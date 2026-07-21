ГЛИНСКАЯ ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА
ГЛИНСКАЯ ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА - княжна, великая княгиня московская (с 21.1.1526 года).
Из рода Глинских. Вторая жена великого князя московского Василия III Ивановича. Их дети - Иван IV Васильевич и Юрий Васильевич (1532-1563 годы). После смерти Василия III находилась вместе с детьми под опекой наиболее доверенных лиц, которых избрал её муж незадолго до смерти, - князя М.Л. Глинского, боярина М.Ю. Захарьина и дворецкого И.Ю. Шигоны-Поджогина. Вскоре они, опасаясь притязаний на великокняжеский престол, арестовали, видимо с ведома Глинской, удельного князя дмитровского Юрия Ивановича, брата Василия III. В обстановке вспыхнувшей в 1534 году ожесточённой придворной борьбы опекуны потеряли контроль над ситуацией; особенно уязвимыми оказались позиции недавних выходцев из Великого княжества Литовского (ВКЛ). Раскол придворной элиты, остро нуждавшейся в верховном арбитре, которым не мог стать малолетний великий князь московский Иван IV Васильевич, позволил Глинской избавиться от навязанной ей мужем опеки и полностью взять власть в свои руки. Ради этого ей пришлось пожертвовать своими родственниками: в августе 1534 года по ложному обвинению в измене был арестован М.Л. Глинский с женой и детьми, опала коснулась и других членов рода Глинских, а также их родственников. Одновременно в заточение попали и представители других княжеских родов, связанных с ВКЛ (И.Ф. Бельский, И.М. Воротынский, С.-Б.А. Трубецкой).
С осени 1534 года Глинская стала официально именоваться «государыней», фактически являясь соправительницей своего сына. Ей докладывались важнейшие дела, зачитывались челобитные на имя Ивана IV. Ключевую роль в государственных делах играл боярин князь И.Ф. Оболенский-Телепнёв (Овчина), которому молва приписывала интимную связь с Глинской. Полную поддержку Глинской (особенно в отношениях с удельными князьями - братьями Василия III) оказывал митрополит Даниил. Текущее управление находилось в руках опытных приказных дельцов, выдвинувшихся ещё при Василии III (дворецкие - князь И.И. Кубенский, И.Ю. Шигона-Поджогин; дьяки - Ф.М. Мишурин, А. Ф. Курицын и др.). В годы регентства Г. проведена денежная реформа 1535 (в Рус. гос-ве введена единая монетная система), шло интенсивное строительство городских укреплений на границе с ВКЛ и в Москве (Китайгородская стена, 1535-1538 годы). В 1534-1537 годах велась русско-литовская (т. н. Стародубская) война, завершившаяся Московским перемирием 1537 года. Главной заботой Глинской оставались защита интересов малолетнего Ивана IV и поддержание стабильности в придворной элите. Ради этой цели Глинская и её советники шли на крайние меры: летом 1537 года в результате спровоцированного самим правительством конфликта был арестован последний из братьев Василия III - старицкий князь Андрей Иванович. Внезапная смерть Глинской породила слухи об её отравлении (подтвердились в ходе проведённого в 1999 году исследования останков Глинской).
Сохранились письма к Глинской Василия III.