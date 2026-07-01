ГНЕЗИО-ЛЮТЕРАНЕ

ГНЕЗИО-ЛЮТЕРАНЕ - религиозная партия в Германии в 1547-1552 годах, объединявшая тех лютеран (главным образом приходских пасторов), кто принципиально отвергали Аугсбургский Интерим и Лейпцигский Интерим.

4 июля 1546 года папа Римский Павел III по предварительной договоренности с императором Карлом V объявил Шмалькальденскому союзу германских протестантов войну с целью «искоренить сорняки безбожных доктрин». Имперская католическая армия нанесла поражение лютеранским князьям Германии при Мюльберге 24 апреля 1547 года, их вождь Иоганн Фридрих, курфюрст Саксонии, был захвачен в плен. Вся Южная Германия, а частично и северогерманские государства оказались под контролем католиков. 23 мая Карл V во главе католической армии занял Виттенберг - столицу лютеранской Реформации. Он не позволил осквернить останки М. Лютера, заявив, что воюет «не с мертвыми, а с живыми». Цель католиков в Шмалькальденской войне официально заключалась в том, чтобы заставить лютеран подчиниться решениям Тридентского Собора, чья работа (начатая в 1545 году) была еще далека от завершения. Поэтому 15 мая 1548 года Карл V утвердил Аугсбургский Интерим - документ, составленный Иоганном Агриколой и определявший церковный порядок в областях Германской империи, ранее охваченных Реформацией , впредь до окончательных решений Тридентского Собора. Аугсбургский Интерим дозволял лютеранским священникам вступление в брак и преподание Причастия под 2 видами для мирян, но восстанавливал совершение всех 7 таинств Римско-католической Церкви и обязывал пасторов признать верховенство Римского папы по Божественному праву (лат. jure divino) и истинность католического учения о транссубстанциации причастных элементов. Повсеместное и единодушное сопротивление Аугсбургскому Интериму (в т. ч. и пассивное со стороны прихожан, которые не ходили в церкви) побудило Морица, нового курфюрста Саксонии, перешедшего из лютеранства в католичество, выступить с инициативой разработки нового, компромиссного канонического документа. Он был составлен профессорами теологических факультетов Виттенберга (главным образом Ф. Меланхтоном) и Лейпцига и 22 декабря 1548 года утвержден Морицем как Лейпцигский Интерим. Пасторы, отвергшие Интеримы (около 400 человек), изгонялись католиками из приходов; некоторые были брошены в тюрьму. А. Корвин, суперинтендант Каленберг-Гёттингена, скончался после 3 лет тюремного заключения. Меланхтон в личной переписке и с кафедры Виттенбергского университета оправдывал Лейпцигский Интерим на том основании, что свобода проповеди Евангелия сохранилась, а навязанные отклонения от лютеранских догм и восстановление католической обрядности относятся к вещам безразличным (адиафоре, греч.- αδιαπηορον), т. е. не предписанным Библией, но и не запрещенным ею. Центром сопротивления Интеримам стал город Магдебург.

В 1547 году был основан Йенский университет, на его богословский факультет были приглашены лютеране - противники Интеримов, считавшие себя сторонниками подлинного (gnesios) лютеранства и противниками «филиппизма». Напечатанные проповеди и памфлеты Гнезио-лютеран распространялись из Магдебурга по всей Германии, за что Магдебург был в шутку прозван «Божьей канцелярией». С весны 1549 года признанным вождем Гнезио-лютеран стал М. Флаций Иллирик (1520-1575 годы); заметную роль в движении играли также Н. фон Амсдорф (1483-1565 годы) - друг и сподвижник Лютера, Н. Галл (1516-1570 годы) - пастор из Регенсбурга, И. Вестфаль (1510-1574 годы), проводивший Реформацию в городах Ганзейского союза , и др. Флаций отвергал заявления Меланхтона об адиафоре, указывая, что лютеранская церковь находится под сильнейшим давлением со стороны католиков, в такой обстановке христианин обязан сохранять свою веру - лютеранин естественно должен исповедовать ее по-лютерански. Флаций считал, что в обстановке, которая требует исповедания веры, ничто не может считаться вещью безразличной - Nihil est adiaphoron in statu confessionis. По его мнению, принципиальное значение имело публичное отстаивание христианской свободы как таковое, а не сами литургические различия. Так, в период Реформации в одних приходах Саксонии пасторы продолжали пользоваться обычными для католических священников облачениями, в других отказались от них. Флаций считал, что недопустимо ранее отказавшимся от католических облачений, уступая Интериму, вновь начать ими пользоваться.

В конце 1551 года Мориц по политическим соображениям порвал с Карлом V и после краткой войны заключил с ним 2 августа 1552 года договор в Пассау об официальном аннулировании обоих Интеримов и о свободе лютеранского исповедания в Германии (правда, Аугсбургский мир 1555 года закрепил это положение только в тех германских государствах, которые возглавлялись монархами лютеранского вероисповедания). Позиция лютеранской церкви в вопросе об адиафоре, совпадающая с позицией Гнезио-лютеран, была закреплена в Формуле согласия 1577 года (статья 10).

В ранних работах по истории лютеранства Гнезио-лютеранами иногда называют немногочисленных сторонников Флация в богословской полемике 1560-1575 годов, в ходе которой он утверждал, что «первородный грех не акциденция, но самая сущность человеческой природы». Этот взгляд был отвергнут лютеранской церковью (Формула согласия. Статья 1).

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