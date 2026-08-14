ГНЕСИН МИХАИЛ ФАБИАНОВИЧ

Российский композитор, педагог, заслуженный деятель искусств РСФСР (1927).

Сын рав­ви­на. Внук (со сто­ро­ны ма­те­ри) еврейского народного пев­ца И. Флет­зин­ге­ра. Брат Е.Ф. Гне­си­ной . В 1909 году окон­чил Санкт-Пе­тербургскую консерваторию (уче­ник Н.А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва, А.К. Ля­до­ва, А.К. Гла­зу­но­ва). Ран­нее твор­че­ст­во свя­за­но с но­ва­тор­ски­ми ис­ка­ния­ми в русском искусстве то­го вре­ме­ни - поэзией сим­во­ли­стов, те­ат­ром В.Э. Мей­ер­холь­да (во­каль­ные цик­лы на сти­хи К.Д. Баль­мон­та, А.А. Бло­ка, В.И. Ива­но­ва, му­зы­ка к тра­ге­ди­ям Со­фок­ла и Ев­ри­пи­да). Сим­фо­нический ди­фи­рамб «Вру­бель» (на сти­хи В.Я. Брю­со­ва, 1911) от­ме­чен Глин­кин­ской премией (1912). В 1914 и 1922 годах ез­дил в Па­ле­сти­ну, по­зна­ко­мил­ся с ре­лигиозной и свет­ской му­зы­кой еврейских об­щин.

Еврейская те­ма­ти­ка за­ни­ма­ет зна­чительное ме­сто в твор­че­ст­ве Гнесина: ав­тор опе­ры «Юность Ав­ра­ама» (на собственное либретто, 1923), сим­фо­нические по­эмы «Пес­ня о древ­ней Ро­ди­не» (1919), сюи­ты из му­зы­ки к пье­се Н.В. Го­го­ля «Ре­ви­зор» - «Ев­рей­ский ор­кестр на ба­лу у го­род­ни­че­го» (1926), во­каль­но­го цик­ла «По­весть о ры­жем Мо­те­ле» (на сти­хи И.П. Ут­ки­на, 1929) и др. Сре­ди со­чи­не­ний с ре­во­люционной те­ма­ти­кой - «сим­фо­ни­че­ский мо­ну­мент» «1905-1917 годы» для ор­ке­ст­ра и хо­ра на сти­хи С.А. Есе­ни­на (1925). Ин­те­рес к фольк­ло­ру Вос­то­ка вы­ра­зил­ся в соз­да­нии мно­го­численных об­ра­бо­ток пе­сен на­ро­дов Северного Кав­ка­за, За­кав­ка­зья, По­вол­жья, ка­мер­но-ин­ст­ру­мен­таль­но­го про­изв. «Ады­гея» (1933). Вер­ши­на твор­че­ст­ва Гнесина - фортепианное трио «Па­мя­ти на­ших по­гиб­ших де­тей» (1943) и Со­на­та-фан­та­зия для фортепиано квар­те­та (1945; Государственная премия СССР, 1946).

С 1908 года вёл пе­да­го­гическую и музыкально-про­све­тительскую ра­бо­ту в Санкт-Пе­тер­бур­ге, Ека­те­ри­но­да­ре (ны­не Крас­но­дар), Рос­то­ве-на-До­ну. В 1925-1936 годах профессор по клас­су ком­по­зи­ции Московской консерватории, в 1935-1944 годах - Ле­нинградской консерватории, в 1944-1951 годах заведующий ка­фед­рой ком­по­зи­ции Музыкально-пе­да­го­гического института имени Гне­си­ных. Сре­ди уче­ни­ков - А.С. Ле­ман, Г.А. Му­шель, А.Л. Сте­па­нян, А.И. Ха­ча­ту­рян , Т.Н. Хрен­ни­ков, С.А. Юда­ков. Ав­тор «На­чаль­но­го кур­са прак­ти­че­ской ком­по­зи­ции» (1941), книги «Мыс­ли и вос­по­ми­на­ния о Рим­ском-Кор­са­ко­ве» (1956).