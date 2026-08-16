ГЛЮК КРИСТОФ ВИЛЛИБАЛЬД

ГЛЮК КРИСТОФ ВИЛЛИБАЛЬД - австрийский композитор, театральный деятель.

По про­ис­хож­де­нию чех. Сын лес­ни­че­го. В школь­ные го­ды пел в хо­ре, учил­ся иг­ре на ин­ст­ру­мен­тах. В 1731 году по­сту­пил в Праж­ский университет (факультет ло­ги­ки и ма­те­ма­ти­ки), в Пра­ге ра­бо­тал цер­ков­ным ор­га­ни­стом, уча­ст­во­вал в ис­пол­не­нии итальянских ора­то­рий. С 1737 года жил в Ми­ла­не, где учил­ся у Дж.Б. Сам­мар­ти­ни и в 1741 году ус­пеш­но де­бю­ти­ро­вал в те­ат­ре «Ред­жо ду­ка­ле» опе­рой «Ар­так­серкс» на либретто П. Ме­та­ста­зио. До 1745 года пи­сал опе­ры-се­риа для те­ат­ров Ми­ла­на, Ве­не­ции и Ту­ри­на, за­тем за­клю­чил кон­тракт с Ко­ро­лев­ским те­ат­ром в Лон­до­не, где в 1746 году пред­ста­вил 2 опе­ры (ис­поль­зо­вал в них ма­те­ри­ал сво­их итальянских со­чи­не­ний). В 1747 году по­се­тил Дрез­ден, Гам­бург, Ко­пен­га­ген с труп­пой П. Мин­гот­ти, спе­циа­ли­зи­ро­вав­шей­ся на по­ста­нов­ках опер-буф­фа и те­ат­ра­ли­зованных се­ре­над при дво­рах ев­ропейских мо­нар­хов. В 1749 году по­сту­пил в труп­пу Дж.Б. Ло­ка­тел­ли, иг­рав­шую в Но­вом те­ат­ре в Пра­ге. Итальянские опе­ры Глюка это­го пе­рио­да вы­де­ля­ют­ся не­ко­то­рой экс­т­ра­ва­гант­но­стью музыкального язы­ка, на­ро­чи­тым ис­поль­зо­ва­ни­ем дис­со­нан­сов («Ми­ло­сер­дие Ти­та», 1752, Не­аполь), от­ступ­ле­ния­ми от пра­вил гар­мо­нии и кон­тра­пунк­та (из­вес­тен от­зыв Ме­та­ста­зио о Глюке: «ар­хи­ван­даль­ная му­зы­ка»). Во­каль­ные пар­тии, соз­да­вав­шие­ся в со­труд­ни­че­ст­ве с пев­ца­ми, рас­счи­та­ны на бле­стя­щую вир­ту­оз­ную тех­ни­ку пе­ния.

В 1748 году на от­кры­тии вен­ско­го «Бург­теа­тер», пе­ре­стро­ен­но­го ко дню ро­ж­де­ния императрицы Ма­рии Те­ре­зии, бы­ла с ог­ром­ным ус­пе­хом ис­пол­не­на опе­ра-се­риа Глюка «Уз­нан­ная Се­ми­ра­ми­да». В 1752 году Глюк пе­ре­се­лил­ся в Ве­ну, став ка­пель­мей­сте­ром князя Сак­сен-Хильд­бург­хау­зен­ско­го. В 1755 году по при­гла­ше­нию графа Дж. Ду­рац­цо при­сту­пил к ра­бо­те в «Бур­гтеа­тер», сна­ча­ла как ру­ко­во­ди­тель «ака­де­мий» (кон­цер­тов), за­тем как ав­тор ба­лет­ной му­зы­ки, ко­мических опер для французской труп­пы («Мни­мая ра­бы­ня», 1758) и итальянских опер, ста­вив­ших­ся по различным тор­же­ст­вен­ным по­во­дам. В это вре­мя жан­ро­вый диа­па­зон твор­че­ст­ва Глюка зна­чи­тель­но рас­ши­рил­ся. Эпи­зо­ди­че­ски он про­дол­жал со­чи­нять для те­ат­ров Ри­ма, Бо­ло­ньи, Фло­рен­ции. В 8 ко­мических опе­рах, на­пи­сан­ных в Ве­не, син­те­зи­ро­вал чер­ты французской ко­ме­дии и итальянской опе­ры-буф­фа , при­об­рёл опыт со­чи­не­ния му­зы­ки на французский текст. Эти опе­ры, осо­бен­но «Не­пред­ви­ден­ная встре­ча» (1764), позд­нее ис­пол­няв­шая­ся на немецком язы­ке, по­влия­ли на фор­ми­ро­ва­ние австрийского зин­гш­пи­ля.

С при­бы­ти­ем в Ве­ну в 1761 году по­эта Р. Каль­ца­бид­жи на­чал­ся ре­фор­ма­тор­ский этап твор­че­ст­ва Глюка. Пер­вым их со­вме­ст­ным про­из­ве­де­ни­ем стал пан­то­мим­ный ба­лет «Дон Жу­ан, или Ка­мен­ный гость» (1761), ко­то­рый про­из­вёл сен­са­цию в Ве­не и всей Ев­ро­пе. Дей­ст­вен­ной хо­рео­гра­фии Д.М.Г. Анд­жо­ли­ни от­ве­ча­ли не­пре­рыв­ность раз­ви­тия и дра­ма­тизм глю­ков­ской пар­ти­ту­ры. За­клю­чи­тель­ная ча­ко­на (та­нец фу­рий) ма­ни­фе­сти­ро­ва­ла «бу­рю и на­тиск» в му­зы­ке (от­зву­ки фи­наль­ных но­ме­ров ба­ле­та за­мет­ны в увер­тю­ре к опе­ре «Дон Жу­ан» В.А. Мо­цар­та ). Сти­ле­вой пе­ре­лом оз­на­ме­но­ва­ла опе­ра «Ор­фей и Эв­ри­ди­ка» (1762). Глюк дос­тиг здесь клас­сической про­сто­ты и яс­но­сти струк­ту­ры, не­пре­рыв­но­сти музыкального раз­ви­тия (все ре­чи­та­ти­вы, во­пре­ки ка­но­нам опе­ры-се­риа, ис­пол­ня­ют­ся с ак­ком­па­не­мен­том ор­ке­ст­ра); во­каль­ные пар­тии уп­ро­ще­ны и очи­ще­ны от ко­ло­ра­тур. Жанр «те­ат­раль­но­го празд­не­ст­ва» (azio­ne te­at­rale) по­зво­лил Глюку ин­тен­сив­но ис­поль­зо­вать хо­ры и пан­то­мим­ные ба­ле­ты (хорео­граф Анд­жо­ли­ни). Свой­ст­вен­ный ху­дож­ни­кам-клас­си­ци­стам «гре­че­ский вкус» яр­ко про­явил­ся в 1-й сце­не опе­ры, где по­ста­нов­щи­ки стре­ми­лись вос­про­из­ве­сти ан­тич­ный ри­ту­ал по­гре­бе­ния. Прин­ци­пы ре­фор­мы Глюка бы­ли сис­те­ма­ти­че­ски из­ло­же­ны в по­свя­ще­нии к сле­дую­щей опе­ре «Аль­це­ста» (1767, издана в 1768 году; смотри: Му­зы­каль­ная эс­те­ти­ка За­пад­ной Ев­ро­пы XVII-XVIII веках. М., 1971. С. 480–481).

Твор­че­ские экс­пе­ри­мен­ты про­дол­же­ны в «Празд­не­ст­ве Апол­ло­на» (1769), соз­дан­ном по мо­де­ли французской опе­ры-ба­ле­та, и в серь­ёз­ной французской опе­ре «Ифи­ге­ния в Ав­ли­де» (1774, Па­риж­ская опе­ра) на либретто Ф. дю Рул­ле. Под­пи­сав кон­тракт с Па­риж­ской опе­рой (1773), Глюк за 6 лет пред­ста­вил 4 но­вые опе­ры и 4 ра­нее на­пи­сан­ные (в но­вых ре­дак­ци­ях), в т. ч. «Ор­фей» (тра­ге­дия-опе­ра, либретто Каль­ца­бид­жи в переводе П.Л. Мо­ли­на, 1774, Па­риж), ко­мической опе­ры «Вол­шеб­ное де­ре­во» (либретто Мо­ли­на, по Ж.Ж. Ва­де, 1775, Вер­саль) и «Оса­ж­дён­ная Ци­те­ра» (опе­ра-ба­лет, либретто Ш.С. Фа­ва­ра, 1775, Па­риж), «Аль­це­ста» (тра­ге­дия-опе­ра, либретто Каль­ца­бид­жи в переводе Ф. дю Рул­ле, 1776, Па­риж).

В 1779 году ком­по­зи­тор за­вер­шил опер­ную карь­е­ру и окон­ча­тель­но вер­нул­ся в Ве­ну. В 1781-1782 годах «Ор­фей и Эв­ри­ди­ка», «Аль­це­ста», «Ифи­ге­ния в Ав­ли­де» и «Ифи­ге­ния в Тав­ри­де» бы­ли ис­пол­не­ны в честь пре­бы­ва­ния в Ве­не и Па­ри­же великого князя Пав­ла Пет­ро­ви­ча с суп­ру­гой Ма­ри­ей Фё­до­ров­ной. К то­му вре­ме­ни Глюк был дав­но из­вес­тен в Рос­сии (опе­ра «Ки­та­ян­ки», ба­ле­ты «Дон Жу­ан» и «Алек­сандр» бы­ли по­став­ле­ны в Мо­ск­ве и в Санкт-Пе­тер­бур­ге по­сле вен­ских пре­мьер; в Санкт-Пе­тер­бур­ге в 1782 году по­став­ле­на опе­ра «Ор­фей и Эв­ри­ди­ка»).

В сво­ей ре­фор­ма­тор­ской дея­тель­но­сти Глюк стре­мил­ся под­чи­нить му­зы­ку за­ко­нам дра­мы. Ус­пеш­но и по­сле­до­ва­тель­но реа­ли­зуя эту идею в итальянской опе­ре-се­риа, французской музыкальной тра­ге­дии и пан­то­мим­ном ба­ле­те, он, по еди­но­душ­но­му мне­нию со­вре­мен­ни­ков, про­из­вёл ре­во­лю­цию в музыкальном те­ат­ре. По­ста­нов­ки его опер воз­бу­ж­да­ли го­ря­чие эс­те­тические и об­щественно-идео­ло­гические спо­ры, фор­ми­ро­ва­ли вра­ж­дую­щие груп­пи­ров­ки ху­дож­ни­ков, зри­те­лей и кри­ти­ков (из­вест­на про­хо­див­шая в Па­ри­же ба­та­лия «глю­ки­стов» и сто­рон­ни­ков Н. Пич­чин­ни - «пич­чин­ни­стов», она от­ра­же­на в «Пись­мах рус­ско­го пу­те­ше­ст­вен­ни­ка» Н.М. Ка­рам­зи­на; про­тив­ни­ка­ми Глюка бы­ли Ж.Ф. де Ла­гарп и Ж.Ф. Мар­мон­тель). Вме­сте с тем ре­фор­ма Глюка иде­аль­но со­че­та­лась с тра­ди­ция­ми французской опе­ры (опо­ра на музыкальную дек­ла­ма­цию, боль­шая роль ан­самб­лей, хо­ра, ба­ле­та, ор­ке­ст­ра) и по­влия­ла на раз­ви­тие музыкального те­ат­ра XIX века (Л. Ке­ру­би­ни, Л. ван Бет­хо­вен, Г. Спон­ти­ни, Р. Ваг­нер, М.П. Му­сорг­ский). По­сле­до­ва­те­лем Глюка в Ве­не был А. Саль­е­ри. Ан­ти­те­за глю­ков­ско­му по­ни­ма­нию музыкальной дра­мы - в опе­рах В.А. Мо­цар­та, ис­хо­див­ше­го из при­ори­те­та му­зы­ки. Опе­ры Глюка со­хра­ня­лись в ре­пер­туа­ре до 1830-х годов «Глю­ков­ский ре­нес­санс» на­чал­ся с по­ста­нов­ки в па­риж­ском «Те­атр ли­рик» опе­ры «Ор­фей и Эв­ри­ди­ка» (1859, 1861) в редакцией Г. Бер­лио­за (зна­то­ка и це­ни­те­ля твор­че­ст­ва Глюка ) с П. Ви­ар­до-Гар­сия в пар­тии Ор­фея.

В мно­го­об­раз­ном на­сле­дии Глюка вы­де­ляют­ся 6 ре­фор­ма­тор­ских опер (кро­ме упо­мя­ну­тых «Ор­фея и Эв­ри­ди­ки» и «Аль­це­сты» так­же музыкальная дра­ма «Па­рис и Еле­на», либретто Р. Каль­ца­бид­жи, 1770, «Бур­гтеа­тер»; ге­ро­ическая опе­ра «Ар­ми­да», либретто Ф. Ки­но, по Т. Тас­со, 1777; тра­ге­дия «Ифи­ге­ния в Тав­ри­де», либретто Гий­а­ра, по Ги­мо­ну де ла Ту­шу и Ев­ри­пи­ду, 1779; музыкальная дра­ма «Эхо и Нар­цисс», либретто Л.Т. фон Чу­ди, по Ови­дию, 1779; все - Па­риж­ская опе­ра). Им на­пи­са­ны 19 опер-се­риа (пре­имущественно на либретто П. Ме­та­ста­зио), 10 се­ре­над, «те­ат­раль­ных празд­неств», про­ло­гов и т. п.; 9 французских ко­мических опер ; пас­тич­чо и встав­ные арии для опер других ком­по­зи­то­ров; около 90 ба­ле­тов, ис­пол­няв­ших­ся в рам­ках опер­ных и дра­ма­тических спек­так­лей (ав­тор­ст­во Глюка для мно­гих со­мни­тель­но); пес­ни, в т. ч. «Оды и пес­ни Клоп­што­ка» (1774-1775 годы, издана в 1785 году), ду­хов­ные со­чи­не­ния, в т. ч. мо­тет «Dе pro­fundis clamavi», около 20 сим­фо­ний, трио-со­на­ты.