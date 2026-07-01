ГЛОССОЛАЛИЯ

ГЛОССОЛАЛИЯ - 1) Бес­связ­ное и не­упо­ря­дочен­ное про­из­не­се­ние асе­ман­тич­но­го звуко­во­го ря­да.

2) Мо­ду­ли­ро­ван­ное про­из­не­се­ние зву­ко­во­го ря­да, имею­ще­го при­зна­ки ре­чи (темп, ритм, струк­ту­ра сло­га, не­ко­то­рые при­зна­ки грам­ма­тической струк­ту­ры).

Встре­ча­ет­ся при ре­че­вых рас­строй­ствах (в ви­де на­ру­ше­ния ар­ти­ку­ля­ции и мор­фо­син­так­си­че­ской струк­ту­ры ре­чи, не­про­из­воль­ной сло­го­вой ме­та­те­зы), в дет­ской ре­чи, фольк­ло­ре , ку­бо­фу­ту­ри­стической по­эзии (т. н. за­умь в по­эзии В.В. Хлеб­ни­ко­ва, А.Е. Кру­чёных, В.В. Ка­мен­ско­го и др.). В куль­то­вых прак­ти­ках тра­диционных ре­ли­гий и различных хри­сти­ан­ских сект, до­пус­каю­щих ис­поль­зо­ва­ние из­ме­нён­ных ви­дов соз­на­ния че­ло­ве­ка в куль­то­вых це­лях, вос­при­ни­ма­ет­ся как речь на ре­аль­но су­ще­ст­вую­щем язы­ке. В не­ко­то­рых сек­тант­ских хри­сти­ан­ских об­щи­нах, например у пя­ти­де­сят­ни­ков, мо­ло­кан, пры­гу­нов и пр., Глоссолалии при­пи­сы­ва­ет­ся осо­бое зна­че­ние: она счи­та­ет­ся зна­ком при­сут­ст­вия Святого Ду­ха. В основных хри­сти­ан­ских кон­фес­си­ях, в ча­ст­но­сти в пра­во­сла­вии, пре­об­ла­да­ет не­га­тив­ное от­но­ше­ние к глос­со­ла­лии. От соб­ст­вен­но Глоссолалии не­об­хо­ди­мо от­ли­чать дар «го­во­ре­ния язы­ка­ми» как дар Святого Ду­ха, по­лу­чен­ный апо­сто­ла­ми в день Пя­ти­де­сят­ни­цы и за­клю­чаю­щий­ся в спон­тан­но поя­вив­шем­ся со­вер­шен­ном уме­нии го­во­рить на различных язы­ках (ср. Де­ян. 2:1-13). Вос­при­ни­мал­ся как ис­пол­не­ние обе­то­ва­ния из Кни­ги про­ро­ка Иои­ля (Ио­ил. 2:28-32), а так­же как пред­вес­тие об­ще­ния чле­нов Все­лен­ской церк­ви, не знаю­щей язы­ко­вых и национальных гра­ниц. Апо­стол Па­вел пре­дос­те­ре­гал от зло­упот­реб­ле­ния этим да­ром (см. 1 Кор. 14, осо­бен­но 14:6); уже Ио­анн Зла­то­уст при­зна­вал­ся, что слу­ча­ев спон­тан­но­го «го­во­ре­ния язы­ка­ми» не зна­ет.

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