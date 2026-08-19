ГЛУХОВ
ГЛУХОВ - город на северо-востоке Украины, в Сумской области, центр Глуховского района.
Население 35,3 тысяч человек. (2006). Расположен на реке Эсмань.
Первоначально находился на острове, между рукавами реки Эсмань (сохранились следы городища XI-XIII веков, разрушенного в XVI-XVII веках в ходе перестроек и позднее). Впервые упоминается в 1152 году в Лаврентьевской летописи как город в составе Черниговского княжества. В середине XIII - 1-й половине XIV веков центр удельного Глуховского княжества. В 1352 году значительная часть населения Глухова умерла от чумы. В XIV-XV веках Глухов входил в состав Великого княжества Литовского, в результате русско-литовской войны 1500-1503 годов по Московскому перемирию 1503 года отошёл к Русскому государству, по Деулинскому перемирию 1618 года - к Речи Посполитой. По решению Переяславской рады 1654 года вновь вошёл в состав Русского государства. В 1669 году в Глухове гетманом Д.И. Многогрешным подписаны т. н. Глуховские статьи о политическом и правовом положении Левобережной Украины в составе Русского государства. С 1708 года (после разрушения Батурина) стал резиденцией гетманов Левобережной Украины, в 1722-1727 и 1764-1786 годах - местонахождение Малороссийской коллегии. В XVIII веке крупный культурный центр, в 1738 году в Глухове открыта музыкально-хоровая школа (школа придворных певчих), среди её учеников - композиторы М.С. Березовский и Д.С. Бортнянский. Со 2-й половины XVIII века важный промышленный центр, здесь производились пушки, колокола, развивались различные ремёсла. В 1782-1796 годах уездный город Новгород-Северского наместничества, в 1796-1802 годах - Малороссийской губернии, в 1802-1923 годах - Черниговской губернии. В середине XIX века Глухов - крупный центр хлебной торговли. В апреле 1918 года, во время Гражданской войны 1917-1922 годов, оккупирован германо-австрийскими войсками, неоднократно переходил из рук в руки, в декабре 1918 года окончательно занят частями Красной Армии. Районный центр Новгород-Северского округа (1923-1930 годы), Черниговской области (1932-1939 годы), с 1939 года - Сумской области. УССР. В сентябре 1941 - августе 1943 годов, во время Великой Отечественной войны, был оккупирован германскими войсками. Освобождён в ходе Черниговско-Припятской операции 1943 года.
В 1750-1780-е годы архитектор Андрей В. Квасов разработал регулярную планировку города, при которой Николаевская казачья (1693-1695 годы, архитектор М. Ефимов; колокольня - 1871, архитектор А. Гросс) и Спасо-Преображенская (1748-1765 годы, под руководством архитектора Квасова) церкви с элементами украинского барокко доминировали в ансамбле главной площади. При въезде в Глухов с западной стороны стоят Киевские ворота в виде триумфальной арки (1766-1769 годы, под рукововдством архитектора Квасова). В центре города также сохранились: Вознесенская церковь на кладбище (1767, архитектор Квасов; притвор и колокольня - 1820-е годы), дом Дворянского собрания в стиле классицизма (1811), Анастасьевский собор в руссковизантийском стиле (1884-1893 годы, архитектоп А.Л. Гун; расписан в 1892-1893 годах художниками А.А. и П.А. Сведомскими, В.В. Верещагиным, Ф.С. Журавлёвым), водонапорная башня (1927-1928 годы). В 1994 году в Глухове создан Государственный историко-культурный заповедник. Памятники: А.С. Пушкину, партизанам Глуховщины (1973, скульптор И.С. Горовой), мемориальный комплекс освободителям Глухова от немецко-фашистских захватчиков (1973, архитектор В.Ф. Тренёв). Государственый педагогический университет (в здании мужской гимназии, 1874-1879 годы). Краеведческий музей.
Заводы «Электропанель» (шкафы управления для компрессорных установок и др., с 2000 года входит в корпорацию «Укрросметалл») и станкостроительный (различные станки, в т. ч. токарные, фрезерные и шлифовальные). Предприятия пищевой промышленности.
Близ Глухова - комплекс бывшего Гамалиевского монастыря в селе Гамалиевка Шосткинского района (основан как скит в 1702 году; надгробия И.И. Скоропадского и его жены, XVIII век; ныне тюрьма) с церковью Святого Харлампия (начало XVIII века) и 5-купольным собором Рождества Богородицы (1713-1735 годы); Николаевская церковь в селе Полошки (1796), Покровская церковь в селе Первомайское (1803-1812 годы); Глинский мужской монастырь Рождества Богородицы в селе Сосновка (основан в XVI веке) с церквами: Иверской иконы Божией Матери (1826-1830 годы, восстановлена в 1999 году), Святителя Николая (2001). Недалеко от Глухова, в селе Воронеж Шосткинского района, сохранилась Михайловская церковь (1776, архитектор И.Г. Григорович-Барский).
Иллюстрации:
Фото П.С. Павлинова. Глухов. Николаевская казачья церковь. 1693-1695 годы. Архитектор М. Ефимов. Архив БРЭ.