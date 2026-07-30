ГЛИНКА МИХАИЛ ИВАНОВИЧ
Российский композитор.
Сын состоятельного дворянина, детские годы провёл в усадьбе на берегу р. Десна, учился играть на скрипке и флейте, с 1815 года - на фортепиано. Музыкальные впечатления детства связаны с концертами крепостного оркестра, которым владел его дядя. Юные годы Глинки прошли в Санкт-Петербурге. Учился в Благородном пансионе при Главном педагогическом институте (1818-1822), где его учителями были К. И. Арсеньев, А. И. Галич, А. П. Куницын, а воспитателем – В. К. Кюхельбекер. Глинка брал уроки игры на фортепиано у Дж. Филда и Ш. Майера, учился пению у итальянского певца Беллоли; часто бывал в театре, познакомился с операми Л. Керубини, Э. Мегюля, А. Буальдьё, балетными постановками Ш. Л. Дидло, слышал выступления Е. С. Сандуновой, посетил жившего в Санкт-Петербурге И. Н. Гуммеля.
По окончании пансиона совершил поездку на Кавказ. В 1824-1828 годах помощник секретаря в канцелярии Совета путей сообщения. В 1820-х годах был известен в музыкальных кругах как пианист, певец (тенор), общался с А. С. Пушкиным, В. А. Жуковским, А. С. Грибоедовым, А. А. Дельвигом, В. Ф. Одоевским. К этому времени относятся первые сочинения Глинки - камерно-инструментальные, оркестровые, фортепианные, вокальные; в их числе - соната для фортепиано и альта или скрипки (1828, не окончена, завершена В. В. Борисовским в 1931 году). Особенно ярко дарование Глинки проявилось в жанре романса («Не искушай» на стихотворение Е. А. Боратынского; «Бедный певец» на стихотворение В. А. Жуковского и др.). В 1830-1834 годах Глинка путешествовал по Италии, Австрии, Германии, познакомился с музыкальной жизнью крупнейших европейских центров. В Германии изучал оперы К. М. фон Вебера, Л. Шпора, Л. ван Бетховена. В Италии состоялось его знакомство с В. Беллини, Г. Доницетти, Ф. Мендельсоном, Г. Берлиозом (впоследствии - почитателем таланта Глинки), встречался с соотечественниками - художниками К. П. Брюлловым, Ф. А. Бруни, историком С. П. Шевырёвым (в салоне кн. З. А. Волконской в Риме); вместе с певцом Н. К. Ивановым, сопровождавшим его в поездке, принимал участие в домашних концертах.
Под воздействием итальянской оперы и стиля пения бельканто в музыке Глинки появились эмоциональная открытость, романтический пафос (фортепианные вариации на темы итальянских опер, романс «Венецианская ночь» на стихотворение И. И. Козлова; Большой секстет для фортепиано и струнных, Патетическое трио для фортепиано, кларнета и фагота - оба 1832 год). В 1833-1834 годах в Берлине занимался гармонией и контрапунктом у известного педагога З. Дена. Создание в 1834 году Симфонии-увертюры на русскую тему, Симфонии на две русские темы (закончена и инструментована по наброскам автора В. Я. Шебалиным), Каприччио на русские темы, романсов на стихотворение А. А. Дельвига и В. А. Жуковского ознаменовало начало нового творческого этапа, когда Глинка осознал своё предназначение «писать по-русски».
Зрелый период творчества открывает опера «Жизнь за царя» («Иван Сусанин»; либретто Г. Ф. Розена, исторический сюжет о подвиге костромского крестьянина и окончании Смутного времени был предложен В. А. Жуковским, написавшим текст эпилога). Первоначально, по свидетельству В. Ф. Одоевского, Глинка задумал ораторию (в драматургии оперы необычайно велика роль хоров). Уникальность оперы «Жизнь за царя» в том, что б. ч. стихов приспосабливалась к уже написанной музыке. Премьера оперы 27.11.1836 года в Большом театре Санкт-Петербурга стала новым этапом в развитии русской музыкальной культуры (дирижировал композитор К. А. Кавос, ранее обращавшийся к этому же сюжету; 2-я редакция с дополнительной сценой на текст Н. В. Кукольника поставлена в 1837 году). На премьере присутствовали А. С. Пушкин, В. А. Жуковский, П. А. Вяземский, В. Ф. Одоевский. Одобрение единомышленников соседствовало с неприятием «кучерской музыки», проявленным отдельными представителями двора; официальная критика, однако, не смогла противодействовать восторженному общественному мнению. Успех «Жизни за царя» определил милость Николая I к её автору: Глинка был признан первым композитором России и в 1837 году назначен на должность капельмейстера Придворной певческой капеллы (служил до 1839 года). К этому времени относится первый опыт Глинки в церковной музыке (Херувимская песнь). Для обновления состава певчих в 1838 году совершил поездку в Малороссию. В этот период Глинка приобрёл известность как вокальный педагог: преподавал в капелле, театральном училище, занимался с певцами, в т. ч. с С. С. Гулак-Артемовским, позднее с Д. М. Леоновой; его советами пользовались О. А. Петров и А. Я. Петрова-Воробьёва (первые исполнители ролей Сусанина и Вани), тогда же Глинка написал 2 сборника «Этюдов», «Упражнения» для голоса и «Школу пения».
Около 6 лет Глинка работал над второй оперой – «Руслан и Людмила» (1842, либретто В. Ф. Ширкова, Н. А. Маркевича, Н. В. Кукольника, М. А. Гедеонова и самого Глинки по поэме Пушкина с использованием его подлинных стихов). Содружество с Кукольником способствовало созданию музыки к трагедии «Князь Холмский» (1840, концертное исполнение и постановка 1841 года, Санкт-Петербург), ряда романсов (в т. ч. цикла «Прощание с Петербургом», 1840); увлечение Е. Е. Керн вызвало появление «Вальса-фантазии» (первоначально для фортепиано, 1839; оркестровка – 1845; последняя редакция – 1856) и романса «Я помню чудное мгновенье» (на стихотворение Пушкина, 1840). Премьера «Руслана и Людмилы» (27.11.1842 года, Большой театр в Санкт-Петербурге) вызвала бурную полемику в печати; новизна драматургического замысла Глинки, трактовавшего популярный тогда жанр «волшебной» оперы в непривычном эпическом плане, вызвала разногласия даже среди приверженцев Глинки (его упрекали в чрезмерной «учёности» и затянутости действия). В числе почитателей оперы были В. Ф. Одоевский, Г. А. Ларош, В. В. Стасов, Ф. Лист, посетивший Санкт-Петербург в 1842-1843 годах.
В 1844-1847 годах Глинка предпринял поездку во Францию и Испанию, в 1845 году в Париже дал авторский концерт. Впечатления от природы и культуры Испании, колорит народных песен и танцев отразились в симфонических увертюрах «Арагонская хота» («Блестящее каприччио на тему Арагонской хоты», 1845) и «Воспоминания о летней ночи в Мадриде» (2-я редакция - 1851). Наряду с «Камаринской» (Скерцо на тему русской плясовой песни, 1848) они в наибольшей степени характеризуют симфонический стиль и оркестровое мышление Г. Последние годы он жил попеременно в Новоспасском, Смоленске, Санкт-Петербурге, Варшаве, Париже, Берлине. В Санкт-Петербурге вокруг Глинки группировался кружок почитателей (А. Н. Серов, бр. Стасовы, В. П. Энгельгардт), состоялось его знакомство с М. А. Балакиревым (будущим руководителем «Могучей кучки»), возникла дружба с А. С. Даргомыжским.
В 1854-1855 годах Глинка составлял автобиографические «Записки» – ценнейший документ в истории русской культуры, опубликованный в журнале «Русская старина» (1870, т. 1–2); в 1856 году в журнале «Музыкальный и театральный вестник» (№ 2, 6) были напечатаны его «Заметки об инструментовке» (по записям Серова). В эти же годы возникли замыслы симфонии «Тарас Бульба», оперы «Двумужница» (не осуществлены). Своими размышлениями о судьбах русской духовной музыки Глинка в 1855 году делился со свт. Игнатием (Брянчаниновым); в 1856 году написал музыку Ектении и «Да исправится молитва моя» (для 3 голосов). Живя с 1856 года в Берлине, возобновил занятия с З. Деном, углублённо изучал строгий контрапункт в церковных ладах и полифонию старых мастеров (Дж. П. да Палестрины, Г. Ф. Генделя, И. С. Баха); мысль «связать фугу западную с условиями нашей музыки узами законного брака» побудила Глинку к пристальному изучению древнерусских мелодий знаменного распева, в которых он видел основу русской полифонии. Эти идеи Глинки были впоследствии развиты М. А. Балакиревым, П. И. Чайковским, Н. А. Римским-Корсаковым, С. И. Танеевым, С. В. Рахманиновым, А. Д. Кастальским. Издателем и пропагандистом сочинений Глинки стала его младшая сестра Л. И. Шестакова; по её настоянию прах композитора был перезахоронен в мае 1857 года в Санкт-Петербурге (однако сохранился и памятник Глинке на лютеранском кладбище в Тегеле, Германия).
В истории русской музыки Глинка, подобно А. С. Пушкину в литературе, положил начало новому историческому периоду: его произведения обусловили мировое значение русской музыкальной культуры; по выражению В. В. Стасова, «оба [Пушкин и Глинка] создали новый русский язык - один в поэзии, другой в музыке». Творчество Глинки глубоко национально: оно выросло на почве русской народной песенности, впитало традиции древнерусского церковно-певческого искусства, в нём по-новому претворились достижения русской композиторской школы XVIII - начала XIX веков. Обобщив характерные черты русского народного музыкального творчества, он открыл в своих операх и симфонических произведениях мир народной героики, былинного эпоса, народной поэзии и сказки. Глинка уделял внимание не только городскому фольклору (как А. А. Алябьев, А. Н. Верстовский, А. Л. Гурилёв и др.), но и старинной крестьянской песне, использовав в сочинениях ритмику и особенности голосоведения народной музыки. В то же время его творчество тесно соприкасалось с западноевропейской музыкальной культурой. Глинка впитал традиции венской классической школы, изучал творчество Г. Ф. Генделя, И. С. Баха, К. В. Глюка, был знаком с достижениями современников-романтиков (Ф. Шопена, Г. Берлиоза, К. М. фон Вебера). Исключительно восприимчивый, он умел глубоко вживаться в образный строй различных национальных культур, с романтической пылкостью передавал образы южной природы, Италии и Испании.
«Жизнь за царя» и «Руслан и Людмила» ознаменовали начало русской оперной классики и её основных направлений: народной музыкальной драмы и оперы-сказки (оперы-былины). Новатор в области музыкальной драматургии, Глинка первым в русской опере открыл метод целостного симфонического развития формы, полностью отказавшись от разговорного диалога. В образе Сусанина Глинка воплотил лучшие качества русского народного характера, придал ему реалистичные жизненные черты, в вокальной партии создал новый тип русского ариозно-распевного речитатива (развитый в дальнейшем М. П. Мусоргским). Единство симфонического развития в опере «Жизнь за царя» выражено в сквозном проведении двух народных мелодий и в конфликтном столкновении образных тематических групп: русской и польской (плавным, широким русским темам противопоставлены острые, динамичные ритмы танцев польских рыцарей). В опере «Руслан и Людмила», переосмыслив содержание иронической поэмы Пушкина, Глинка усилил эпические черты, выдвинул на первый план величавые образы легендарной Киевской Руси (и тем самым проложил путь к образному миру сочинений А. П. Бородина и Н. А. Римского-Корсакова). Метод конфликтного развития в «Руслане и Людмиле» уступает место картинным сопоставлениям вокально-симфонических и балетных сцен. Впервые у Глинки получил яркое воплощение красочный мир Востока (отсюда ведёт начало ориентализм в русской музыке).
В «Камаринской» Глинка раскрыл специфические особенности национального музыкального мышления, синтезировал богатство народной музыки и высокое профессиональное мастерство. Продолжение у русских композиторов-классиков получили традиции «испанских увертюр» (от них - путь к жанровому симфонизму композиторов Балакиревского кружка), «Вальса-фантазии» (его лирические образы родственны балетной музыке и симфоническим вальсам П. И. Чайковского). В вокальной лирике он первым достиг уровня поэзии Пушкина («В крови горит огонь желанья», «Я помню чудное мгновенье»), добился полной гармонии музыки и поэтического текста («Ночной смотр» на стихотворение В. А. Жуковского; «Слышу ли голос твой» на стихотворение М. Ю. Лермонтова; «Не осенний мелкий дождичек» на стихотворение А. А. Дельвига, «Сомнение», «Жаворонок» на стихотворение Н. В. Кукольника, «Скажи, зачем явилась ты» на стихотворение поэта-любителя С. Г. Голицына; всего свыше 80 романсов, песен и арий).
«Патриотическая песнь» Глинки была положена в основу первого гимна РФ (в 1993-2000 годах).