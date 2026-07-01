ГЛИНСКИЙ МИХАИЛ ЛЬВОВИЧ

ГЛИНСКИЙ МИХАИЛ ЛЬВОВИЧ - князь, литовский и русский политический деятель.

Из ро­да Глин­ских . В юно­сти уе­хал из Великого княжества Ли­тов­ско­го (ВКЛ) в Свя­щен­ную Римскую им­пе­рию. Бла­го­да­ря по­кро­ви­тель­ст­ву сво­его род­ст­вен­ни­ка, па­на Я.Л. Хреб­то­ви­ча, вос­пи­ты­вал­ся при дво­ре императора Мак­си­ми­лиа­на I Габс­бур­га. Окон­чил медицинский факультет Бо­лон­ско­го университета. Пе­ре­шёл из пра­во­сла­вия в ка­то­ли­че­ст­во. В 1493 году ез­дил по­слом к крым­ско­му ха­ну Менг­ли-Ги­рею I с тре­бо­ва­ни­ем сне­сти кре­пость Оча­ков, по­стро­ен­ную на зем­лях ВКЛ. В 1490-х годах слу­жил сак­сон­ско­му гер­цо­гу Альб­рех­ту, уча­ст­во­вал в его по­хо­де во Фри­зию (1497-1498 годы). В конце 1498 года вер­нул­ся в ВКЛ, где сде­лал бы­ст­рую карь­е­ру при дво­ре великого князя Алек­сан­д­ра. На­ме­ст­ник утен­ский (с 1498 года), ме­рец­кий (1501-1505 годы), бель­ский (1505-1506 годы); над­вор­ный мар­ша­лок ли­тов­ский (1500-1506 годы). Поль­зу­ясь сво­им влия­ни­ем на великого князя ли­тов­ско­го, Глинский до­би­вал­ся вы­год­ных долж­но­стей для сво­их род­ст­вен­ни­ков и вас­са­лов и од­но­вре­мен­но сво­дил счё­ты со свои­ми не­дру­га­ми (так, бла­го­да­ря вме­ша­тель­ст­ву Глинского ли­шил­ся сво­ей долж­но­сти его про­тив­ник - трок­ский вое­во­да Я.Ю. За­бе­ре­зин­ский). 5.8.1506 года Глинский, ко­ман­дуя 7-ты­сяч­ным вой­ском, одер­жал в бит­ве под Клец­ком по­бе­ду над крым­ски­ми та­та­ра­ми, вторг­ши­ми­ся в ВКЛ . Од­на­ко спус­тя две не­де­ли смерть его по­кро­ви­те­ля, великого князя Алек­сан­д­ра, по­ло­жи­ла ко­нец его карь­е­ре в ВКЛ. Став­ший великим князем ли­тов­ским Си­гиз­мунд I Ста­рый при­нял сто­ро­ну про­тив­ни­ков Глинского и от­нял у не­го долж­ность над­вор­но­го мар­шал­ка, а у его бра­та В.Л. Глин­ско­го - долж­ность ки­ев­ско­го вое­во­ды. Не же­лая ми­рить­ся с по­ра­же­ни­ем в при­двор­ной борь­бе, бра­тья Глин­ские под­ня­ли мя­теж, стре­мясь пре­вра­тить восточные об­лас­ти ВКЛ с пра­во­слав­ным на­се­ле­ни­ем в са­мо­сто­ятельное го­су­дар­ст­во со сто­ли­цей в Смо­лен­ске. 2.2.1508 года по при­ка­зу Глинского в ок­ре­ст­но­стях Грод­но был схва­чен на сво­ём дво­ре и убит Я.Ю. За­бе­ре­зин­ский. Вско­ре по­сле это­го Глинский ус­та­но­вил кон­так­ты с великим князем мо­с­ков­ским Ва­си­ли­ем III Ива­но­ви­чем , од­но­вре­мен­но пы­та­ясь до­бить­ся ус­ту­пок от Си­гиз­мун­да I. По­сле не­удач­ных пе­ре­го­во­ров с Си­гиз­мун­дом I Глинский при под­держ­ке московских от­ря­дов на­чал во­енные дей­ст­вия на тер­ри­то­рии ВКЛ. Ос­та­ва­ясь ка­то­ли­ком, Глинский стре­мил­ся пред­ста­вить се­бя за­щит­ни­ком пра­во­слав­ной ве­ры, од­на­ко ши­ро­кой под­держ­ки на­се­ле­ния не по­лучил. Мя­теж­ни­ки оса­ди­ли ряд го­ро­дов (Минск, Слуцк, Ор­шу, Мсти­славль и др.), но, за ис­клю­че­ни­ем Мо­зы­ря (где на­ме­ст­ни­ком был Я. Ива­шен­це­вич, род­ст­вен­ник Глин­ских), ни од­ним из них ов­ла­деть не смог­ли.

Не до­бив­шись ус­пе­ха, Глинский с брать­я­ми и не­мно­го­численными сто­рон­ни­ка­ми вы­ехал осе­нью 1508 года на служ­бу в Мо­ск­ву. Здесь он по­лу­чил в корм­ле­ние Бо­ровск и Ма­лый Яро­сла­вец. Глинский стал со­вет­ни­ком великого князя мо­с­ков­ско­го по внеш­не­по­ли­тическим во­про­сам. Ис­поль­зуя свои кон­так­ты в Свя­щен­ной Римской им­пе­рии , он пы­тал­ся при­влечь к ан­ти­ягел­лон­ско­му сою­зу с Русским государством гросс­мей­сте­ра Тев­тон­ско­го ор­де­на Фрид­ри­ха и сак­сон­ско­го гер­цо­га Ге­ор­га. В 1514 году, во вре­мя оса­ды Смо­лен­ска московскими вой­ска­ми в хо­де русско-ли­товской вой­ны 1512-1522 годов, Глинский скло­нял на­се­ле­ние го­ро­да к ка­пи­ту­ля­ции. По­сле взя­тия Смо­лен­ска, ко­то­рый, во­пре­ки на­де­ж­дам Глинского, не был от­дан ему в кня­же­ние, Глинский сде­лал по­пыт­ку бе­жать в ВКЛ, од­на­ко был схва­чен и от­прав­лен в за­клю­че­ние (до февраля 1527 года). Уси­лия германской ди­пло­ма­тии (в ча­ст­но­сти, мис­сия С. фон Гер­бер­штей­на в 1517 году) по его ос­во­бо­ж­де­нию ус­пе­ха не име­ли. На­де­ясь об­лег­чить своё по­ло­же­ние, Глинский в 1522 году сно­ва при­нял пра­во­сла­вие. По­сле же­нить­бы в 1526 году Ва­си­лия III на Е.В. Глин­ской , пле­мян­ни­це Глинского, он был ос­во­бо­ж­дён и вновь за­нял вид­ное ме­сто при дво­ре великого князя мо­с­ков­ско­го. В хо­де ка­зан­ско-русской вой­ны 1530 года, ко­ман­дуя кон­ной ра­тью, Глинский всту­пил в мест­ни­че­ский спор с вое­во­дой су­до­вой ра­ти князем И.Ф. Бель­ским (смотри в статье Бель­ские), что ста­ло при­чи­ной не­уда­чи по­хо­да русских войск. Тем не ме­нее Глинский со­хра­нил до­ве­рие Ва­си­лия III, ко­то­рый в 1533 году пе­ред смер­тью на­зна­чил его од­ним из опе­ку­нов на­след­ни­ка - ма­ло­лет­не­го Ива­на IV Ва­силь­е­ви­ча. Од­на­ко в об­ста­нов­ке борь­бы при­двор­ных груп­пи­ро­вок, вспых­нув­шей по­сле смер­ти Ва­си­лия III, Глинский уже к ле­ту 1534 года ут­ра­тил ре­аль­ное влия­ние на государственные де­ла; в ав­гу­сте то­го же го­да был аре­сто­ван по лож­но­му до­но­су, два го­да про­вёл в за­то­че­нии, где и скон­чал­ся.