ГЛИЗОНИЙ ЭММАНУИЛ

ГЛИЗОНИЙ ЭММАНУИЛ (Глизуниос; греч. Γλυζώνιος или Γλυζούνιος) - ученый, издатель литургических книг Псалтирь (1586), служебное Евангелие (1588), Анфологион (1588), служебные Минеи на сентябрь, октябрь (1595), ноябрь (1596).

Работал в Венеции. Учебник по арифметике (1596), который был издан Глизонием, использовался в греческих школах до начала XIX века. Кроме издательской деятельности Глизоний занимался собиранием и изучением греческих рукописей.Составил лекционарные таблицы (впоследствии названные его именем), содержащие указания апостольских и евангельских чтений для всех воскресных дней годового круга, за исключением периода Великого поста. Для того чтобы по этим таблицам определить порядок чтений и способы отступок, необходимо знать только даты прошедшей и грядущей Пасхи . В греческой Церкви таблицы Глизония печатались в приложении к служебному Евангелию. При Иерусалимском патриархе Хрисанфе (1707-1731 годы) они были исправлены иеродиаконом Неофитом. В РПЦ таблицы Глизония вышли из употребления к концу XIX века (последний раз напечатаны в приложении к славянскому Евангелию -апракос в 1904 году).