ГНЕДИЧ ПЁТР ПЕТРОВИЧ
ГНЕДИЧ ПЁТР ПЕТРОВИЧ - русский прозаик, драматург, критик, театральный деятель, переводчик, историк искусства. Двоюродный племянник Н.И. Гнедича, дальний родственник А.С. Грибоедова.
Учился в петербургской АХ (1875-1879 годы, получил серебряную медаль за картину «Смерть Иоанна Грозного»), но не окончил её, избрав путь профессионального литератора. Успех Гнедичу принесли пьесы «На хуторе» (1881), «Горящие письма» (1887), «Перекати-поле» (1889), «Зима» (1904) и др., отличавшиеся занимательностью сюжета и живостью диалогов.
Среди других произведений: «Повести и рассказы» (1885), «Кавказские рассказы» (1894), фельетоны (сборник «Пёсьи мухи», тома 1-2, 1905-1909 годы), романы «Китайские тени» (1894), «Туманы» (1899), «Купальные огни» (1900), мемуарная проза «Книга жизни. Воспоминания. 1855-1918 годы» (опубликованы посмертно в 1929 году). С 1877 года публиковал в журнале «Нива» литературно-художественные очерки по истории искусства, которые позднее были объединены в книгу «История искусств с древнейших времён» (1885; неоднократно переиздавалась). В 1895-1900 годах заведующий художественной частью театра Литературно-артистического кружка (с 1899 года театра Литературно-художественного общества) в Санкт-Петербурге, где по его инициативе были впервые поставлены пьесы «Власть тьмы» Л.Н. Толстого (1895) и «Царь Фёдор Иоаннович» А.К. Толстого (1898). В 1900-1908 годах управляющий труппой Александринского театра. Выступал как режиссёр и декоратор. В 1918-1919 годах член репертуарной секции Петроградского театрального отделения Наркомпроса.