Глостер, Хамфри

Гло`стер, Ха`мфри (англ. Humphrey of Lancaster, First Duke of Gloucester, First Earl of Pembroke) (03.10.1390 — 23.02.1447, Бери Сент-Эдмундс) — принц из английской династии Ланкастеров, с 1414 — герцог Глостер, граф Пемброк, младший сын короля Генриха IV. Активную роль в политике Г. начал играть при правлении своего старшего брата Генриха V (1413—1422). После возобновления им военных действий во Франции (см. Столетняя война) Г. принял в них участие, в том числе сражался и был ранен в битве при Азенкуре (1415). На него было возложено управление Англией в период отсутствия Генриха V в королевстве в 1420—1421. После смерти Генриха V претендовал на роль опекуна своего малолетнего племянника Генриха VI и регента Англии, но Парламент предоставил ему лишь ограниченные полномочия лорда-протектора в отсутствие в королевстве его старшего брата Джона Бедфорда, являвшегося регентом Франции. В 1423 Г. женился на графине Голландии, Зеландии и Геннегау Якобе Баварской, не дождавшись официального расторжения в Риме ее брака с герцогом Брабанта Яном IV, и в 1424 начал неудачную военную кампанию в Геннегау, пытаясь отстоять права супруги на ее владения. Это столкнуло Г. с важнейшим союзником Джона Бедфорда во Франции герцогом Бургундским Филиппом Добрым, претендовавшим на земли Якобы. Не получив от Парламента финансовой поддержки для продолжения военных действий и не добившись легализации своего брака с Якобой, Г. в 1428 женился на своей любовнице Элеоноре Кобхем. Несмотря на соперничество с родом Бофоров, помешавших Г. стать регентом Англии после смерти Бедфорда в 1435, Хамфри продолжал играть важную роль в управлении королевством вплоть до начала 1440-х. Являлся констеблем Дувра и Стражем Конфедерации Пяти Портов, был сторонником продолжения войны на континенте. После заключения Филиппом Добрым сепаратного Аррасского мира с Францией (1435) успешно отразил попытку фламандских подданных герцога Бургундского захватить Кале в 1436. Обвинение Элеоноры Кобхем в колдовстве и ереси в 1441 подорвало политические позиции Г. В 1447 он был обвинен в заговоре против короля, арестован и умер в тюрьме при невыясненных обстоятельствах через несколько дней после ареста. Герцог Г. также известен как покровитель образования и искусств, поддерживавший связь с рядом италь-янских гуманистов. Коллекция Хам- фри, подаренная Оксфорду и содержавшая около 300 манускриптов и рукописных книг, значительно пополнила фонды будущей Бодлианской библиотеки; ради их хранения во 2-й половине XV в. было возведено здание, известное как «Библиотека герцога Хамфри». Лит.: Rhymer L. C. The Political Career of Humphrey, Duke of Gloucester, c. 1413—1447. Thesis (Ph. D.). University of Cambridge, 2010; Saygin S. Humphrey, Duke of Gloucester (1390—1447) and the Italian Humanists. Leiden, 2002; Vickers K. H. Humphrey, Duke of Gloucester. A Biography. London, 1907.