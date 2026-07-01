ГЛУЗДОВСКИЙ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ

Владимир Алексеевич Глуздовский родился 14 (по новому стилю — 27) мая 1903 года в городе Тифлисе (ныне — Тбилиси, Грузия). По национальности русский. Женился в возрасте девятнадцати лет, в браке в 1922 году у него родился сын Виктор Владимирович Глуздовский, будущий участник Великой Отечественной войны, полковник в отставке, физик-ядерщик, доктор технических наук, профессор Калининского политехнического института. Вторым браком женился на Лидии Павловне Ольховатовой, когда ему было 53 года, в этом браке родилась дочь Елена Владимировна Глуздовская.

В 1919 году Глуздовский был призван на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию . Начинал службу красноармейцем на Южном фронте Гражданской войны . С января 1920 года служил военным цензором в Орле, затем заместителем военного комиссара, бойцом для особых поручений 25-го отдельного батальона ВЧК.

После окончания войны Глуздовский продолжал службу на командных должностях в частях войск ВЧК-ОГПУ-НКВД. В 1927 году он окончил курсы «Выстрел», в 1936 году — Военную академию РККА имени М. В. Фрунзе. В январе-мае 1938 года возглавлял отделение боевой подготовки Управления пограничных войск Западного пограничного округа, затем командовал полком. В октябре того же года был переведён в Главный Морской штаб ВМФ СССР на должность заместителя начальника отдела. С октября 1939 года по октябрь 1940 года находился в специальной командировке в Китае, принимал участие в японо-китайской войне. За боевые отличия был представлен к званию Героя Советского Союза, но представление так и не было реализовано.

По возвращении в СССР Глуздовский был назначен заместителем по строевой части командира 1-й мотострелковой дивизии. В этой должности он встретил начало Великой Отечественной войны . С первых же дней эта дивизия участвовала в ожесточённых боях с немецко-фашистскими захватчиками. Выполняя ответственные задания командования, Глуздовский практически неотлучно находился на передовой, не раз проявляя мужество и отвагу. Уже 15 июля 1941 года он был представлен к боевой награде — ордену Красного Знамени.

С октября 1941 года Глуздовский служил начальником оперативного отделения штаба 26-й армии, а вскоре возглавил штаб 31-й армии. Активно участвовал в планировании и проведении боевых операций во время Смоленского сражения и битвы за Москву . Во время контрнаступления под Москвой лично находился в 250-й, 5-й и 119-й стрелковых дивизиях, сломивших мощную немецкую оборону и освободивших Старицкий район Калининской области и город Калинин, причём в последний Глуздовский вошёл с первыми частями, лично руководя очищением городских кварталов от оккупантов.

В феврале 1943 года Глуздовский был назначен командующим 31-й армией Калининского фронта. Под его руководством части армии успешно действовали во время Ржевско-Вяземской операции , ликвидировав вражеский плацдарм и отодвинув линию фронта от Москвы на 130-160 км. В дальнейшем армия Глуздовского была передана на Западный фронт и участвовала в освобождении Смоленской области (Спас-Деменская, Смоленская, Ельнинско-Дорогобужская операции).

В мае 1944 года Глуздовский был отозван в распоряжение Главного управления кадров Народного комиссариата обороны СССР. В августе того же года он был назначен на должность командующего 7-й армией Карельского фронта. Под его руководством части этой армии участвовали в боях между Онежским и Ладожским озёрами во время Свирско-Петрозаводской операции.

В декабре 1944 года Глуздовский был назначен командующим 6-й армией 1-го Украинского фронта. Участвовал в освобождении Польши ( Висло-Одерская , Сандомирско-Силезская и Нижнесилезская операции, штурм города Бреслау). Участвовал в Параде Победы.

После окончания войны Глуздовский продолжил службу в Советской Армии. С января 1946 года находился на преподавательской работе, был начальником курсов усовершенствования, начальником военно-исторического факультета, начальником кафедры тактики высших соединения Военной академии имени М. В. Фрунзе. С января 1955 года — на штабной работе, возглавлял штабы Приволжского, Таврического и Забайкальского военных округов. В сентябре 1960 года переведён в распоряжение Главнокомандующего Сухопутными войсками. В 1961 году Глуздовский вышел в отставку. Проживал в Симферополе. Умер 16 ноября 1967 года, похоронен на Военном кладбище Симферополя.