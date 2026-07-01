ГЛОБА НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

ГЛОБА НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ - российский живописец и художественный деятель.

Учил­ся в пе­тербургской АХ (1878-1887 годы). Ав­тор ре­лигиозных, ис­то­рическихи жан­ро­вых компо­зи­ций («Святая Ири­на ис­це­ля­ет святого Се­ба­сть­я­на», 1887; «У ко­лод­ца», ак­ва­рель, 1895, и др.). Пре­по­да­вал в Ри­со­валь­ной шко­ле ОПХ в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1887-1895 годы); в 1894-1895 годах ра­бо­тал в Департаменте тор­гов­ли и ма­ну­фак­тур при Министерстве фи­нан­сов, за­ве­до­вал кус­тар­ной промышленностью, за­ни­мал­ся во­про­са­ми специального ху­дожественного об­ра­зо­ва­ния и раз­ви­тия народного твор­че­ст­ва. В 1896-1917 годах пре­по­да­ва­тель и ди­рек­тор Стро­га­нов­ско­го ху­дожественно-промышленного училища в Мо­ск­ве , где про­вёл су­ще­ст­вен­ную ре­ор­га­ни­за­цию учеб­но­го про­цес­са. По ини­циа­ти­ве Глобы бы­ли соз­да­ны ху­дожественно-промышленные шко­лы и училища в Мир­го­ро­де (1895), Кие­ве, Одес­се, Ко­ст­ро­ме, Ху­дожественно-ар­хео­ло­гический институт во Вла­ди­кав­ка­зе (ди­рек­тор в 1919-1921 годах). Член Общества пре­по­да­ва­те­лей гра­фических ис­кусств в Мо­ск­ве (1906-1917 годы), член-уч­ре­ди­тель санкт-пе­тербургского Общества воз­ро­ж­де­ния ху­дожественной Ру­си (1915-1917 годы).

С 1925 года жил в Па­ри­же, где соз­дал Рус­ский ху­дожественно-промышленный институт (су­ще­ст­во­вал в 1926-1930 годах); член общества «Ико­на» (1927-1941 годы). Ав­тор про­ек­тов ико­но­ста­сов, эс­ки­зов ут­ва­ри для пра­во­слав­ных церк­вей во Фран­ции, рос­пи­си хра­ма Преподобного Се­ра­фи­ма Са­ров­ско­го в Па­ри­же (1933); пи­сал так­же пей­за­жи , порт­ре­ты и на­тюр­мор­ты . Один из ор­га­ни­за­то­ров «Рус­ской опе­ры» в Па­ри­же (1929-1932 годы).