представлениях используются старинные костюмы и маски. Исполнительский состав традиционно мужской: 2 ведущих актёра - ситэ (в маске) и ваки (в маске, если в роли женщины); 2-3 второстепенных (без масок и без грима); иногда актёр-ребёнок - коката; хор дзи (или дзиутаи), как правило, состоящий из 8-12 человек; малый инструментальный ансамбль хаяси, который включает поперечную флейту нокан, 2 малых барабана в форме песочных часов - коцудзуми и оцудзуми, цилиндрич. барабан тайко (симэдайко).
Композиционную основу пьесы Но составляют 5 сцен (годан - «пять данов»), организованных в 2-частную форму (4+1); между частями исполняется инструментальная интерлюдия (гаку) или фарс кёгэн. В каждой сцене (дан) приблизительно 40 малых сцен (сёдан), которые строятся путём нанизывания мелодико- ритмических моделей (всего известно около 200). Совмещение мелодических вокальных и мелодико-ритмич. инструментальных моделей подчиняется определённым правилам.
Вокальный пласт Но - ёкёку (иногда этот термин используется в качестве синонима Но) - включает стилизованную речь (на языке прозы XIV века; как правило, без инструментального сопровождения), речитацию и распевание (в т. ч. текстов классич. поэзии и цитат из буддийских текстов). Метрика словесного текста основана на 12- (7+5), 8- и 16-сложных размерах; др. размеры трактуются как видоизменения трёх основных. Вокальная метрика, как правило, основана на 8-дольных метрич. структурах ансамбля хаяси (наследие гагаку). Общий диапазон ёкёку – ок. 2 октав; звукорядные структуры - японского происхождения, но не имеют аналогов в др. жанрах японской музыки; абсолютная высота тонов (в отличие от гагаку) не учитывается. Ёкёку нотируется специальными знаками справа от иероглифической колонки литературного текста пьесы. Психоэмоциональный аспект и мелодические характеристики ёкёку определяются сильным влиянием буддийских песнопений.
Инструментальный ансамбль хаяси является самостоятельным компонентом драмы (в основе не аккомпанирует пению), его звучание «распадается» на отд. линии; одновременное звучание всех инструментов встречается редко. Внутри 8-, 4- или 6-дольных метрических структур музыки хаяси располагаются ритмические модели барабанов, в рамки которых в соответствии с правилами заключается мелодия флейты. Начало каждой ритмич. модели обозначается выкриком (какэгоэ) барабанщика (чаще исполнителя на коцудзуми). Инструментальная нотация (спец. значки) используется только при обучении.
Структура сценические движения спектакля аналогична строению литературного текста драмы, стилистика которого определяется как цудзурэ-нисики («парча из лоскутков»), а метод строения - как цугихаги («нанизывание одного на другое»), и музыкальной структуре в целом. В пластич. отношении сцена складывается из статических поз - ката (всего известно около 250) и движений - хакоби. Специфика передвижения актёра по сцене - не отрывая пятки от пола, что создаёт эффект скольжения. Кульминационные моменты действия - танцы кусэ (в 1-й части пьесы) и маи (во 2-й части); в танцевальных разделах ансамбль хаяси и хор дзи приобретают аккомпанирующую функцию.
В основе динамической организации сценичиского и музыкального движения лежит принцип дзё-ха-кю (медленное вступление, развёрнутая экспозиция, быстрый финал; подразумевает ускорение к концу), осмысленный Дзэами как закон вселенского характера (в частности, в трактате «Носакусё» - «Записи о создании Но») и ставший с тех пор главным принципом организации любого композиционного процесса в японских временны́х искусствах, риторике, поэзии. Он пронизывает композицию Но на всех уровнях, определяя скорость действия, структурную плотность и последовательность в фазовой цепи развития. Последняя фаза (кю) содержит в себе зарождение новой триады. Такая пульсирующая динамич. структура целого, с одной стороны, обеспечивает долгое развёртывание формы, с другой - создаёт логическую завершённость каждой структурной единицы на разных масштабных уровнях, что при постановке пьесы позволяет отказаться от к.-л. второстепенных звеньев композиции, не нарушая равновесия всей структуры.
Обилие правил и ограничений при объединении вокального и инструментального пластов звучания требует большой тренировки памяти (по традиции обучение Но начиналось в 6-летнем возрасте). С жёсткой регламентацией метрич. структур, лежащих в основе временн ́ой организации Но, сочетается принцип интуитивности, которая является гл. показателем индивидуального творческого начала.
Ныне существуют 5 исполнительских школ актёров ситэ: кандзэрю (основатели - Канъами и Дзэами), компарурю (основатель - зять Дзэами драматург Компару Удзинобу Дзэнтику, 1405-1470? годы), хосёрю (основатель - Хосё Рэнъами, умер 1468 год), конгорю (основатель - Конго Сосэцу, умер 1576 год), китарю; их репертуар насчитывает ок. 200 пьес. Работают также школы актёров ваки: фукуорю, такаясурю и др. В начале XXI века в Японии насчитывается около 1500 актёров Но. В Токио функционирует Национальный театр но (Кокурицу Ногакудо).
Распевание текстов пьес Но без инструментального сопровождения существует и как самостоятельный жанр искусства (вне театра). В эпоху Токугава (1603-1867 годы) в храмовых школах тэракоя для мальчиков было организовано преподавание ёкёку как духовной дисциплины.