ГЛИНКА КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ

Константин Сергеевич Глинка родился 9 (по новому стилю — 21) мая 1897 года в городе Коньске (ныне — Свентокшиское воеводство Польши). По национальности русский.

В декабре 1916 года Глинка был мобилизован в Русскую императорскую армию. Окончил 4-ю Московскую школу прапорщиков, после чего служил младшим офицером роты 56-го запасного пехотного полка в Москве.

В сентябре 1918 года Глинка был призван на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию . Участвовал в боях Гражданской войны , будучи командиром взвода, помощником командира роты 45-го Московского рабочего полка, начальника дивизионной школы младшего командного состава 3-й бригады 4-й стрелковой дивизии. Принимал участие в боях с войсками генерала Н. Н. Юденича , польской армией , формированиями Б. В. Савинкова в Белоруссии.

После окончания войны Глинка продолжил службу в Красной Армии. В 1922 году он окончил Высшую военно-педагогическую школу РККА, после чего находился на преподавательской работе в различных военных учебных заведениях. В июле 1928 года Глинка окончил Военную академию РККА имени М. В. Фрунзе, после чего продолжал службу на преподавательских должностях. В 1936-1938 годах служил начальником штаба 13-й стрелковой дивизии. С декабря 1938 года Глинка преподавал в Военной академии РККА имени М. В. Фрунзе.

В августе 1941 года Глинка был назначен на должность начальника Рижского пехотного училища, эвакуированного к тому времени в Стерлитамак. Провёл большую работу над повышением боевой подготовки курсантов училища в условиях сокращения времени, отводимого под обучение будущих командиров. В 1943 году Глинка ускоренным курсом окончил Высшую военную академию имени К. Е. Ворошилова, после чего был назначен на должность начальника штаба 101-го стрелкового корпуса, параллельно в течение двух месяцев — с 20 сентября по 22 декабря — исполнял обязанности командира этого корпуса.

Впоследствии был освобождён от занимаемой должности как не соответствующий ей и назначен начальником группы по изучению опыта войны при штабе 1-го Украинского фронта. Оказывал большую помощь войскам в освоении новых методов ведения борьбы с немецкими войсками. Глинка сам не раз выезжал в действующие части, выполняя задания командования. Под его руководством были разработаны труды по Львовско-Сандомирской , Верхнесилезской и ряду других операций фронта, получивших высокую оценку от специалистов Генерального штаба. Кроме того, Глинка руководил оформлением журналов боевых действий войск фронта и ежемесячных сводок обобщённого опыта войны.

После окончания войны продолжил службу в Советской Армии. В 1945-1946 годах был старшим преподавателем общей тактики и тактики специальных родов войск Военно-педагогического института, а с июля 1946 года — старшим преподавателем кафедры оперативного искусства, в ноябре 1947 года преобразованной в кафедру тактики и оперативного искусства Военной академии тыла и снабжения имени В. М. Молотова. В октября 1956 года в звании полковника Глинка был уволен в запас. Дальнейшая судьба не установлена.