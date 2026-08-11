ГНЕСИНА ЕЛЕНА ФАБИАНОВНА
ГНЕСИНА ЕЛЕНА ФАБИАНОВНА - российская пианистка, педагог, общественный деятель, заслуженный артист Республики (1925), заслуженный деятель искусств РСФСР (1935).
Сестра М.Ф. Гнесина. В 1893 году окончила Московскую консерваторию по классу В.И. Сафонова. Выступала как пианистка, участвовала в собраниях Кружка любителей русской музыки. Один из основоположников современной 3-ступенной системы музыкального образования (школа - училище - вуз) в России. В 1895 году вместе с сёстрами - пианистками Евгенией Фабиановной Савиной-Гнесиной (1870-1940 годы) и Марией Фабиановной Гнесиной (1871-1918 годы) организовала музыкальное училище (Гнесина - его директор со дня основания). В 1920 году после национализации оно было преобразовано в детскую музыкальную школу и музыкальный техникум (с 1925 года Школа и Техникум сестёр Гнесиных).
В 1944 году основан Государственный музыкально-педагогический институт (ГМПИ; с 1992 года Российская академия музыки - РАМ) имени Гнесиных и при нём в 1946 году - Московская средняя специальная музыкальная школа (с 2004 года Школа-колледж) имени Гнесиных. Гнесина до конца жизни возглавляла весь этот комплекс учебных заведений, вела класс фортепиано в училище и институте (с 1943 года профессор), развивая педагогические принципы Сафонова (в числе её учеников - А.И. Хачатурян, Л.Н. Оборин, Е.Ф. Светланов), а также методику преподавания фортепиано. Автор детских песен и фортепианных пьес, этюдов, упражнений. Её сёстры - скрипачка Елизавета Фабиановна Гнесина-Витачек (1879-1953 годы), жена Е.Ф. Витачека, и пианистка Ольга Фабиановна Александрова-Гнесина (1881-1963 годы) с 1901 года также преподавали в упомянутых учебных заведениях.