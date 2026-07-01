ГЛОДОСЫ
ГЛОДОСЫ - археологический памятник рубежа VII-VIII веков на правом берегу реки Сухой Ташлык у села Глодосы (Кировоградская область, Украина).
Комплекс вещей случайно обнаружен в 1962 году местными жителями, место исследовано А.Т. Смиленко. В неглубокой яме находились обожжённые комплект парадного вооружения, сбруя, нагрудные и височные украшения, посуда и другие предметы из драгоценных металлов (золота 2,58 кг, серебра 1,03 кг), фрагменты кальцинированных костей человека и барана. С комплексом гипотетически связывают 2 линии параллельных реке ровиков длиной 37 м, расположенных в 6 м выше по склону. Традиции изготовления украшений и оружия позволяют соотносить Глодосы с памятниками кочевнической элиты тюркского круга (смотри Вознесенка и Перещепинский клад).
Иллюстрации:
Глодосы. Золотые височные и нагрудные украшения. Музей исторических драгоценностей (Киев). Архив БРЭ.