Гмелин (нем. Gmelin), Иоганн Георг

Гме`лин (нем. Gmelin), Иоганн Георг (12.08.1709, Тюбинген, Вюртемберг — 23.05.1755, Тюбинген, Вюртемберг) — немецкий натуралист, путешественник, на русской службе. Из семьи аптекаря. Дядя С. Г. Гмелина. В 1725 окончил медицинский факультет Тюбингенского университета. Летом 1727 переехал в Россию, где занимался естественной историей, стажируясь при Петербургской академии наук. Составил каталог минералов, работал над каталогом древних окаменелостей (не окончил). Помогал в издании трудов профессора ботаники И. Х. Буксбаума. Академик Петербургской академии наук (1731). Участник Второй Камчатской экспедиции (1733—1743). Проехал по Сибири более 30 тыс. км, положив начало ее научному исследованию. Обследовал северо-западную часть Алтая, Салаирский кряж, спустился по р. Томь до Томска, прошел по долине Чулыма. Изучал Забай- калье от Селенги до Шилки и Аргуни. Проехал по Анграре, Лене, добрался до устья Илги. Исследовал Витим и Северо-Байкальское нагорье. В 1738 спустился на лодках по Ангаре и Енисею до Туруханска, описал северные отроги Енисейского кряжа. Изучил месторождение горы Магнитной на Южном Урале. В 1741—1742 исследовал Барабинскую степь и восточные склоны Уральских гор . Вернувшись в Петербург, занимался обработкой коллекций и дневников. Ботанические коллекции послужили основой его многотомного труда «Флора Сибири», содержащего описание почти 1178 видов (из них 500 новых). Г. обосновал разделение Сибири на две естественноисторические области: Западную и Восточную Сибирь. В 1747 вернулся в Тюбинген, с 1750 — профессор ботаники и химии университета. Опубликовал на немецком языке свои экспедиционные дневники «Путешествие по Сибири с 1741 по 1743 год», в которых неодобрительно отзывался о деятельности российских властей в Сибири. После смерти Г. его рукописи и гербарий доставлены в Россию и проданы Петербургской академии наук. Соч.: Flora Sibirica sive historia plantarum Sibiriae. Т. 1—4. Petropol, 1747—1759.; Путешествие в Сибирь. Соликамск, 2012. Лит.: Белковец Л. П. Иоганн Георг Гмелин, 1709—1755. М., 1990; Гмелин Иоганн Георг // Иностранные члены Российской академии наук. XVIII—XXI в.: Геология и горные науки. М., 2012; Обручев В. А. История геологических исследований Сибири, период первый. Л., 1931.