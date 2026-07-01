ГЛИНКА СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

ГЛИНКА СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ - русский журналист, мемуарист, драматург.

Из ро­да Гли­нок, брат Ф.Н. Глин­ки . Учил­ся в Су­хо­пут­ном шля­хет­ном ка­дет­ском кор­пу­се в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1782-1794 годы). До 1800 года со­сто­ял на во­енной служ­бе (в от­став­ку вы­шел май­о­ром). В начале 1800-х годов при­об­рёл литературную из­вест­ность как пе­ре­во­дчик и дра­ма­тург (пье­сы «На­та­лья, бо­яр­ская дочь», 1806, «Ми­нин», 1809, и др.). В 1808-1826 годах из­да­вал журнал «Рус­ский вест­ник», от­ли­чав­ший­ся пат­рио­тическим ду­хом и осо­бен­но по­пу­ляр­ный во вре­мя вой­ны с На­по­ле­о­ном I в 1812-1815 годах (большая часть ма­те­риа­лов при­над­ле­жа­ла Глинке). В 1812 году Глинка пер­вым за­пи­сал­ся в ря­ды народного опол­че­ния, свои­ми ан­ти­фран­цуз­ски­ми вы­ступ­ле­ния­ми за­слу­жил сла­ву «народного три­бу­на» (П.А. Вя­зем­ский).

В 1827-1830 годах слу­жил цен­зо­ром, по­сто­ян­но кон­флик­туя с Московским цен­зур­ным комитетом. Ав­тор ря­да по­пу­ляр­ных ис­то­рических со­чи­не­ний («Рус­ская ис­то­рия…», 3-е издание, части 1-14, 1823-1825 годы; «Те­атр све­та…», части 1-8, 1823-1824 годы; «Обо­зре­ние ис­то­рии ар­мян­ско­го на­ро­да», части 1-2, 1832-1833 годы; и мн. др.). Са­мый зна­чительный труд Глинки - «За­пис­ки» (опубликованы пол­но­стью в 1895 году), ох­ва­ты­ваю­щие ис­то­рические со­бы­тия от Французской ре­во­лю­ции XVIII века до вос­ста­ния де­каб­ри­стов и со­дер­жа­щие яр­кие порт­ре­ты со­вре­мен­ни­ков.