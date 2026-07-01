ГЛОДОСЫ

ГЛОДОСЫ - археологический памятник рубежа VII-VIII веков на правом берегу реки Сухой Ташлык у села Глодосы (Ки­ро­во­град­ская область, Ук­раи­на).

Ком­плекс ве­щей слу­чай­но об­на­ру­жен в 1962 году ме­ст­ны­ми жи­те­ля­ми, ме­сто ис­сле­до­ва­но А.Т. Сми­лен­ко. В не­глу­бо­кой яме на­хо­ди­лись обож­жён­ные ком­плект па­рад­но­го во­ору­же­ния, сбруя, на­груд­ные и ви­соч­ные ук­ра­ше­ния, по­су­да и другие пред­ме­ты из дра­го­цен­ных ме­тал­лов ( зо­ло­та 2,58 кг, се­реб­ра 1,03 кг), фраг­мен­ты каль­ци­ни­рованных кос­тей че­ло­ве­ка и ба­ра­на. С ком­плек­сом ги­по­те­ти­че­ски свя­зы­ва­ют 2 ли­нии па­рал­лель­ных ре­ке ро­ви­ков дли­ной 37 м, рас­по­ло­жен­ных в 6 м вы­ше по скло­ну. Тра­ди­ции из­го­тов­ле­ния ук­ра­ше­ний и ору­жия по­зво­ля­ют со­от­но­сить Глодосы с па­мят­ни­ка­ми ко­чев­нической эли­ты тюркского кру­га (смотри Воз­не­сен­ка и Пе­ре­ще­пин­ский клад ).

Иллюстрации:

Гло­до­сы. Зо­ло­тые ви­соч­ные и на­груд­ные ук­ра­ше­ния. Му­зей ис­то­ри­чес­ких дра­го­цен­но­стей (Ки­ев). Архив БРЭ.

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