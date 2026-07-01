ГНЕДИН ПЁТР ВИССАРИОНОВИЧ

Пётр Виссарионович Гнидин (сменил фамилию на Гнедин в 1944 году) родился 15 (по новому стилю — 27) сентября 1893 года в станице Екатериненской Области войска Донского (ныне — Краснодонецкая Белокалитвенского района Ростовской области). По национальности русский. Работал подмастерьем, затем мастером на кондитерских фабриках в Белокалитовке (ныне — Белая Калитва).

6 ноября 1914 года Гнедин был мобилизован на службу в Русскую императорскую армию и направлен на фронт Первой мировой войны . Участвовал в боях за Галицию в составе 5-го Каргопольского драгунского полка, в 1915 году окончил там учебную команду. Дослужился до звания младшего унтер-офицера. В марте 1917 года заболел. После излечения был отправлен в отпуск, работал на шахте. В июле 1917 года вернулся в армию, служил младшим унтер-офицером в запасном стрелковом полку, дислоцированном в Орле, был избран членом ротного и полкового комитетов. В октябре того же года вступил в Орловский отряд Красной гвардии.

С момента создания Рабоче-Крестьянской Красной Армии Гнедин находился в её рядах. Участвовал в боях Гражданской войны , будучи командиром взвода, эскадрона 1-го Царицынского кавалерийского полка. Принимал участие в обороне Царицына. С мая 1919 года служил в составе 1-й Конной армии, прошёл путь от комиссара кавалерийского дивизиона до командира 32-го кавалерийского полка. Принимал участие в боях против Добровольческой армии генерала А. И. Деникина и в советско-польской войне. В июне 1920 года получил ранение, после чего лечился в Ростове-на-Дону.

В марте 1921 года Гнедин окончил повторные кавалерийские курсы высшего командного состава при 9-й армии, после чего продолжал службу на командных и штабных должностях в различных кавалерийских частях Красной Армии. Принимал активное участие в боях с басмаческими формированиями в Средней Азии, за что в 1923 году был удостоен первой своей боевой награды — ордена Красного Знамени РСФСР.

В 1930 году Гнедин окончил кавалерийские курсы усовершенствования командного состава в Новочеркасске, в 1932 году — Ленинградские автобронетанковые курсы усовершенствования и переподготовки командного состава Красной Армии. В 1932-1936 годах возглавлял автобронетанковую службу Особого корпуса Отдельной Краснознамённой Дальневосточной армии. С 9 мая 1941 года командовал 21-й стрелковой дивизией 1-й Краснознамённой армии Дальневосточного фронта.

В сентябре 1941 года 21-я стрелковая дивизия была направлен на фронт Великой Отечественной войны. Гнедин провёл большую работу по сколачиванию и обучению частей, укрепил её оборону, выведя вверенное ему соединение в число лучших в армии. Под его руководством дивизия успешно держала оборону на реке Свирь между Ладожским и Онежским озёрами, а также провела ряд успешных налётов на вражеские гарнизоны. В ноябре 1942 года Гнедин подготовил и провёл частную боевую операцию, сумев организовать захват и закрепление за собой имеющего большое тактическое значение рубежа.

В декабре 1943 года Гнедин был назначен командиром 4-го стрелкового корпуса. Под его руководством части корпуса участвовали в Выборгско-Петрозаводской операции, форсировали реки Свирь, Олонку, Тулоксу и Видлицу, штурмом взяли город Питкяранту и вышли к Государственной границе СССР с Финляндией, сокрушив все попытки немецко-финских войск остановить наступление. При этом Гнедину удалось добиться минимизации потерь среди своих войск.

В ноябре 1944 года Гнедин был назначен командиром 135-го стрелкового корпуса, вскоре направленного на 3-й Украинский фронт. Во главе этого соединения он принимал активное участие в освобождении Венгрии, в том числе штурме Будапешта и боях на озере Балатон . В марте 1945 года корпус Гнедина отражал ожесточённые атаки четырёх немецких дивизий, в том числе дивизии СС «Мёртвая голова», с приданной кавалерийской бригадой и частями усиления. Несмотря на превосходство противника, корпус удержал занимаемые позиции, измотав и обескровив его. Перейдя в наступление, он за 12 дней дошёл до границы Венгрии с Австрией. 6-31 марта 1945 года части корпуса Гнедина уничтожили: 32 танка, 24 бронетранспортёра, 56 артиллерийских орудий и самоходок, 27 миномётов, 2 склада с боеприпасами, около 12700 солдат и офицеров противника, захватили в плен ещё 3100, кроме того, захватили большие трофеи.

На заключительном этапе войны корпус Гнедина принимал участие в Венской операции, освободив ряд населённых пунктов. После завершения боевых действий в августе 1945 года он был назначен командиром 34-го стрелкового корпуса Южной группы войск. В сентябре 1947 года Гнедин был уволен в запас. Проживал в городе Каменске-Шахтинском. Умер 1 февраля 1962 года.