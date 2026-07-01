ГЛИНКИНА АГРАФЕНА ИВАНОВНА

ГЛИНКИНА АГРАФЕНА ИВАНОВНА - исполнительница русских народных песен, крестьянка.

Пред­ста­ви­тель­ни­ца западно-русской фольк­лор­ной тра­ди­ции. За­пи­са­но свыше 700 пе­сен в её ис­пол­не­нии, 70 пе­сен (ка­лен­дар­ные, сва­деб­ные, ли­ри­че­ские, ве­чо­роч­ные, пля­со­вые) во­шли в сборник «На­род­ные пес­ни Смо­лен­ской об­лас­ти, на­пе­тые А.И. Глин­ки­ной» (со­ста­ви­тель Г. Пав­ло­ва, 1969). В 1966-1968 годах уча­ст­во­ва­ла в музыкально-эт­но­гра­фических кон­цер­тах СК РСФСР в Мо­ск­ве. Снят те­ле­фильм с её уча­сти­ем «По­ка го­рит солн­це».