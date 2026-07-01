ГНАТЮК ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
ГНАТЮК ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ - украинский певец, оперный режиссёр, народный артист СССР (1960), Герой Социалистического Труда (1985).
Дебютировал в 1945 году на сцене Черновицкого музыкально-драматического театра. В 1951 году окончил Киевскую консерваторию по классу И.С. Паторжинского, в 1975 году - Институт театрального искусства (Киев). В 1951-1978 годах солист, в 1975-1988 годах режиссёр, с 1988 года главный режиссёр Украинского (Киевского) театра оперы и балета.
Основа репертуара - русская и западно-европейская опера XVIII-XIX веков, лучшими в карьере артиста были заглавные партии в операх «Евгений Онегин» П.И. Чайковского, «Демон» А.Г. Рубинштейна, «Князь Игорь» А.П. Бородина, «Риголетто» Дж. Верди, «Свадьба Фигаро» В.А. Моцарта и др. С успехом исполнял популярные песни советских композиторов. Режиссёр-постановщик ряда украинских, русских и зарубежных опер, среди них «Война и мир» С.С. Прокофьева (2003). Заведующий кафедрой оперной подготовки (с 1982 года), профессор (с 1987 года) Киевской консерватории.
Государственная премия Грузинской ССР (1972), Государственная премия УССР (1973), Государственная премия СССР (1977). Награждён орденом Ленина (1985).