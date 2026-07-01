ГЛИНСКИЙ МИХАИЛ ЛЬВОВИЧ
ГЛИНСКИЙ МИХАИЛ ЛЬВОВИЧ - князь, литовский и русский политический деятель.
Из рода Глинских. В юности уехал из Великого княжества Литовского (ВКЛ) в Священную Римскую империю. Благодаря покровительству своего родственника, пана Я.Л. Хребтовича, воспитывался при дворе императора Максимилиана I Габсбурга. Окончил медицинский факультет Болонского университета. Перешёл из православия в католичество. В 1493 году ездил послом к крымскому хану Менгли-Гирею I с требованием снести крепость Очаков, построенную на землях ВКЛ. В 1490-х годах служил саксонскому герцогу Альбрехту, участвовал в его походе во Фризию (1497-1498 годы). В конце 1498 года вернулся в ВКЛ, где сделал быструю карьеру при дворе великого князя Александра. Наместник утенский (с 1498 года), мерецкий (1501-1505 годы), бельский (1505-1506 годы); надворный маршалок литовский (1500-1506 годы). Пользуясь своим влиянием на великого князя литовского, Глинский добивался выгодных должностей для своих родственников и вассалов и одновременно сводил счёты со своими недругами (так, благодаря вмешательству Глинского лишился своей должности его противник - трокский воевода Я.Ю. Заберезинский). 5.8.1506 года Глинский, командуя 7-тысячным войском, одержал в битве под Клецком победу над крымскими татарами, вторгшимися в ВКЛ. Однако спустя две недели смерть его покровителя, великого князя Александра, положила конец его карьере в ВКЛ. Ставший великим князем литовским Сигизмунд I Старый принял сторону противников Глинского и отнял у него должность надворного маршалка, а у его брата В.Л. Глинского - должность киевского воеводы. Не желая мириться с поражением в придворной борьбе, братья Глинские подняли мятеж, стремясь превратить восточные области ВКЛ с православным населением в самостоятельное государство со столицей в Смоленске. 2.2.1508 года по приказу Глинского в окрестностях Гродно был схвачен на своём дворе и убит Я.Ю. Заберезинский. Вскоре после этого Глинский установил контакты с великим князем московским Василием III Ивановичем, одновременно пытаясь добиться уступок от Сигизмунда I. После неудачных переговоров с Сигизмундом I Глинский при поддержке московских отрядов начал военные действия на территории ВКЛ. Оставаясь католиком, Глинский стремился представить себя защитником православной веры, однако широкой поддержки населения не получил. Мятежники осадили ряд городов (Минск, Слуцк, Оршу, Мстиславль и др.), но, за исключением Мозыря (где наместником был Я. Ивашенцевич, родственник Глинских), ни одним из них овладеть не смогли.
Не добившись успеха, Глинский с братьями и немногочисленными сторонниками выехал осенью 1508 года на службу в Москву. Здесь он получил в кормление Боровск и Малый Ярославец. Глинский стал советником великого князя московского по внешнеполитическим вопросам. Используя свои контакты в Священной Римской империи, он пытался привлечь к антиягеллонскому союзу с Русским государством гроссмейстера Тевтонского ордена Фридриха и саксонского герцога Георга. В 1514 году, во время осады Смоленска московскими войсками в ходе русско-литовской войны 1512-1522 годов, Глинский склонял население города к капитуляции. После взятия Смоленска, который, вопреки надеждам Глинского, не был отдан ему в княжение, Глинский сделал попытку бежать в ВКЛ, однако был схвачен и отправлен в заключение (до февраля 1527 года). Усилия германской дипломатии (в частности, миссия С. фон Герберштейна в 1517 году) по его освобождению успеха не имели. Надеясь облегчить своё положение, Глинский в 1522 году снова принял православие. После женитьбы в 1526 году Василия III на Е.В. Глинской, племяннице Глинского, он был освобождён и вновь занял видное место при дворе великого князя московского. В ходе казанско-русской войны 1530 года, командуя конной ратью, Глинский вступил в местнический спор с воеводой судовой рати князем И.Ф. Бельским (смотри в статье Бельские), что стало причиной неудачи похода русских войск. Тем не менее Глинский сохранил доверие Василия III, который в 1533 году перед смертью назначил его одним из опекунов наследника - малолетнего Ивана IV Васильевича. Однако в обстановке борьбы придворных группировок, вспыхнувшей после смерти Василия III, Глинский уже к лету 1534 года утратил реальное влияние на государственные дела; в августе того же года был арестован по ложному доносу, два года провёл в заточении, где и скончался.