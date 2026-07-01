ГЛИНКИ УСАДЬБА
ГЛИНКИ УСАДЬБА - один из старейших усадебных ансамблей в Подмосковье.
Расположен в Щёлковском районе Московской области. В 1710-1712 годах сельцом Глинково (Богословское, Мизиново) владел А. Стельс, в 1717-1727 годах князь А.Г. Долгоруков. В 1727 году оно куплено Я.В. Брюсом и принадлежало его потомкам до 1815 года. В 1815-1917 годах Глинками владели представители купеческих родов Усачёвых, Колесовых, Лопатиных, Малининых.
В 1727-1735 годах здесь был создан усадебный ансамбль в стиле петровского барокко, предположительно по проекту Я.В. Брюса. Сохранились жилые постройки с симметричной планировкой, хозяйственный двор и регулярный парк с искусственными прудами и садовым павильоном. В архитектуре «Обсерватории Брюса», часто называемой главным домом усадьбы (1730-е годы; построена из кирпича с декором из белого камня, в т. ч. маскаронами на замк ́ах окон и арок; внутреннее убранство погибло в пожаре 1899 года), заметны черты палладианства. Также сохранились флигель («кладовая Брюса»), кордегардия, «лаборатория Брюса» - садовый павильон с подлинной декорацией петровского времени. Хозяйственные постройки (оранжерея, конюшенный корпус и др.) неоднократно перестроены; территория липового парка с одной стороны обнесена валом, с другой - окаймлена прудами. Главный дом усадьбы не сохранился.
В конце парка стояли построенные на средства графа А.Р. Брюса (смотри в статье Брюсы) церковь Иоанна Богослова с приделом Святого Александра Невского (1756; колокольня пристроена в 1883 году) и усыпальница графов Брюсов (1787). В 1934 году колокольня и усыпальница разобраны (надгробия из усыпальницы перевезены в Донской монастырь, надгробие графини П.А. Брюс, 1790, работы И.П. Мартоса находится в Музее архитектуры имени А.В. Щусева), церковь встроена в спальный корпус открытого в Глинках санатория «Монино». В 1986 году этот корпус закрыт на ремонт, в 1990-х годах превратился в руины. В декабре 2005 года проведён молебен около остатков храма, планируется его восстановление.
В 1991 году создан общественный Дом-музей Я.В. Брюса.
Иллюстрации:
Фото А.И. Нагаева Глинки. «Обсерватория Брюса». 1730-е годы. Архив БРЭ.