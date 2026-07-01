ГНАТЮК ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ

ГНАТЮК ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ - украинский певец, оперный режиссёр, народный артист СССР (1960), Ге­рой Социалистического Тру­да (1985).

Де­бю­ти­ро­вал в 1945 году на сце­не Чер­но­виц­ко­го музыкально-дра­ма­тического те­ат­ра. В 1951 году окон­чил Ки­ев­скую консерваторию по клас­су И.С. Па­тор­жин­ско­го, в 1975 году - Институт те­ат­раль­но­го искусства (Ки­ев). В 1951-1978 годах со­лист, в 1975-1988 годах ре­жис­сёр, с 1988 года главный ре­жис­сёр Украинского (Ки­ев­ско­го) те­ат­ра опе­ры и ба­ле­та .

Ос­но­ва ре­пер­туа­ра - русская и западно-ев­ропейская опе­ра XVIII-XIX веков, луч­ши­ми в карь­е­ре ар­ти­ста бы­ли за­глав­ные партии в опе­рах «Евгений Оне­гин» П.И. Чай­ков­ско­го, «Де­мон» А.Г. Ру­бин­штей­на, «Князь Игорь» А.П. Бо­ро­ди­на, «Ри­го­лет­то» Дж. Вер­ди, «Свадь­ба Фи­га­ро» В.А. Мо­цар­та и др. С ус­пе­хом ис­пол­нял по­пу­ляр­ные пес­ни советских ком­по­зи­то­ров. Ре­жис­сёр-по­ста­нов­щик ря­да украинских, русских и за­ру­беж­ных опер, сре­ди них «Вой­на и мир» С.С. Про­кофь­е­ва (2003). Заведующий ка­фед­рой опер­ной под­го­тов­ки (с 1982 года), профессор (с 1987 года) Ки­ев­ской кон­сер­ва­то­рии.

Государственная премия Грузинской ССР (1972), Государственная премия УССР (1973), Государственная премия СССР (1977). На­граж­дён ор­де­ном Ле­ни­на (1985).