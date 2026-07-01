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ГЛИНКИНА АГРАФЕНА ИВАНОВНА
ГЛИНКИНА АГРАФЕНА ИВАНОВНА - исполнительница русских народных песен, крестьянка.
Представительница западно-русской фольклорной традиции. Записано свыше 700 песен в её исполнении, 70 песен (календарные, свадебные, лирические, вечорочные, плясовые) вошли в сборник «Народные песни Смоленской области, напетые А.И. Глинкиной» (составитель Г. Павлова, 1969). В 1966-1968 годах участвовала в музыкально-этнографических концертах СК РСФСР в Москве. Снят телефильм с её участием «Пока горит солнце».
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