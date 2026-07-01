ГНЧАК

ГНЧАК - «Ко­ло­кол» (с 1903 года Со­ци­ал-де­мо­кра­ти­че­ская пар­тия «Гнчак»), одна из первых армянских политических партий.

Ор­га­ни­зо­ва­на в 1887 году в Же­не­ве груп­пой армянских сту­ден­тов - вы­ход­цев из Российской им­пе­рии; вско­ре ор­га­ни­за­ции «Гнчак» воз­ник­ли в Российской им­пе­рии, где ино­гда дей­ст­во­ва­ли совместно с ко­ми­те­та­ми РСДРП, и в Турецкой Ар­ме­нии. Бли­жай­шей це­лью «Гнчака» яв­ля­лось соз­да­ние не­за­ви­си­мо­го армянского го­су­дар­ст­ва, в ко­то­рое долж­ны бы­ли вой­ти на­се­лён­ные ар­мя­на­ми тер­ри­то­рии Российской им­пе­рии, Ос­ман­ской им­пе­рии и Пер­сии; для это­го «Гнчак» про­воз­гла­шал не­об­хо­ди­мость борь­бы за «свер­же­ние мо­нар­хи­че­ско­го строя» и «ус­та­нов­ле­ние де­мо­кра­тии» в этих стра­нах. Бо­лее от­да­лён­ной це­лью «Гнчака» бы­ло соз­да­ние со­циа­ли­стического об­ще­ст­ва.

По­сколь­ку про­жи­вав­шие в Ос­ман­ской им­пе­рии ар­мя­не под­вер­га­лись дис­кри­ми­на­ции, «Гнчак» в конце XIX - начале XX веков дей­ст­во­вал главным образом в Турецкой Ар­ме­нии: в 1890-х годах ор­га­ни­зо­вал ряд во­оруженных вы­сту­п­ле­ний (ста­ли од­ним из по­во­дов для ре­прес­сий турецких вла­стей про­тив ар­мян), а в 1915 году (во вре­мя ге­но­ци­да ар­мян) - от­ря­ды са­мо­обо­ро­ны. В 1-ю ми­ро­вую вой­ну чле­ны «Гнчака» в Рос­сии ак­тив­но уча­ст­во­ва­ли в со­з­да­нии армянских доб­ро­вольческих от­ря­дов, дейст­во­вав­ших в со­ста­ве российской ар­мии про­тив турецких войск на Кав­каз­ском фрон­те. «Гнчак» под­дер­жал Вре­мен­ное пра­ви­тель­ст­во, об­ра­зо­ван­ное в Пет­ро­гра­де по­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года. Пе­ре­жил несколько внут­ри­пар­тий­ных рас­ко­лов, в ча­ст­но­сти по воп­ро­су о сот­руд­ни­чест­ве с советской вла­стью и о под­держ­ке Рес­пуб­ли­ки Ар­ме­ния (соз­да­на в 1918 году, воз­глав­ля­лась чле­на­ми пар­тии «Даш­нак­цу­тюн»). В 1923 году ор­га­ни­за­ции «Гнчак» в СССР, под­чи­нив­шись специальной ре­зо­лю­ции Ко­мин­тер­на от 5.2.1923 года, зая­ви­ли о са­мо­ли­к­ви­да­ции, часть бывших чле­нов «Гнчака» во­шла в РКП(б).

В армянской ди­ас­по­ре за пре­де­ла­ми СССР ор­га­ни­за­ции «Гнчака» про­дол­жа­ли су­ще­ст­во­вать. В Рес­пуб­ли­ке Ар­ме­ния пар­тия «Гнчак» вос­соз­да­на в 1991 году.

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