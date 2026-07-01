ГМЫРЯ БОРИС РОМАНОВИЧ

ГМЫРЯ БОРИС РОМАНОВИЧ - украинский певец, народный артист СССР (1951).

Ро­дил­ся в се­мье ра­бо­че­го, был груз­чи­ком, мат­ро­сом. В 1935 году окон­чил Харь­ков­ский ин­же­нерно-стро­итель­ный институт, в 1939 году - Харь­ков­скую кон­серваторию по клас­су П.В. Го­лу­бе­ва. 2-я премия Все­со­юз­но­го кон­кур­са му­зы­кан­тов-ис­пол­ни­те­лей (1939). Со­лист Харь­ков­ско­го (1936-1939, 1941-1942 годы), Пол­тав­ско­го (1942-1943 годы), Ки­ев­ско­го (Ук­ра­ин­ско­го; 1939-1941, 1944-1957 годы) те­ат­ров опе­ры и ба­ле­та. Один из са­мых из­вест­ных в СССР ба­сов.

Ре­пер­ту­ар вклю­чал около 40 опер­ных пар­тий, луч­ши­ми бы­ли за­глав­ные пар­тии в опе­рах «Иван Су­са­нин» и «Рус­лан и Люд­ми­ла» М.И. Глин­ки , «Бо­рис Го­ду­нов» М.П. Му­сорг­ско­го , «Та­рас Буль­ба» Н.В. Лы­сен­ко, Мель­ник («Ру­сал­ка» А.С. Дар­го­мыж­ско­го), Ме­фи­сто­фель («Фа­уст» Ш. Гу­но). Гмыря был тон­ким ин­тер­пре­та­то­ром ка­мер­ной во­каль­ной му­зы­ки Глин­ки, Дар­го­мыж­ско­го , ис­пол­нял украинской народной пес­ни. Га­ст­ро­ли­ро­вал за ру­бе­жом.

Государственная премия СССР (1952). На­граж­дён ор­де­ном Ле­ни­на.