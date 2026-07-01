ГНЕДИЧ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

Русский писатель, переводчик.

Член Российской ака­де­мии (1811), член-корреспондент Пе­тербургской АН (1826). Дво­ря­нин, из ка­зачь­е­го ро­да. Учил­ся в Пол­тав­ской ду­хов­ной се­ми­нарии, Харь­ков­ском кол­ле­гиу­ме, Московском уни­вер­си­тет­ском бла­го­род­ном пан­сио­не, в 1800-1802 годах сту­дент Московского университета . Слу­жил в Департаменте народного про­све­ще­ния в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1803-1817 годы), по­мощ­ни­ком биб­лио­те­ка­ря (1811-1827 годы), биб­лио­те­ка­рем (1827-1830 годы) Императорской пуб­лич­ной библиотеки, пись­мо­во­ди­те­лем Государственной кан­це­ля­рии (1814-1827 годы). Вхо­дил в кру­жок А.Н. Оле­ни­на. Ви­це-пре­зи­дент Воль­но­го об­ще­ст­ва лю­би­те­лей рос­сий­ской сло­вес­но­сти (с 1821 года).

Де­бю­ти­ро­вал в пе­ча­ти в 1802 году. Сре­ди ран­них литературных опы­тов - по­весть «Мо­риц, или Жерт­ва Мще­ния» (1802); на­пи­сан­ный в ду­хе го­ти­че­ско­го ро­ма­на «Дон-Кор­ра­до де Гер­ре­ра, или Дух мще­ния и вар­вар­ст­ва гиш­пан­цев» (1803). Из­вест­ность при­нес­ло стихотворение «Пе­руа­нец к ис­пан­цу» (1805), про­ни­зан­ное па­фо­сом сво­бо­до­лю­бия и по­ли­тическими ал­лю­зия­ми. Главный труд - пе­ре­вод по­эмы Го­ме­ра «Илиа­да», над ко­то­рым Гнедич ра­бо­тал в 1807-1826 годах. В 1808 году Гнедич опуб­ли­ко­вал от­рыв­ки 7-й пес­ни, пе­ре­ве­дён­ные алек­сан­д­рий­ским сти­хом, про­дол­жив пе­ре­вод «Илиа­ды», на­ча­тый Е.И. Ко­ст­ро­вым (1787), но за­тем под влия­ни­ем ста­тьи А.Н. Ра­ди­ще­ва о В.К. Тре­диа­ков­ском («Па­мят­ник дак­ти­ло-хо­реи­че­ско­му ви­тя­зю», опубликована в 1811 году), а так­же С.С. Ува­ро­ва («Пись­мо к Н.И. Гне­ди­чу о гре­чес­ком эк­за­мет­ре», 1813) на­чал пе­ре­вод по­эмы за­но­во. Пер­вые гек­са­мет­рические фраг­мен­ты поя­ви­лись в пе­ча­ти в 1813 году, пол­ный текст - в 1829 году. Стиль, раз­ра­бо­тан­ный для пе­ре­во­да «Илиа­ды» (со­че­та­ние цер­ков­но­сла­вя­низ­мов, при­да­вав­ших по­ве­ст­во­ва­нию ха­рак­тер ар­хаи­че­ской ге­рои­ки, с русской про­сто­на­род­ной лек­си­кой), был ис­поль­зо­ван Гнедичем в идил­лии «Ры­ба­ки» (1822), спо­соб­ст­вуя ге­рои­за­ции об­раза со­вре­мен­но­го Гнедичу русского кре­сть­я­ни­на.

Сре­ди других про­из­ве­де­ний - по­эма «Ро­ж­де­ние Го­ме­ра» (1817); пе­ре­во­ды идил­лии «Си­ра­ку­зян­ки» Фео­кри­та (1820-1821 годы, опубликована в 1832 году), пе­сен греческих пов­стан­цев (сборник «Про­сто­на­род­ные пес­ни ны­неш­них гре­ков», 1825), про­из­ве­де­ний Ф. Шил­ле­ра, Воль­те­ра, У. Шек­спи­ра .