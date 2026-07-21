ГЛИНСКАЯ ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА

ГЛИНСКАЯ ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА - княжна, великая княгиня московская (с 21.1.1526 года).

Из ро­да Глин­ских . Вто­рая же­на великого князя мо­с­ков­ско­го Ва­си­лия III Ива­но­ви­ча. Их де­ти - Иван IV Ва­силь­е­вич и Юрий Ва­силь­е­вич (1532-1563 годы). По­сле смер­ти Ва­си­лия III на­хо­ди­лась вме­сте с деть­ми под опе­кой наи­бо­лее до­ве­рен­ных лиц, ко­то­рых из­брал её муж не­за­дол­го до смер­ти, - князя М.Л. Глин­ско­го, боя­ри­на М.Ю. За­харь­и­на и дво­рец­ко­го И.Ю. Ши­го­ны-Под­жо­ги­на. Вско­ре они, опа­са­ясь при­тя­за­ний на ве­ли­ко­кня­же­ский пре­стол, аре­сто­ва­ли, ви­ди­мо с ве­до­ма Глинской, удель­но­го князя дмит­ров­ско­го Юрия Ива­но­ви­ча, бра­та Ва­си­лия III. В об­ста­нов­ке вспых­нув­шей в 1534 году ожес­то­чён­ной при­двор­ной борь­бы опе­ку­ны по­те­ря­ли кон­троль над си­туа­ци­ей; осо­бен­но уяз­ви­мы­ми ока­за­лись по­зи­ции не­дав­них вы­ход­цев из Ве­ли­ко­го княжества Ли­тов­ско­го (ВКЛ). Рас­кол при­двор­ной эли­ты, ост­ро ну­ж­дав­шей­ся в вер­хов­ном ар­бит­ре, ко­то­рым не мог стать ма­ло­лет­ний великий князь мо­с­ков­ский Иван IV Ва­силь­е­вич , по­зво­лил Глинской из­ба­вить­ся от на­вя­зан­ной ей му­жем опе­ки и пол­но­стью взять власть в свои ру­ки. Ра­ди это­го ей при­шлось по­жерт­во­вать свои­ми род­ст­вен­ни­ка­ми: в августе 1534 года по лож­но­му об­ви­не­нию в из­ме­не был аре­сто­ван М.Л. Глин­ский с же­ной и деть­ми, опа­ла кос­ну­лась и других чле­нов ро­да Глин­ских, а так­же их род­ст­вен­ни­ков. Од­но­вре­мен­но в за­то­че­ние по­па­ли и пред­ста­ви­те­ли других кня­же­ских ро­дов, свя­зан­ных с ВКЛ (И.Ф. Бель­ский, И.М. Во­ро­тын­ский, С.-Б.А. Тру­бец­кой).

С осе­ни 1534 года Глинская ста­ла офи­ци­аль­но име­но­вать­ся «го­су­да­ры­ней», фак­ти­че­ски яв­ля­ясь со­пра­ви­тель­ни­цей сво­его сы­на. Ей док­ла­ды­ва­лись важ­ней­шие де­ла, за­чи­ты­ва­лись че­ло­бит­ные на имя Ива­на IV. Клю­че­вую роль в государственных де­лах иг­рал боя­рин князь И.Ф. Обо­лен­ский-Те­леп­нёв (Ов­чи­на), ко­то­ро­му мол­ва при­пи­сы­ва­ла ин­тим­ную связь с Глинской. Пол­ную под­держ­ку Глинской (осо­бен­но в от­но­ше­ни­ях с удель­ны­ми князь­я­ми - брать­я­ми Ва­си­лия III) ока­зы­вал митрополит Да­ни­ил. Те­ку­щее управ­ле­ние на­хо­ди­лось в ру­ках опыт­ных при­каз­ных дель­цов, вы­дви­нув­ших­ся ещё при Ва­си­лии III (дво­рец­кие - князь И.И. Ку­бен­ский, И.Ю. Ши­го­на-Под­жо­гин; дья­ки - Ф.М. Ми­шу­рин, А. Ф. Ку­ри­цын и др.). В го­ды ре­гент­ст­ва Г. про­ве­де­на де­неж­ная ре­фор­ма 1535 (в Рус. гос-ве вве­де­на еди­ная мо­нет­ная сис­те­ма), шло ин­тен­сив­ное строи­тель­ст­во городских ук­ре­п­ле­ний на гра­ни­це с ВКЛ и в Мо­ск­ве (Ки­тай­го­род­ская сте­на, 1535-1538 годы). В 1534-1537 годах ве­лась русско-ли­товская (т. н. Ста­ро­дуб­ская) вой­на, за­вер­шив­шая­ся Мо­с­ков­ским пе­ре­ми­ри­ем 1537 года. Главной за­бо­той Глинской ос­та­ва­лись за­щи­та ин­те­ре­сов ма­ло­лет­не­го Ива­на IV и под­дер­жа­ние ста­биль­но­сти в при­двор­ной эли­те. Ра­ди этой це­ли Глинская и её со­вет­ни­ки шли на край­ние ме­ры: ле­том 1537 года в ре­зуль­та­те спро­во­ци­ро­ван­но­го са­мим пра­ви­тель­ст­вом кон­флик­та был аре­сто­ван по­след­ний из брать­ев Ва­си­лия III - ста­риц­кий князь Ан­д­рей Ива­но­вич. Вне­зап­ная смерть Глинской по­ро­ди­ла слу­хи об её от­рав­ле­нии (под­твер­ди­лись в хо­де про­ве­дён­но­го в 1999 году ис­сле­до­ва­ния ос­тан­ков Глинской).

Со­хра­ни­лись пись­ма к Глинской Ва­си­лия III.