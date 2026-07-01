ГЛИНКА СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
ГЛИНКА СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ - русский журналист, мемуарист, драматург.
Из рода Глинок, брат Ф.Н. Глинки. Учился в Сухопутном шляхетном кадетском корпусе в Санкт-Петербурге (1782-1794 годы). До 1800 года состоял на военной службе (в отставку вышел майором). В начале 1800-х годов приобрёл литературную известность как переводчик и драматург (пьесы «Наталья, боярская дочь», 1806, «Минин», 1809, и др.). В 1808-1826 годах издавал журнал «Русский вестник», отличавшийся патриотическим духом и особенно популярный во время войны с Наполеоном I в 1812-1815 годах (большая часть материалов принадлежала Глинке). В 1812 году Глинка первым записался в ряды народного ополчения, своими антифранцузскими выступлениями заслужил славу «народного трибуна» (П.А. Вяземский).
В 1827-1830 годах служил цензором, постоянно конфликтуя с Московским цензурным комитетом. Автор ряда популярных исторических сочинений («Русская история…», 3-е издание, части 1-14, 1823-1825 годы; «Театр света…», части 1-8, 1823-1824 годы; «Обозрение истории армянского народа», части 1-2, 1832-1833 годы; и мн. др.). Самый значительный труд Глинки - «Записки» (опубликованы полностью в 1895 году), охватывающие исторические события от Французской революции XVIII века до восстания декабристов и содержащие яркие портреты современников.