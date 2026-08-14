ГНЕСИН МИХАИЛ ФАБИАНОВИЧ
Российский композитор, педагог, заслуженный деятель искусств РСФСР (1927).
Сын раввина. Внук (со стороны матери) еврейского народного певца И. Флетзингера. Брат Е.Ф. Гнесиной. В 1909 году окончил Санкт-Петербургскую консерваторию (ученик Н.А. Римского-Корсакова, А.К. Лядова, А.К. Глазунова). Раннее творчество связано с новаторскими исканиями в русском искусстве того времени - поэзией символистов, театром В.Э. Мейерхольда (вокальные циклы на стихи К.Д. Бальмонта, А.А. Блока, В.И. Иванова, музыка к трагедиям Софокла и Еврипида). Симфонический дифирамб «Врубель» (на стихи В.Я. Брюсова, 1911) отмечен Глинкинской премией (1912). В 1914 и 1922 годах ездил в Палестину, познакомился с религиозной и светской музыкой еврейских общин.
Еврейская тематика занимает значительное место в творчестве Гнесина: автор оперы «Юность Авраама» (на собственное либретто, 1923), симфонические поэмы «Песня о древней Родине» (1919), сюиты из музыки к пьесе Н.В. Гоголя «Ревизор» - «Еврейский оркестр на балу у городничего» (1926), вокального цикла «Повесть о рыжем Мотеле» (на стихи И.П. Уткина, 1929) и др. Среди сочинений с революционной тематикой - «симфонический монумент» «1905-1917 годы» для оркестра и хора на стихи С.А. Есенина (1925). Интерес к фольклору Востока выразился в создании многочисленных обработок песен народов Северного Кавказа, Закавказья, Поволжья, камерно-инструментального произв. «Адыгея» (1933). Вершина творчества Гнесина - фортепианное трио «Памяти наших погибших детей» (1943) и Соната-фантазия для фортепиано квартета (1945; Государственная премия СССР, 1946).
С 1908 года вёл педагогическую и музыкально-просветительскую работу в Санкт-Петербурге, Екатеринодаре (ныне Краснодар), Ростове-на-Дону. В 1925-1936 годах профессор по классу композиции Московской консерватории, в 1935-1944 годах - Ленинградской консерватории, в 1944-1951 годах заведующий кафедрой композиции Музыкально-педагогического института имени Гнесиных. Среди учеников - А.С. Леман, Г.А. Мушель, А.Л. Степанян, А.И. Хачатурян, Т.Н. Хренников, С.А. Юдаков. Автор «Начального курса практической композиции» (1941), книги «Мысли и воспоминания о Римском-Корсакове» (1956).