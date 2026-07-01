Глюксбурги (нем. Glucksburg, дат. Lyksborg, греч. Γκλύξμπουργκ)

Глю`ксбурги (нем. Glücksburg, дат. Lyksborg, греч. Γκλύξμπουργκ) — династия. Полное название: Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Глюксбург (нем. Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, дат. Slesvig-Holsten-Sønderborg-Lyksborg). Династия, пра- вящая в Дании с 1863, в Норвегии с 1905, в Греции с 1863 по 1973. Младшая ветвь династии Ольденбургов. Первым королем династии в Дании стал Кристиан IX (1818—1906), который сменил на троне Фредерика VII Ольденбурга, не имевшего наследников. Право наследования датского трона в обход средней линии Августенбургов, которые возглавили борьбу за выход Шлезвига-Гольштейна из-под власти датской короны, было предоставлено ему по протоколу, подписанному Россией, Великобританией, Австрией, Пруссией, Францией, Швецией-Норвегией и Данией в Лондоне в 1852. Христиан Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Глюксбургский, четвертый сын герцога Фридриха Вильгельма, был признан Лондон­ским протоколом 1852 наследником бездетного короля Дании Фредерика VII, так как Кристиан был женат на первой кузине Фредерика Луизе Гессен-Кассельской. Он стал королем Дании как Кристиан IX 15 ноября 1863, что привело к конфликту с германскими государствами, в результате которого датская корона потеряла герцогства Шлезвиг-Гольштейн и Лауэнбург. Кристиан IX стал отцом многочисленного семейства, представители которого заняли многие престолы Европы. Его старший сын после кончины отца в 1906 стал королем Фредериком VIII. Внук Карл после разрыва шведско-норвежской унии в 1905 был избран королем Норвегии как Хокон VII. Дочь Александра в 1863 вышла замуж за будущего короля Великобритании Эдуарда VII. Сын Вильгельм Георг 15 ноября 1863 был избран королем Греции под именем Георг I. Дочь Дагмар в 1866 вышла замуж за российского великого князя Александра, который в 1881 стал императором Александром III (она перешла в православие и приняла имя Мария Федоровна). Г. в Дании: 1) Кристиан IX (1818—1906), четвертый сын Фридриха Вильгельма, герцога Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Бекского (с 1825 — Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Глюксбургского), король Дании (1863—1906); 2) Фредерик VIII (1843—1912), старший сын Кристиана IX, король Дании (1906—1912); 3) Кристиан X (1870—1947), старший сын Фредерика VIII, король Дании (1912—1947), король Исландии (1918—1944); 4) Фредерик IX (1899—1972), сын Кристиана X, король Дании (1947—1972); 5) Маргрете II (род. 1940), дочь Фредерика IX, королева Дании (с 1972). Г. в Норвегии: 1) Хокон VII (1872— 1957), второй сын Фредерика VIII Датского, король Норвегии (1905— 1957); 2) Улаф V (1903—1991), сын Хокона VII, король Норвегии (1957—1991); 3) Харальд V (род. 1937), сын Улафа V, король Норвегии (с 1991). Г. в Греции: 1) Георгиос I (1845—1913), второй сын, король Греции (1863—1913); 2) Константин I (1868—1923), сын Георгиоса I, король Греции (1913—1917 и 1920—1922); 3) Александр I (1893—1920), второй сын Константина I, король Греции (1917—1920); 4) Георгиос II (1890—1947), старший сын Константина I, король Греции (1922—1924 и 1935—1947). В 1924 Георгиос II был свергнут, в Греции провозглашена республика , в 1935 королевская власть Георгиоса II была восстановлена; 5) Павел I (1901—1964), третий сын Константина I, король Греции (1947—1964); 6) Константин II (род. 1940), сын Павла, король Греции (1964—1973), женат на принцессе Анне-Марии Датской, дочери датского короля Фредерика IX и сестре королевы Дании Маргрете II. 1 июня 1973 полковник Пападопулос, руководитель переворота 1967, воспользовавшись бегством короля из страны, отменил монархию и провозгласил Грецию республикой. С этого времени представители греческой династии Г. живут в эмиграции. С 1918 по 1944 Кристиан X был королем Исландии, провозглашенной королевством при сохранении личной унии с Данией. В 1944 Исландия разорвала унию с Данией и провоз­гласила республику. Связи династии Г. с династией Романовых: принцесса Дагмар — супруга российского императора Алексан- дра III (в православии: Мария Федоровна); великая княжна Ольга Константиновна — супруга короля Греции Георгиоса I. Лит.: Bramsen. В. Huset Glücksborg i 150 år, 1—2. Forum, 1975.