ГНЧАК
ГНЧАК - «Колокол» (с 1903 года Социал-демократическая партия «Гнчак»), одна из первых армянских политических партий.
Организована в 1887 году в Женеве группой армянских студентов - выходцев из Российской империи; вскоре организации «Гнчак» возникли в Российской империи, где иногда действовали совместно с комитетами РСДРП, и в Турецкой Армении. Ближайшей целью «Гнчака» являлось создание независимого армянского государства, в которое должны были войти населённые армянами территории Российской империи, Османской империи и Персии; для этого «Гнчак» провозглашал необходимость борьбы за «свержение монархического строя» и «установление демократии» в этих странах. Более отдалённой целью «Гнчака» было создание социалистического общества.
Поскольку проживавшие в Османской империи армяне подвергались дискриминации, «Гнчак» в конце XIX - начале XX веков действовал главным образом в Турецкой Армении: в 1890-х годах организовал ряд вооруженных выступлений (стали одним из поводов для репрессий турецких властей против армян), а в 1915 году (во время геноцида армян) - отряды самообороны. В 1-ю мировую войну члены «Гнчака» в России активно участвовали в создании армянских добровольческих отрядов, действовавших в составе российской армии против турецких войск на Кавказском фронте. «Гнчак» поддержал Временное правительство, образованное в Петрограде после Февральской революции 1917 года. Пережил несколько внутрипартийных расколов, в частности по вопросу о сотрудничестве с советской властью и о поддержке Республики Армения (создана в 1918 году, возглавлялась членами партии «Дашнакцутюн»). В 1923 году организации «Гнчак» в СССР, подчинившись специальной резолюции Коминтерна от 5.2.1923 года, заявили о самоликвидации, часть бывших членов «Гнчака» вошла в РКП(б).
В армянской диаспоре за пределами СССР организации «Гнчака» продолжали существовать. В Республике Армения партия «Гнчак» воссоздана в 1991 году.