ГЛУХОВ

ГЛУХОВ - город на северо-востоке Украины, в Сумской области, центр Глуховского района.

Население 35,3 тысяч человек. (2006). Рас­по­ло­жен на реке Эс­мань.

Пер­во­на­чаль­но на­хо­дил­ся на ост­ро­ве, ме­ж­ду ру­ка­ва­ми реки Эс­мань (со­хра­ни­лись сле­ды го­ро­ди­ща XI-XIII веков, раз­ру­шен­но­го в XVI-XVII веках в хо­де пе­ре­стро­ек и позд­нее). Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 1152 году в Лав­рен­ть­ев­ской ле­то­пи­си как го­род в со­ставе Чер­ни­гов­ско­го княжества. В середине XIII - 1-й половине XIV веков центр удель­но­го Глу­хов­ско­го княжества. В 1352 году зна­чительная часть на­се­ле­ния Глухова умер­ла от чу­мы. В XIV-XV веках Глухов вхо­дил в со­став Великого княжества Ли­тов­ско­го, в ре­зуль­та­те русско-ли­товской вой­ны 1500-1503 годов по Мо­с­ков­ско­му пе­ре­ми­рию 1503 года ото­шёл к Русскому государству, по Де­улин­ско­му пе­ре­ми­рию 1618 года - к Ре­чи По­спо­ли­той. По ре­ше­нию Пе­ре­яс­лав­ской ра­ды 1654 года вновь во­шёл в со­став Русского государства. В 1669 году в Глухове гет­ма­ном Д.И. Мно­го­греш­ным под­пи­са­ны т. н. Глу­хов­ские ста­тьи о по­ли­тическом и пра­во­вом по­ло­же­нии Ле­во­бе­реж­ной Ук­раи­ны в со­ста­ве Русского государства. С 1708 года (по­сле раз­ру­ше­ния Ба­ту­ри­на) стал ре­зи­ден­ци­ей гет­ма­нов Ле­во­бе­реж­ной Ук­раи­ны, в 1722-1727 и 1764-1786 годах - мес­то­нахо­ж­де­ние Ма­ло­рос­сий­ской кол­ле­гии. В XVIII веке круп­ный куль­тур­ный центр, в 1738 году в Глухове от­кры­та му­зы­каль­но-хо­ро­вая шко­ла (шко­ла при­двор­ных пев­чих), сре­ди её уче­ни­ков - ком­по­зи­то­ры М.С. Бе­ре­зов­ский и Д.С. Борт­нян­ский. Со 2-й половины XVIII века важ­ный промышленный центр, здесь про­из­во­ди­лись пуш­ки, ко­ло­ко­ла, раз­ви­ва­лись различные ре­мёс­ла. В 1782-1796 годах уезд­ный го­род Нов­го­род-Се­вер­ско­го на­ме­ст­ни­че­ст­ва, в 1796-1802 годах - Ма­ло­рос­сий­ской губернии, в 1802-1923 годах - Чер­ни­гов­ской губернии. В середине XIX века Глухов - круп­ный центр хлеб­ной тор­гов­ли. В апреле 1918 года, во вре­мя Гражданской вой­ны 1917-1922 годов, ок­ку­пи­ро­ван гер­ма­но-австрийскими вой­ска­ми, не­од­но­крат­но пе­ре­хо­дил из рук в ру­ки, в декабре 1918 года окон­ча­тель­но за­нят час­тя­ми Крас­ной Ар­мии . Рай­он­ный центр Нов­го­род-Се­вер­ско­го округа (1923-1930 годы), Чер­ни­гов­ской области (1932-1939 годы), с 1939 года - Сум­ской области. УССР. В сентябре 1941 - августе 1943 годов, во вре­мя Великой Отечественной вой­ны, был ок­ку­пи­ро­ван германскими вой­ска­ми. Ос­во­бо­ж­дён в хо­де Чер­ни­гов­ско-При­пят­ской опе­ра­ции 1943 года.

В 1750-1780-е годы архитектор Ан­д­рей В. Ква­сов раз­ра­бо­тал ре­гу­ляр­ную пла­ни­ров­ку го­ро­да, при ко­то­рой Ни­ко­ла­ев­ская ка­за­чья (1693-1695 годы, архитектор М. Ефи­мов; ко­ло­коль­ня - 1871, архитектор А. Гросс) и Спа­со-Пре­об­ра­жен­ская (1748-1765 годы, под руководством архитектора Ква­со­ва) церк­ви с эле­мен­та­ми украинского ба­рок­ко до­ми­ни­ро­ва­ли в ан­самб­ле главной пло­ща­ди. При въез­де в Глухов с западной сто­ро­ны сто­ят Ки­ев­ские во­ро­та в ви­де три­ум­фаль­ной ар­ки (1766-1769 годы, под рукововдством архитектора Ква­со­ва). В цен­тре го­ро­да так­же со­хра­ни­лись: Воз­не­сен­ская церковь на клад­би­ще (1767, архитектор Ква­сов; при­твор и ко­ло­коль­ня - 1820-е годы), дом Дво­рян­ско­го со­б­ра­ния в сти­ле клас­си­циз­ма (1811), Ана­стась­ев­ский со­бор в русскови­зан­тий­ском сти­ле (1884-1893 годы, архитектоп А.Л. Гун; рас­пи­сан в 1892-1893 годах ху­дож­ни­ка­ми А.А. и П.А. Све­дом­ски­ми, В.В. Ве­ре­ща­ги­ным, Ф.С. Жу­рав­лё­вым), во­до­на­пор­ная баш­ня (1927-1928 годы). В 1994 году в Глухове соз­дан Государственный ис­то­ри­ко-куль­тур­ный за­по­вед­ник. Па­мят­ни­ки: А.С. Пуш­ки­ну , пар­ти­за­нам Глу­хов­щи­ны (1973, скульп­тор И.С. Го­ро­вой), ме­мо­ри­аль­ный ком­плекс ос­во­бо­ди­те­лям Глухова от немецко-фа­ши­ст­ских за­хват­чи­ков (1973, архитектор В.Ф. Тре­нёв). Государственый пе­да­го­гический университет (в зда­нии муж­ской гим­на­зии, 1874-1879 годы). Крае­ведческий му­зей.

За­во­ды «Элек­тро­па­нель» (шка­фы уп­рав­ле­ния для ком­прес­сор­ных ус­та­но­вок и др., с 2000 года вхо­дит в кор­по­ра­цию «Ук­ррос­ме­талл») и стан­ко­строи­тель­ный (различные стан­ки, в т. ч. то­кар­ные, фре­зер­ные и шли­фо­валь­ные). Пред­при­ятия пи­ще­вой про­мыш­лен­но­сти.

Близ Глухова - ком­плекс бывшего Га­ма­ли­ев­ско­го монастыря в селе Га­ма­ли­ев­ка Шо­ст­кин­ско­го района (ос­но­ван как скит в 1702 году; над­гро­бия И.И. Ско­ро­пад­ско­го и его же­ны, XVIII век; ны­не тюрь­ма) с церковью Святого Хар­лам­пия (начало XVIII века) и 5-ку­поль­ным со­бо­ром Рож­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы (1713-1735 годы); Ни­ко­ла­ев­ская церковь в селе По­лош­ки (1796), По­кров­ская церковь в селе Пер­во­май­ское (1803-1812 годы); Глин­ский муж­ской монастырь Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы в селе Со­снов­ка (ос­но­ван в XVI веке) с церк­ва­ми: Ивер­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри (1826-1830 годы, вос­ста­нов­ле­на в 1999 году), Святителя Ни­ко­лая (2001). Не­да­ле­ко от Глухова, в селе Во­ро­неж Шо­ст­кин­ско­го района, со­хра­ни­лась Ми­хай­лов­ская церковь (1776, архитектор И.Г. Гри­го­ро­вич-Бар­ский).

Иллюстрации:

Фото П.С. Павлинова. Глу­хов. Ни­ко­ла­ев­ская ка­за­чья цер­ковь. 1693-1695 годы. Ар­хи­тек­тор М. Ефи­мов. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)