ГНЕСИНА ЕЛЕНА ФАБИАНОВНА

ГНЕСИНА ЕЛЕНА ФАБИАНОВНА - российская пианистка, педагог, общественный деятель, заслуженный артист Рес­пуб­ли­ки (1925), заслуженный де­ятель ис­кусств РСФСР (1935).

Се­ст­ра М.Ф. Гне­си­на . В 1893 году окон­чи­ла Московскую консерваторию по клас­су В.И. Са­фо­но­ва. Вы­сту­па­ла как пиа­ни­ст­ка, уча­ст­во­ва­ла в со­б­ра­ни­ях Круж­ка лю­би­те­лей русской му­зы­ки. Один из ос­но­во­по­лож­ни­ков современной 3-сту­пен­ной сис­те­мы музыкального об­ра­зо­ва­ния (шко­ла - учи­ли­ще - вуз) в Рос­сии. В 1895 году вме­сте с сё­ст­ра­ми - пиа­ни­ст­ка­ми Ев­ге­ни­ей Фа­биа­нов­ной Са­ви­ной-Гне­си­ной (1870-1940 годы) и Ма­ри­ей Фа­биа­нов­ной Гне­си­ной (1871-1918 годы) ор­га­ни­зо­ва­ла музыкальное училище (Гнесина - его ди­рек­тор со дня ос­но­ва­ния). В 1920 году по­сле на­цио­на­ли­за­ции оно бы­ло пре­об­ра­зо­ва­но в дет­скую музыкальную шко­лу и музыкальный тех­ни­кум (с 1925 года Шко­ла и Тех­ни­кум сес­тёр Гне­си­ных).

В 1944 году ос­но­ван Государственный музыкально-пе­да­го­гический институт (ГМПИ; с 1992 года Российская ака­де­мия му­зы­ки - РАМ) имени Гне­си­ных и при нём в 1946 году - Московская сред­няя спе­ци­аль­ная музыкальная шко­ла (с 2004 года Шко­ла-кол­ледж) имени Гне­си­ных. Гнесина до кон­ца жиз­ни воз­глав­ля­ла весь этот ком­плекс учеб­ных за­ве­де­ний, ве­ла класс фортепиано в училище и институте (с 1943 года профессор), раз­ви­вая пе­да­го­гические прин­ци­пы Са­фо­но­ва (в чис­ле её уче­ни­ков - А.И. Ха­ча­ту­рян , Л.Н. Обо­рин, Е.Ф. Свет­ла­нов), а так­же ме­то­ди­ку пре­по­да­ва­ния фортепиано. Ав­тор дет­ских пе­сен и фортепианных пьес, этю­дов, уп­раж­не­ний. Её сё­ст­ры - скри­пач­ка Ели­за­ве­та Фа­биа­нов­на Гне­си­на-Ви­та­чек (1879-1953 годы), же­на Е.Ф. Ви­та­че­ка, и пиа­ни­ст­ка Оль­га Фа­биа­нов­на Алек­сан­д­ро­ва-Гне­си­на (1881-1963 годы) с 1901 года так­же пре­по­да­ва­ли в упо­мя­ну­тых учеб­ных за­ве­де­ни­ях.