ГЛУШКОВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ

Виктор Михайлович Глушков родился 24 августа 1923 года в Ростове-на-Дону. По национальности русский.

В 1941 году он окончил среднюю школу № 1 города Шахты Ростовской области и собирался поступать на физический факультет Московского государственного университета, однако эти планы прервала Великая Отечественная война . Глушков оказался в немецко-фашистской оккупации, во время которой была расстреляна его мать. После освобождения Шахт он участвовал в восстановлении угольной промышленности Донбасса. Осенью 1943 года Глушков поступил на теплотехнический факультет Новочеркасский индустриального института.

На четвёртом году обучения Глушков перевёлся на математический факультет Ростовского государственного университета, экстерном сдав все экзамены за четыре года обучения. В 1948 году он защитил диплом и по распределению был направлен на работу в Свердловск, преподавал в Уральском лесотехническом институте.

В 1951 году Глушков защитил диссертацию на соискание степени кандидата технических наук по теме «Теория локально-нильпотентных групп без кручения с условием обрыва некоторых цепей подгруппы», после чего получил должность доцента. В последующие три года он активно занимался решением пяой проблемы Гильберта, связанной с теорией топологических групп, что стало основой его докторской диссертации «Топологические локально-нильпотентные группы», защищённой им в 1955 году в Московском государственном университете.

С августа 1956 года и до конца жизни Глушков проживал в Киеве. С того времени он активно занимался кибернетикой, вычислительной техникой и прикладной математикой. Первые полгода он возглавлял лабораторию вычислительной техники и матемматики Института математики Академии наук Украинской ССР, а с 1957 года руководил Вычислительным центром АН УССР с правами научно-исследовательской организации. В 1958 году он был избран членом-корреспондентом АН УССР по специальности «алгебра», а в 1961 году — академиком АН УССР по специальности «вычислительная математика и техника». В 1962 году он стал вице-президентом этой академии и председателем её Научного совета по проблеме «Кибернетика». Под руководством Глушкова была разработана электронно-вычислительная машина «Киев», которая впервые позволила автоматизированно проектировать электронные схемы, использовать базы данных, распознавать зрительные образы. В 1961 года под руководством Глушкова и Б. Н. Малиновского была создана управляющая машина широкого назначения (УМШН), позволяющая управлять сложнейшими технологическими процессами на расстоянии при помощи ЭВМ «Киев». Уже вскоре она начала внедряться на предприятиях СССР.

В декабре 1962 года Глушков стал директором только что созданного Института кибернетики Академии наук Украинской ССР. В 1963 году он возглавил Межведомственный научный совет по внедрению вычислительной техники и экономико-математических методов в народное хозяйство при Государственном комитете Совета Министров СССР по науке и технике. В 1964 году Глушков был избран действительным членом Академии наук СССР по отделению математики.

Глушков является автором многих идей об интеграции кибернетики и вычислительной техники. Он первым сформировал новое понимание кибернетики как науки с методологией и исследовательской структурой. По инициативе Глушкова для популяризации кибернетики были основаны журналы «Кибернетика» и «Управляющие системы и машины», а в 1974 году на русском и украинском языках вышла «Энциклопедия кибернетика».

Институт кибернетики, руководимый Глушковым, разрабатывал электронно-вычислительные машины для инженерных расчётов: первую машину со ступенчатым микропрограммным управлением «Промiнь», машины «МИР-1», «МИР-2», «МИР-3». Именно там впервые в мире был создан язык для описания алгоритмов и структур ЭВМ и методика их проектирования, реализованный впоследствии в системах «Проект». Глушков руководил разработками макроконвейерных ЭВМ с многопоточной системой команд и данных ЕС-2701 и ЕС-1766, которые на тот момент была самыми мощными в СССР и не имеющими аналогов во всём мире. Кроме того, под его руководством создавались автоматизированные системы управления для управления технологическими процессами в различных отраслях, а также для управления боевыми процессами в военно-морском флоте и военной авиации. Глушков руководил разработками первых в СССР АСУ «Львов», «Гальваник», «Кунцево», «Энергия», «Чертёж», «Полюс», множество отраслевых систем. Кроме того, под его руководством создавалась система отображения «Ритм-3», использовавшаяся в Центре управления полётами космических аппаратов. Глушков является руководтелем работ по созданию теории систем управления распределёнными базами данных. Его научная и конструкторская деятельность способствовала развитию советской промышленности вычислительной техники, формированию научных школ в области АСУ.

Заслуги Глушкова в научной области и в проектировании вычислительной техники были отмечены многими наградами, престижными премиями и призами конкурсов как УССР и СССР, так и иностранных государств. С 1973 года он руководил Научным советом по вычислительной технике и системам управления Государственного комитета Совета Министров СССР по науке и технике. За время своей научной деятельности он опубликовал более 500 научных работ, в том числе 30 монографии, ряд из которых переведён на иностранные языки. Под его руководством были защищены более 100 кандидатских и докторских диссертаций.

Глушков избирался депутатом Верховного Совета СССР 8-го, 9-го и 10-го созывов, а с 1966 года бессменно был членом ЦК КП УССР.

Умер 30 января 1982 года, похоронен на Байковом кладбище Киева.