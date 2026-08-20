ГЛУШКОВСКИЙ Адам Павлович

Русский танцовщик, балетмейстер, педагог. Руководитель и балетмейстер труппы московских театров, Большого (Петровского) театра, педагог Московского императорского театрального училища в 1812–1829 гг.

С 1798 г. учился в Петербургской театральной школе у И.И. Вальберха, затем у Ш.Л. Дидло, который скоро отметил способного юношу и взял его к себе в дом. Глушковский навсегда сохранил глубокое уважение к таланту Дидло.

В 1811 г. окончил Петербургское императорское театральное училище и был зачислен в Петербургскую труппу, но в январе 1812 г. его перевели в Москву с тем, чтобы сразу сделать первым танцовщиком. Он исполнял центральные роли (например, роль Зефира в балете «Зефир, или Ветреник, сделавшийся постоянным» на музыку Р. Крейцера, Й. Гайдна и других композиторов), и скоро полюбился москвичам. Не обладая большим прыжком, Глушковский свободно владел техникой партерного танца и был превосходным пантомимным актером.

Приехав в Москву, он начал преподавать танец в театральной школе. А когда и театру, и школе пришлось летом 1812 г. эвакуироваться из Москвы, то преподавание целиком перешло в его руки. С приходом Глушковского в школу начался новый этап в истории Московского императорского театрального училища. Именно ему – ученику великого балетмейстера и педагога Дидло – московская школа обязана многими удачными выпусками. Велика заслуга Адама Павловича по сохранению состава и спасению московской балетной школы. Лишь за два дня до вторжения наполеоновских войск в Москву был получен приказ о вывозе театрального имущества, а актерам и воспитанникам балетной школы предложили поступать по собственному усмотрению. Хорошо сознавая значение кадров для развития балета, Глушковский проявил исключительную энергию и инициативу в спасении только что реорганизованной Московской балетной школы. С невероятными трудностями, накануне взятия города, он вывез школу в полном составе из Москвы и через месяц, после бесконечных мытарств, доставил в безопасное место. Этим местом стал городок Плёс на Волге. Здесь в Плёсе, а затем в Костроме в тяжелых условиях войны Глушковскому удалось наладить весь учебный процесс и тем самым не прерывать подготовки молодой смены для московской балетной труппы. Учащихся разместили в домах местных жителей. В доме, который заняло театральное училище, специально оборудовали комнаты, где установили балетные станки и вскоре возобновились занятия. В тяжелых условиях войны он проявил себя и педагогом, и организатором, и балетмейстером школы.

Кроме того, Глушковский ставил спектакли в Костроме. Благодаря систематическим занятиям, небольшая школа возвратилась в Москву профессионально подготовленной. Некоторых учеников сразу выпустили в труппу. Продолжая преподавать и числясь по-прежнему «дансером», он занялся постановкой балетов силами своих воспитанников. К 1820-м гг., благодаря усилиям Глушковского, в Москве была сформирована профессиональная труппа, воспитанная в единой манере исполнения репертуара. Выдвинулись артисты Т.И. Иванова (Глушковская), ставшая женой балетмейстера, Д.С. Лопухина, А.И. Воронина-Иванова, И.К. Лобанов.

Сам Глушковский танцевал недолго: повредив ногу и позвоночник, в 1818 г. оставил исполнительскую деятельность. К этому времени он уже сложился как педагог классического танца в московской балетной школе. Во многом ему помогал предыдущий опыт Вальберха и Дидло: от них он перенял умение воспитывать учеников, управлять труппой и ставить спектакли. Будучи талантливым и любимым учеником Дидло, Глушковский культивировал и совершенствовал педагогическую систему своего наставника. В воспоминаниях он писал, что преподавание танца – трудная и тонкая работа, а само исполнительство требует от танцовщика ежедневной непрерывной тренировки.

Судя по сохранившимся материалам, Глушковский следовал не только методике преподавания Дидло, но и балеты ставил, опираясь на его опыт. Преклоняясь перед Дидло, Глушковский перенес в Москву многие его постановки – от «Зефира и Флоры» К.А. Кавоса (1817) и «Венгерской хижины» А. Венюа (1819) до «Рауля де Креки, или Возвращение из крестовых походов» Кавоса и Т.В. Жучковского (1825) и «Кавказского пленника, или Тень невесиы» Кавоса (1827), а также балет Вальберха «Рауль Синяя борода» на музыку А. Гретри и Кавоса (1820). Деятельность его как балетмейстера была разнообразна. Однако московская балетная труппа находилась в очень трудных условиях. Средства отпускались небольшие, сроки для сдачи спектаклей назначались малые, свободу творчества ограничивали. Практика московского театра требовала постоянной смены или хотя бы частичного обновления спектаклей. Балетмейстер обязан был ставить дивертисменты, интермедии, танцы в операх, комедиях, водевилях. Возможности появились гораздо позже, после открытия Большого (Петровского) театра в 1825 г.

В 1821 г. Глушковский сделал смелую попытку воспроизвести на сцене образы русской поэзии. Он первым из балетмейстеров обратился к произведениям А.С. Пушкина. 16 декабря состоялась премьера большого героико-волшебного пантомимного балета «Руслан и Людмила, или Низвержение Черномора, злого волшебника» с музыкой Ф.Е. Шольца. Этот балет положил начало волшебному (сказочному) балету как жанру. Сюжет пушкинской сказки был переработан, в либретто появились новые действующие лица. Поскольку автор поэмы находился тогда в политической ссылке, на афише его имя отсутствовало. Главные партии исполняли сам А.П. Глушковский – Руслан и Т.И. Глушковская – Людмила. Балет имел большой успех и продержался в репертуаре московского театра более 10 лет. А Шарль Дидло перенес спектакль своего ученика на петербургскую сцену: в 1824 г. балет «Руслан и Людмила» в постановке Дидло и его помощника О. Пуаро, по хореографии Глушковского, был показан на сцене Большого Каменного театра Петербурга. На этот раз имя Пушкина уже стояло на афише.

В следующем балете на русскую тему Глушковский обратился к сказке В.А. Жуковского «Три пояса». В 1826 г. он и Шольц создали трехактный балет «Три пояса, или Русская Сандрильона». В 1831 г. балетмейстер преобразовал короткое стихотворение Пушкина «Черная шаль» в мелодраматический балет на сборную музыку «Черная шаль, или Наказанная неверность».

Глушковский покинул театр в 1831 г. и занялся писательской деятельностью. Его творчество открыло новую страницу в истории балетного театра Москвы. Первый теоретик и историк русского балета, он для последующих поколений оставил важные сведения о русском балете первой половины XIX века. Исключительно велика роль Глушковского в реорганизации московской балетной труппы, в подготовке ее молодых кадров. Учебно-театральный комплекс, сформированный в Москве во время деятельности А.П. Глушковского, в основных своих установках дошел до 1917 г.

Иллюстрация:

Адам Глушковский.