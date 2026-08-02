Глиноецкий, Николай Павлович

Глиное`цкий, Николай Павлович (25.05[06.06].1830 — 19[31].08.1892, близ Бахчисарая) — российский военный деятель, военный историк. По окончании 1-го кадетского корпуса (1848) произведен в прапорщики лейб-гвардии Волынского полка, в рядах которого в 1849 принял участие в походе в Венгрию и Трансильванию. Окончил Императорскую военную академию (1852), назначен в штаб войск, находившихся на Дунае, во время Крымской войны 1853—1856 принял участие в осаде Силистрии, затем служил штаб-офицером Южной армии. Адъюнкт-профессор Императорской военной академии (1856—1864), читал лекции по тактике, военной истории, военной статистике. В 1860 командирован на Кубань, участвовал в экспедиции против горцев. Правитель дел Николаевской академии Генерального штаба (1864—1873); генерал-майор (1872). Командир бригады (1873—1877), начальник штаба 1-го армейского корпуса (1877—1883). Начальник пехотной дивизии (с 1883), генерал-лейтенант (1883). Умер на маневрах. Главный военно-исторический труд Г. — 2-томная «История русского ге- нерального штаба». Постоянно пе- чатал статьи по военной истории в «Русском инвалиде» (в 1862 был его редактором), принимал участие в составлении иностранного воен- ного обозрения в «Военном сбор- нике» (1859, 1868—1873). Соч.: История русского генераль- ного штаба. Т. 1—2. СПб., 1883, 1894; Исторический очерк Никола- евской Академии генерального шта- ба . СПб., 1882; Список служивших в Академии генерального штаба и вы- пущенных из нее офицеров в тече-ние 50 лет. СПб., 1882. Лит.: Николай Павлович Глиноец-кий // Разведчик. 1891. № 64. C. 353—354. В. М. Безотосный. Гли`нская, Елена Васильевна (ок. 1508—1510 — 03.04.1538, Москва) — великая княгиня, вторая жена великого князя Василия III, мать царя Ивана IV Грозного. Из рода Глинских. После развода с первой, бездетной, женой, великой княгиней Соломонией Сабуровой и ее ссылки Василий III 21 января 1526 женился на Г. В браке родились два сына: Иван (1530) и Юрий (Георгий; 1532). После смерти Василия III (3 декабря 1533) при малолетнем Иване IV был учрежден совет опекунов. Г. удалось постепенно отстранить опекунов и к осени 1534 сосредоточить в своих руках верховную власть. В годы ее правления была проведена денежная реформа, унифицировавшая денежную систему Русского государства. Предпринимались попытки государственного контроля за земельными сделками монастырей и светских землевладельцев. Русско-литовская война 1534—1537 (Стародубская война), начатая Великим княжеством Литовским ради возвращения утерянных земель, завершилась подписанием перемирия на 5 лет, по которому Гомель с волостями вернулся в состав Литвы, а Россия получила Себеж и Заволочье. Правление Г. отмечено активным строительством городов на восточных и западных рубежах. При ней московский Китай-город был опоясан кирпичными укреплениями. Современные судебно-медицинские исследования останков Г. подтвердили факт ее отравления. Лит.: Кром М. М. «Вдовствующее царство»: Политический кризис в России 30—40-х годов XVI века. М., 2010; Его же. Стародубская война (1534—1537). Из истории русско-литовских отношений. М., 2008; Филюшкин А. И. Василий III. М., 2010; Флоря Б. Н. Иван Грозный. М., 1999.