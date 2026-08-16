ГЛЮК КРИСТОФ ВИЛЛИБАЛЬД
ГЛЮК КРИСТОФ ВИЛЛИБАЛЬД - австрийский композитор, театральный деятель.
По происхождению чех. Сын лесничего. В школьные годы пел в хоре, учился игре на инструментах. В 1731 году поступил в Пражский университет (факультет логики и математики), в Праге работал церковным органистом, участвовал в исполнении итальянских ораторий. С 1737 года жил в Милане, где учился у Дж.Б. Саммартини и в 1741 году успешно дебютировал в театре «Реджо дукале» оперой «Артаксеркс» на либретто П. Метастазио. До 1745 года писал оперы-сериа для театров Милана, Венеции и Турина, затем заключил контракт с Королевским театром в Лондоне, где в 1746 году представил 2 оперы (использовал в них материал своих итальянских сочинений). В 1747 году посетил Дрезден, Гамбург, Копенгаген с труппой П. Минготти, специализировавшейся на постановках опер-буффа и театрализованных серенад при дворах европейских монархов. В 1749 году поступил в труппу Дж.Б. Локателли, игравшую в Новом театре в Праге. Итальянские оперы Глюка этого периода выделяются некоторой экстравагантностью музыкального языка, нарочитым использованием диссонансов («Милосердие Тита», 1752, Неаполь), отступлениями от правил гармонии и контрапункта (известен отзыв Метастазио о Глюке: «архивандальная музыка»). Вокальные партии, создававшиеся в сотрудничестве с певцами, рассчитаны на блестящую виртуозную технику пения.
В 1748 году на открытии венского «Бургтеатер», перестроенного ко дню рождения императрицы Марии Терезии, была с огромным успехом исполнена опера-сериа Глюка «Узнанная Семирамида». В 1752 году Глюк переселился в Вену, став капельмейстером князя Саксен-Хильдбургхаузенского. В 1755 году по приглашению графа Дж. Дураццо приступил к работе в «Бургтеатер», сначала как руководитель «академий» (концертов), затем как автор балетной музыки, комических опер для французской труппы («Мнимая рабыня», 1758) и итальянских опер, ставившихся по различным торжественным поводам. В это время жанровый диапазон творчества Глюка значительно расширился. Эпизодически он продолжал сочинять для театров Рима, Болоньи, Флоренции. В 8 комических операх, написанных в Вене, синтезировал черты французской комедии и итальянской оперы-буффа, приобрёл опыт сочинения музыки на французский текст. Эти оперы, особенно «Непредвиденная встреча» (1764), позднее исполнявшаяся на немецком языке, повлияли на формирование австрийского зингшпиля.
С прибытием в Вену в 1761 году поэта Р. Кальцабиджи начался реформаторский этап творчества Глюка. Первым их совместным произведением стал пантомимный балет «Дон Жуан, или Каменный гость» (1761), который произвёл сенсацию в Вене и всей Европе. Действенной хореографии Д.М.Г. Анджолини отвечали непрерывность развития и драматизм глюковской партитуры. Заключительная чакона (танец фурий) манифестировала «бурю и натиск» в музыке (отзвуки финальных номеров балета заметны в увертюре к опере «Дон Жуан» В.А. Моцарта). Стилевой перелом ознаменовала опера «Орфей и Эвридика» (1762). Глюк достиг здесь классической простоты и ясности структуры, непрерывности музыкального развития (все речитативы, вопреки канонам оперы-сериа, исполняются с аккомпанементом оркестра); вокальные партии упрощены и очищены от колоратур. Жанр «театрального празднества» (azione teatrale) позволил Глюку интенсивно использовать хоры и пантомимные балеты (хореограф Анджолини). Свойственный художникам-классицистам «греческий вкус» ярко проявился в 1-й сцене оперы, где постановщики стремились воспроизвести античный ритуал погребения. Принципы реформы Глюка были систематически изложены в посвящении к следующей опере «Альцеста» (1767, издана в 1768 году; смотри: Музыкальная эстетика Западной Европы XVII-XVIII веках. М., 1971. С. 480–481).
Творческие эксперименты продолжены в «Празднестве Аполлона» (1769), созданном по модели французской оперы-балета, и в серьёзной французской опере «Ифигения в Авлиде» (1774, Парижская опера) на либретто Ф. дю Рулле. Подписав контракт с Парижской оперой (1773), Глюк за 6 лет представил 4 новые оперы и 4 ранее написанные (в новых редакциях), в т. ч. «Орфей» (трагедия-опера, либретто Кальцабиджи в переводе П.Л. Молина, 1774, Париж), комической оперы «Волшебное дерево» (либретто Молина, по Ж.Ж. Ваде, 1775, Версаль) и «Осаждённая Цитера» (опера-балет, либретто Ш.С. Фавара, 1775, Париж), «Альцеста» (трагедия-опера, либретто Кальцабиджи в переводе Ф. дю Рулле, 1776, Париж).
В 1779 году композитор завершил оперную карьеру и окончательно вернулся в Вену. В 1781-1782 годах «Орфей и Эвридика», «Альцеста», «Ифигения в Авлиде» и «Ифигения в Тавриде» были исполнены в честь пребывания в Вене и Париже великого князя Павла Петровича с супругой Марией Фёдоровной. К тому времени Глюк был давно известен в России (опера «Китаянки», балеты «Дон Жуан» и «Александр» были поставлены в Москве и в Санкт-Петербурге после венских премьер; в Санкт-Петербурге в 1782 году поставлена опера «Орфей и Эвридика»).
В своей реформаторской деятельности Глюк стремился подчинить музыку законам драмы. Успешно и последовательно реализуя эту идею в итальянской опере-сериа, французской музыкальной трагедии и пантомимном балете, он, по единодушному мнению современников, произвёл революцию в музыкальном театре. Постановки его опер возбуждали горячие эстетические и общественно-идеологические споры, формировали враждующие группировки художников, зрителей и критиков (известна проходившая в Париже баталия «глюкистов» и сторонников Н. Пиччинни - «пиччиннистов», она отражена в «Письмах русского путешественника» Н.М. Карамзина; противниками Глюка были Ж.Ф. де Лагарп и Ж.Ф. Мармонтель). Вместе с тем реформа Глюка идеально сочеталась с традициями французской оперы (опора на музыкальную декламацию, большая роль ансамблей, хора, балета, оркестра) и повлияла на развитие музыкального театра XIX века (Л. Керубини, Л. ван Бетховен, Г. Спонтини, Р. Вагнер, М.П. Мусоргский). Последователем Глюка в Вене был А. Сальери. Антитеза глюковскому пониманию музыкальной драмы - в операх В.А. Моцарта, исходившего из приоритета музыки. Оперы Глюка сохранялись в репертуаре до 1830-х годов «Глюковский ренессанс» начался с постановки в парижском «Театр лирик» оперы «Орфей и Эвридика» (1859, 1861) в редакцией Г. Берлиоза (знатока и ценителя творчества Глюка) с П. Виардо-Гарсия в партии Орфея.
В многообразном наследии Глюка выделяются 6 реформаторских опер (кроме упомянутых «Орфея и Эвридики» и «Альцесты» также музыкальная драма «Парис и Елена», либретто Р. Кальцабиджи, 1770, «Бургтеатер»; героическая опера «Армида», либретто Ф. Кино, по Т. Тассо, 1777; трагедия «Ифигения в Тавриде», либретто Гийара, по Гимону де ла Тушу и Еврипиду, 1779; музыкальная драма «Эхо и Нарцисс», либретто Л.Т. фон Чуди, по Овидию, 1779; все - Парижская опера). Им написаны 19 опер-сериа (преимущественно на либретто П. Метастазио), 10 серенад, «театральных празднеств», прологов и т. п.; 9 французских комических опер; пастиччо и вставные арии для опер других композиторов; около 90 балетов, исполнявшихся в рамках оперных и драматических спектаклей (авторство Глюка для многих сомнительно); песни, в т. ч. «Оды и песни Клопштока» (1774-1775 годы, издана в 1785 году), духовные сочинения, в т. ч. мотет «Dе profundis clamavi», около 20 симфоний, трио-сонаты.