ГНЕВКОВСКИЙ СЕБАСТИАН

Чешский поэт, драматург, теоретик литературы. Был одной из центральных фигур так называемой первой новочешской поэтической школы. Автор сентиментальных баллад, юмористических стихов, произведений в жанре бурлеск на материале чешских мифов и пр.

Биография

Родился 19 марта 1770 г. в городе Жебрак в Центральной Чехии. Был девятым из десяти детей в семье кожевенного работника и торговца Павла Гневковского и его супруги Розалии, урожденной Крайтнеровой. В 1781 г. начал учиться в пиаристской гимназии в Бероуне, а с 1782 г. – в Праге. По окончании гимназии изучал право в Пражском университете , кроме того, дополнительно изучал философские науки, учился у таких профессоров как Станислав Выдра и Игнац Корнова. Во время обучения С. Гневковского в университете у него умер отец и юноша, оказавшись без материальной поддержки, вынужден был зарабатывать уроками итальянского языка. Вопреки желанию матери, он не стал священником, но окончил юридический факультет в 1795 г. В том же году стал членом городского совета в местечке Планицы у Клатови и одновременно работал в качестве служащего в суде в городе Жинковы. В 1805 г. получил место члена городского совета в родном Жебраке. Там он женился, и у них с супругой Анной родилось 4 сына и 2 дочери.

Чтобы обеспечивать семью, Гневковский также занимался юридической помощью и адвокатской работой. В 1826 г. он получил должность бургомистра в городе Поличка, однако местные власти не приняли его - отношения с ними, а также с частью горожан, были напряженными. В результате, в июне 1836 г. Гневковский был отправлен на пенсию, с условием, что получит жалование, если покинет город в течение трех месяцев. Он уехал в Прагу, где продолжал жить до самой своей смерти 7 июня 1847 г. Был похоронен на Ольшанском кладбище.

Творчество

В детстве и юности на мировоззрение Гневковского больше всего повлияла его мать и образование, которое она ему давала. Она была верующей женщиной и привила сыну любовь к Богу. Также она читала детям чешские легенды и сказки, позднее – знакомила с философскими сочинениями. Таким образом, Себастиан еще в школьные годы получил знания, далеко выходящие за пределы школьной программы. Мать давала ему знания из области философии, древней истории, астрономии, эстетики и др. Кроме того, она расширяла его литературный кругозор, знакомя с сочинениями Еврипида , Гомера , Горация , Софокла , Вергилия, Гете и др. Не менее важной была привычка подвергать привычные представления разумной критике, также привитая матерью.

Во время обучения в университете Себастиан Гневковский вместе с другими студентами принимал участие в организации литературного кружка, целью которого была поддержка и развитие чешской национальной поэзии. Результатом этой деятельности стал целый ряд альманахов, издаваемых в 1795-1814 гг. чешским «будителем» и поэтом Антонином Ярославом Пухмайером. В этих альманахах была напечатана большая часть ранней поэзии Гневковского. Наиболее плодотворным для него был период жизни в городе Планицы. Там в 1802 г. поэт закончил и подготовил к книжному изданию роман-эпос в стихах (состоял из 12 песен) «Děvín». Он основывался на материале пьесы Вацлава Тама «Власта и Шарка, или Девичья война у Праги» («Vlasta a Šárka aneb Dívčí boj u Prahy», 1788) и чешских народных преданиях.

Наряду с Пухмайером Гневковский был одной из ярчайших фигур в так называемой первой новочешской поэтической школе. Излюбленными жанрами обоих была анакреонтическая поэзия, эпиграммы и любовные песни. В отличие от Пухмайера, который с помощью чешских адаптаций, созданных по иноязычным образцам, хотел угодить вкусу самых искушенных читателей, Гневковкий стремился сделать свою поэзию более близкой к чешским истокам и интересной для широких слоев народа.

Однако пресловутую «исконность» он искал не в чешской деревне, как это делали многие чешские поэты позднее, а в народной городской культуре позднего барокко, точнее, в ее светской ветви. Эта культура в своих словесных проявлениях была крайне разнородной, и в творчестве Гневковского отразилось как это многообразие, так и сентиментальность, суровость, юмор, вульгарность и контрастность. Больше всего поэт тяготел к эпической лирике. Его сентиментальная баллада «Внислав и Бела» («Vnislav a Běla»), в основу которой была положена песенка лавочников, повествовала о любовном предательстве, примириться с которым возможно лишь после смерти обоих возлюбленных. В других балладах Гневковский разворачивает фантастический сказочный сюжет («Волынщик» («Dudák»), либо местное предание («Вышеградский столб» («Vyšehradský sloup»).

Гневковский всегда стремился идти в ногу с новыми тенденциями в литературе. Так, он переработал свой роман-эпос «Děvin», сделав его «романтично-героической» поэмой, издал две театральные пьесы и юмористическое «старинное сказание» «Доктор Фауст».