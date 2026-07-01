ГЛОССОЛАЛИЯ
ГЛОССОЛАЛИЯ - 1) Бессвязное и неупорядоченное произнесение асемантичного звукового ряда.
2) Модулированное произнесение звукового ряда, имеющего признаки речи (темп, ритм, структура слога, некоторые признаки грамматической структуры).
Встречается при речевых расстройствах (в виде нарушения артикуляции и морфосинтаксической структуры речи, непроизвольной слоговой метатезы), в детской речи, фольклоре, кубофутуристической поэзии (т. н. заумь в поэзии В.В. Хлебникова, А.Е. Кручёных, В.В. Каменского и др.). В культовых практиках традиционных религий и различных христианских сект, допускающих использование изменённых видов сознания человека в культовых целях, воспринимается как речь на реально существующем языке. В некоторых сектантских христианских общинах, например у пятидесятников, молокан, прыгунов и пр., Глоссолалии приписывается особое значение: она считается знаком присутствия Святого Духа. В основных христианских конфессиях, в частности в православии, преобладает негативное отношение к глоссолалии. От собственно Глоссолалии необходимо отличать дар «говорения языками» как дар Святого Духа, полученный апостолами в день Пятидесятницы и заключающийся в спонтанно появившемся совершенном умении говорить на различных языках (ср. Деян. 2:1-13). Воспринимался как исполнение обетования из Книги пророка Иоиля (Иоил. 2:28-32), а также как предвестие общения членов Вселенской церкви, не знающей языковых и национальных границ. Апостол Павел предостерегал от злоупотребления этим даром (см. 1 Кор. 14, особенно 14:6); уже Иоанн Златоуст признавался, что случаев спонтанного «говорения языками» не знает.