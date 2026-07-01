ГЛУШАНИН Евгений Павлович

Родился 1957 году. Окончил Алтайский государственный университет в 1979 г.

Закончил с отличием Алтайский государственный университет в 1979 г. и был направлен стажером-исследователем в Ленинградский государственный университет (ЛГУ) с последующим зачислением в аспирантуру при кафедре истории средних веков ЛГУ.

Кандидатская диссертация : Генезис и позднеантичные особенности византийской армии IV в. (Ленинградский государственный университет, 1984).

Докторская диссертация : Военная знать ранней Византии (Уральский государственный университет, 1991).

С 1984 по 2006 гг. он работал на кафедре всеобщей истории (и международных отношений) Алтайского госуниверситета. Читал лекции по истории средних веков, древнего мира, спец. курсы по истории международных отношений, военной истории Византии, римскому праву.

Область интересов : Военная, политическая, административная история Римской империи и ранней Византии, римское право.

Сочинения: Военно-государственное землевладение в Ранней Византии (к вопросу о генезисе фемного строя) // Византийская цивилизация в освещении российских учёных. М., 1999;

Политическая история древнего мира и средних веков. Барнаул, 1999 (в соавторстве с В.В. Серовым);

Генезис государственного суверенитета в ранней Византии // Европа. Т. 2. Тюмень, 2002 (в соавторстве с Е.В. Фарашяном);

Gluschanin E.P. Rec. Ad op.: Valerius Maximus. Spiegel kaiserlicher Selbstdarstellung. Muenchen, 1998. Klio. Bd. 84. Berlin, 2002.;

История древней Греции и Древнего Рима для студентов специальности «Историко-архивоведение» Барнаул, 2003;

«Константинопольский» цезерат в V в. // Кумуляция и трансляция византийской культуры. Екатеринбург, 2003;

Ранневизантийский цезерат // Власть, политика, право в античности и средневековье: Сб. ст. Барнаул, 2003;

История Германии. Т. 1. Кемерово, 2004.