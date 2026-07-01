ГМЫРЯ БОРИС РОМАНОВИЧ
ГМЫРЯ БОРИС РОМАНОВИЧ - украинский певец, народный артист СССР (1951).
Родился в семье рабочего, был грузчиком, матросом. В 1935 году окончил Харьковский инженерно-строительный институт, в 1939 году - Харьковскую консерваторию по классу П.В. Голубева. 2-я премия Всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей (1939). Солист Харьковского (1936-1939, 1941-1942 годы), Полтавского (1942-1943 годы), Киевского (Украинского; 1939-1941, 1944-1957 годы) театров оперы и балета. Один из самых известных в СССР басов.
Репертуар включал около 40 оперных партий, лучшими были заглавные партии в операх «Иван Сусанин» и «Руслан и Людмила» М.И. Глинки, «Борис Годунов» М.П. Мусоргского, «Тарас Бульба» Н.В. Лысенко, Мельник («Русалка» А.С. Даргомыжского), Мефистофель («Фауст» Ш. Гуно). Гмыря был тонким интерпретатором камерной вокальной музыки Глинки, Даргомыжского, исполнял украинской народной песни. Гастролировал за рубежом.
Государственная премия СССР (1952). Награждён орденом Ленина.