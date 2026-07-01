Гнчак (Гнчякян)

Гнчак (Гнчякян) — армянская политическая партия. Основана в 1887 в Женеве группой студентов из России (А. Назарбекян, М. Варданян, Р. Ханазат, Г. Кафян и др.), издававших газету «Гнчак» («Колокол»). Хотя Г. являлась порождением армянского национально-освободительного движения, на нее оказали воздействие идеи А. И. Герцена и его газета «Колокол» (отсюда название в переводе на армянский). Немалое влияние на Г. оказала также группа «Освобождение труда» Г. В. Плеханова. Разногласия по вопросу социальной борьбы, которая, по мнению части деятелей Г., не имела перспектив из-за отсутствия в Зап. Армении пролетариата, стали причиной раскола на съезде в Лондоне (1896). Члены Г. (А. Арпиарян и др.), выступившие за приоритет национальных задач, в 1898 сформировали отдельную структуру Вераказмял (Реорганизованный) Г. (ВГ). Марксистское же крыло в 1909 образовало социал-демократическую партию Г. (СДПГ), которая сотрудничала с Российской социал-демократической рабочей партией (РСДРП). Армянский вопрос стал стержнем политической платформы Г. Проблема вооруженной самообороны армян в Османской Турции доминировала в деятельности ВГ, члены которого пали жертвами геноцида армян (1915). Обе части Г. приняли деятельное участие в формировании армянских добровольных дружин в составе русской армии на Кавказ- ском фронте. Члены Г. вошли также в костяк армянского легиона, созданного французским правительством на Ближнем Востоке. В августе 1920 ВГ попытался провозгласить независимость Киликии, сформировать здесь свое правительство . Организации ВГ в 1921 влились в созданную в диаспоре либерально-демократическую партию Рамкавар Азатакан. После советизации Армении СДПГ в пределах СССР была ликвидирована (1923). В тех частях диаспоры, где поныне сохранилась СДПГ, ее отделения действуют автономно. Они активно поддержали самоопределение Нагорного Карабаха (Арцаха). Г. имеет своих депутатов в парламентах Армении (2012) и Ливана. Лит.: Ованисян Г. История партии Гнчакян (1887—1915 гг.). Ереван, 2012 (на арм. яз.).