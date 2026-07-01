ГЛИНКИ УСАДЬБА

ГЛИНКИ УСАДЬБА - один из старейших усадебных ансамблей в Подмосковье.

Рас­по­ло­жен в Щёл­ков­ском районе Московской области. В 1710-1712 годах сель­цом Глин­ко­во (Бо­го­слов­ское, Ми­зи­но­во) вла­дел А. Стельс, в 1717-1727 годах князь А.Г. Дол­го­ру­ков. В 1727 году оно ку­п­ле­но Я.В. Брю­сом и при­над­ле­жа­ло его по­том­кам до 1815 года. В 1815-1917 годах Глинками вла­де­ли пред­ста­ви­те­ли ку­печеских ро­дов Уса­чё­вых, Ко­ле­со­вых, Ло­па­ти­ных, Ма­ли­ни­ных.

В 1727-1735 годах здесь был соз­дан уса­деб­ный ан­самбль в сти­ле пет­ров­ско­го ба­рок­ко , пред­по­ло­жи­тель­но по про­ек­ту Я.В. Брю­са. Со­хра­ни­лись жи­лые по­строй­ки с сим­мет­рич­ной пла­ни­ров­кой, хо­зяйственный двор и ре­гу­ляр­ный парк с ис­кусственными пру­да­ми и са­до­вым па­виль­о­ном. В ар­хи­тек­ту­ре «Об­сер­ва­то­рии Брю­са», час­то на­зы­вае­мой главным до­мом усадь­бы (1730-е годы; по­строе­на из кир­пи­ча с де­ко­ром из бе­ло­го кам­ня, в т. ч. мас­ка­ро­на­ми на зам­к ́ах окон и арок; внутреннее уб­ран­ст­во по­гиб­ло в по­жа­ре 1899 года), за­мет­ны чер­ты пал­ла­ди­ан­ст­ва. Так­же со­хра­ни­лись фли­гель («кла­до­вая Брю­са»), кор­де­гар­дия, «ла­бо­ра­то­рия Брю­са» - са­до­вый па­виль­он с под­лин­ной де­ко­ра­ци­ей пет­ров­ско­го вре­ме­ни. Хо­зяйственные по­строй­ки (оран­же­рея, ко­ню­шен­ный кор­пус и др.) не­од­но­крат­но пе­ре­строе­ны; тер­ри­то­рия ли­по­во­го пар­ка с од­ной сто­ро­ны об­не­се­на ва­лом, с дру­гой - окайм­ле­на пру­да­ми. Главный дом усадь­бы не со­хра­нил­ся.

В кон­це пар­ка стоя­ли по­стро­ен­ные на сред­ст­ва графа А.Р. Брю­са (смотри в статье Брю­сы) церковь Ио­ан­на Бо­го­сло­ва с при­де­лом Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1756; ко­ло­коль­ня при­строе­на в 1883 году) и усы­паль­ни­ца гра­фов Брю­сов (1787). В 1934 году ко­ло­коль­ня и усы­паль­ни­ца ра­зо­бра­ны (над­гро­бия из усы­паль­ни­цы пе­ре­ве­зе­ны в Дон­ской монастырь , над­гро­бие гра­фи­ни П.А. Брюс, 1790, ра­бо­ты И.П. Мар­то­са на­хо­дит­ся в Му­зее ар­хи­тек­ту­ры имени А.В. Щу­се­ва), цер­ковь встрое­на в спаль­ный кор­пус от­кры­то­го в Глинках са­на­то­рия «Мо­ни­но». В 1986 году этот кор­пус за­крыт на ре­монт, в 1990-х годах пре­вра­тил­ся в руи­ны. В декабре 2005 года про­ве­дён мо­ле­бен око­ло ос­тат­ков хра­ма, пла­ни­ру­ет­ся его вос­ста­нов­ле­ние.

В 1991 году соз­дан об­щественный Дом-му­зей Я.В. Брю­са.

Иллюстрации:

Фото А.И. Нагаева Глин­ки. «Об­сер­ва­то­рия Брю­са». 1730-е годы. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)