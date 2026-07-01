Глубоковский, Николай Никанорович

Глубоко`вский, Николай Никанорович (06[18].12.1863, с. Кичменгский городок Вологодской губ. — 18.03.1937, София) — православный русский богослов, экзегет, патролог, историк Церкви. Сын сельского священника. Окончил Московскую духовную академию (1889). Магистерская диссертация Г. о блаженном Феодорите Киррском получила высокую оценку А. фон Гарнака. Преподаватель кафедры Священного Писания (1891), экстраординарный профессор (1894), ординарный профессор (1898) Санкт-Петербургской духовной академии, затем Петро-градского богословского института (1919). Докторская диссертация Г. (1898) стала первой частью его фундаментального труда об апостоле Павле. В этом труде, который по праву был назван энциклопедией об апостоле, Г., полемизируя с теориями протестантских историков и экзегетов, доказывал, что учение Павла является результатом личного Божественного откровения и принципиально независимо от влияний античной философии и римского права. Г. принимал деятельное участие в преобразовании программ духовных школ, был членом Предсоборного присутствия Православной российской церкви. Почетный член двух Духовных академий, Лондонского библейского общества, других научных учреждений. После эмиграции из СССР (1921) занимал кафедру Священного Писания Нового Завета в Праге, затем профессор Богословского университета в Софии (1923) и член-корреспондент Болгарской академии наук (1925). Участвовал в экуменическом движении. В своих экзегетических трудах Г. последовательно и аргументированно отстаивал традиционные для православного богословия точки зрения. Соч.: Благовестие святого апостола Павла по его происхождению и существу. СПб., 1905—1912. Кн. 1—3; Блаженный Феодорит, епископ Кирр- ский: Его жизнь и литературная деятельность: Церковно-историческое исследование. М., 1890. Т. 1—2. Лит.: Богданова Т. Н. Н. Глубоков­ский. Судьба христианского ученого. М.; СПб., 2010.