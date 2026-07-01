ГЛОБА НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
ГЛОБА НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ - российский живописец и художественный деятель.
Учился в петербургской АХ (1878-1887 годы). Автор религиозных, историческихи жанровых композиций («Святая Ирина исцеляет святого Себастьяна», 1887; «У колодца», акварель, 1895, и др.). Преподавал в Рисовальной школе ОПХ в Санкт-Петербурге (1887-1895 годы); в 1894-1895 годах работал в Департаменте торговли и мануфактур при Министерстве финансов, заведовал кустарной промышленностью, занимался вопросами специального художественного образования и развития народного творчества. В 1896-1917 годах преподаватель и директор Строгановского художественно-промышленного училища в Москве, где провёл существенную реорганизацию учебного процесса. По инициативе Глобы были созданы художественно-промышленные школы и училища в Миргороде (1895), Киеве, Одессе, Костроме, Художественно-археологический институт во Владикавказе (директор в 1919-1921 годах). Член Общества преподавателей графических искусств в Москве (1906-1917 годы), член-учредитель санкт-петербургского Общества возрождения художественной Руси (1915-1917 годы).
С 1925 года жил в Париже, где создал Русский художественно-промышленный институт (существовал в 1926-1930 годах); член общества «Икона» (1927-1941 годы). Автор проектов иконостасов, эскизов утвари для православных церквей во Франции, росписи храма Преподобного Серафима Саровского в Париже (1933); писал также пейзажи, портреты и натюрморты. Один из организаторов «Русской оперы» в Париже (1929-1932 годы).