ГНЕДИЧ ПЁТР ПЕТРОВИЧ

ГНЕДИЧ ПЁТР ПЕТРОВИЧ - русский прозаик, драматург, критик, театральный деятель, переводчик, историк искусства. Двоюродный племянник Н.И. Гнедича , дальний родственник А.С. Грибоедова.

Учил­ся в пе­тербургской АХ (1875-1879 годы, по­лу­чил се­реб­ря­ную ме­даль за кар­ти­ну «Смерть Ио­ан­на Гроз­но­го»), но не окон­чил её, из­брав путь профессионального ли­те­ра­то­ра. Ус­пех Гнедичу при­нес­ли пье­сы «На ху­то­ре» (1881), «Го­ря­щие пись­ма» (1887), «Пе­ре­ка­ти-по­ле» (1889), «Зи­ма» (1904) и др., от­ли­чав­шие­ся за­ни­ма­тель­но­стью сю­же­та и жи­во­стью диа­ло­гов.

Сре­ди других про­из­ве­де­ний: «По­вес­ти и рас­ска­зы» (1885), «Кав­каз­ские рас­ска­зы» (1894), фель­е­то­ны (сборник «Пё­сьи му­хи», тома 1-2, 1905-1909 годы), ро­ма­ны «Ки­тай­ские те­ни» (1894), «Ту­ма­ны» (1899), «Ку­паль­ные ог­ни» (1900), ме­му­ар­ная про­за «Кни­га жиз­ни. Вос­поми­на­ния. 1855-1918 годы» (опубликованы посмертно в 1929 году). С 1877 года пуб­ли­ко­вал в журнале «Ни­ва» ли­те­ра­тур­но-ху­дожественные очер­ки по ис­то­рии искусства, ко­то­рые позд­нее бы­ли объ­е­ди­не­ны в книгу «Ис­то­рия ис­кусств с древ­ней­ших вре­мён» (1885; не­од­но­крат­но пе­ре­из­да­ва­лась). В 1895-1900 годах заведующий ху­до­же­ст­венной ча­стью те­ат­ра Литературно-ар­ти­стического круж­ка (с 1899 года те­ат­ра Литературно-ху­дожественного общества) в Санкт-Пе­тер­бур­ге, где по его ини­циа­ти­ве бы­ли впер­вые по­став­ле­ны пье­сы «Власть тьмы» Л.Н. Тол­сто­го (1895) и «Царь Фё­дор Ио­ан­но­вич» А.К. Тол­сто­го (1898). В 1900-1908 годах уп­рав­ляю­щий труп­пой Алек­сан­д­рин­ско­го те­ат­ра. Вы­сту­пал как ре­жис­сёр и де­ко­ра­тор. В 1918-1919 годах член ре­пер­ту­ар­ной сек­ции Пет­роградского те­ат­раль­но­го от­де­ле­ния Нар­ком­про­са .