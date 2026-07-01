ГНЕДИЧ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
Русский писатель, переводчик.
Член Российской академии (1811), член-корреспондент Петербургской АН (1826). Дворянин, из казачьего рода. Учился в Полтавской духовной семинарии, Харьковском коллегиуме, Московском университетском благородном пансионе, в 1800-1802 годах студент Московского университета. Служил в Департаменте народного просвещения в Санкт-Петербурге (1803-1817 годы), помощником библиотекаря (1811-1827 годы), библиотекарем (1827-1830 годы) Императорской публичной библиотеки, письмоводителем Государственной канцелярии (1814-1827 годы). Входил в кружок А.Н. Оленина. Вице-президент Вольного общества любителей российской словесности (с 1821 года).
Дебютировал в печати в 1802 году. Среди ранних литературных опытов - повесть «Мориц, или Жертва Мщения» (1802); написанный в духе готического романа «Дон-Коррадо де Геррера, или Дух мщения и варварства гишпанцев» (1803). Известность принесло стихотворение «Перуанец к испанцу» (1805), пронизанное пафосом свободолюбия и политическими аллюзиями. Главный труд - перевод поэмы Гомера «Илиада», над которым Гнедич работал в 1807-1826 годах. В 1808 году Гнедич опубликовал отрывки 7-й песни, переведённые александрийским стихом, продолжив перевод «Илиады», начатый Е.И. Костровым (1787), но затем под влиянием статьи А.Н. Радищева о В.К. Тредиаковском («Памятник дактило-хореическому витязю», опубликована в 1811 году), а также С.С. Уварова («Письмо к Н.И. Гнедичу о греческом экзаметре», 1813) начал перевод поэмы заново. Первые гексаметрические фрагменты появились в печати в 1813 году, полный текст - в 1829 году. Стиль, разработанный для перевода «Илиады» (сочетание церковнославянизмов, придававших повествованию характер архаической героики, с русской простонародной лексикой), был использован Гнедичем в идиллии «Рыбаки» (1822), способствуя героизации образа современного Гнедичу русского крестьянина.
Среди других произведений - поэма «Рождение Гомера» (1817); переводы идиллии «Сиракузянки» Феокрита (1820-1821 годы, опубликована в 1832 году), песен греческих повстанцев (сборник «Простонародные песни нынешних греков», 1825), произведений Ф. Шиллера, Вольтера, У. Шекспира.