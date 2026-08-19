Гнейзенау (нем. Gneisenau), Август Вильгельм Антониус

Гнейзена`у (нем. Gneisenau), Август Вильгельм Антониус (27.10.1760, Шильдау — 23.08.1931, Познань) — немецкий военачальник и государ-ственный деятель. Сын военного из рода саксонских дворян Нейтхардтов, граф Нейтхардт. По окончании иезуитской школы и Эрфуртского университета в 1778 поступил в австрийскую армию. В 1780 перешел на службу к маркграфу Ансбах-Байрейтскому. В 1782—1783 — в рядах немецких наемников принял под фамилией «Гнейзенау» участие в Войне за независимость в Северной Америке 1775—1783 на стороне Великобритании. В 1786 поступил на прусскую службу. В 1806 участвовал в сражении с французами при Йене (см. Йена-Ауэрштедтское сражение 1806), в 1807 руководил обороной крепости Кольберг. В 1808—1809 вместе с Г. Шарнхорстом проводил модернизацию прусской армии (см. Штейна – Гарденберга. По требованию французов отправлен в 1809 в отставку. В 1813 становится генерал-квартирмейстером, а после смерти Шарнхорста — начальником штаба Силезской армии Г. Блюхера. Отличился в сражениях при Кацбахе и Лейпциге (см. Лейпцигское сражение 1813), участвовал во взятии Парижа в 1814. Внес важный вклад в победу над Наполеоном при Ватерлоо в 1815. В 1818 — губернатор Берлина и член Государственного совета. Командуя во время Польского восстания 1831 Обсервационной армией на границе с Польшей, умер от холеры. Лит.: Thiele G. Gneisenau — Leben und Werk des Königlich-Preußischen Generalfeldmarschalls. Berlin, 2007.