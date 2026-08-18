ГЛИНКА ФЁДОР НИКОЛАЕВИЧ

Русский поэт, прозаик, декабрист ; гвардии пол­ков­ник (1818), действительный статский советник (1834).

Из ро­да Гли­нок, брат С.Н. Глин­ки . По окон­ча­нии 1-го ка­дет­ско­го кор­пу­са в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1802) на во­енной служ­бе. Уча­ст­во­вал в Ау­стер­лиц­ком сра­же­нии 1805 года , за­тем в от­став­ке. С 1812 года вновь на во­енной служ­бе, с ок­тяб­ря адъ­ю­тант генерал от инфантерии М.А. Ми­ло­ра­до­ви­ча. Уча­ст­во­вал в сра­же­ни­ях Отечественной вой­ны 1812 года - при Та­ру­ти­не, Ма­ло­яро­слав­це, Вязь­ме, Крас­ном и др. Во вре­мя за­гра­нич­ных по­хо­дов рос­сий­ской ар­мии 1813-1814 годов сра­жал­ся при Бау­це­не, со­став­лял опи­са­ние дей­ст­вий аван­гард­ных и арь­ер­гард­ных войск. Во­енные впе­чат­ле­ния из­ло­жил в книге «Пись­ма рус­ско­го офи­це­ра…» (части 1-8, 1815-1816 годы; их про­дол­же­ние - «Пись­ма к дру­гу…», части 1-3, 1816-1817 годы). Вме­сте с позд­ней­ши­ми «Очер­ка­ми Бо­ро­дин­ско­го сра­же­ния» (части 1-2, 1839) они при­нес­ли Глинке сла­ву пер­во­го ле­то­пис­ца войн с императором На­по­ле­о­ном I и «Ксе­но­фон­та Бо­ро­ди­на» (В.А. Жу­ков­ский). Так­же ши­ро­кой из­вест­но­стью поль­зо­ва­лись соз­дан­ные Глинкой в 1812 году во­ен­но-пат­рио­тические «пес­ни». С 1816 года в лейб-гвардии Из­май­лов­ском пол­ку, при Гвар­дей­ском ген­шта­бе. Ре­дак­ти­ро­вал «Во­ен­ный жур­нал» (1817-1819 годы). Чи­нов­ник по осо­бым по­ру­че­ни­ям при Ми­ло­ра­до­ви­че (1819-1822 годы).

Член ма­сон­ской ло­жи «Из­бран­ный Ми­ха­ил» (1816-1921 годы) и де­каб­ри­ст­ских ор­га­ни­за­ций «Со­юз Спа­се­ния» (1816-1818 годы) и «Со­юз Бла­го­ден­ст­вия» (1818-1821 годы); рас­про­стра­нял их влия­ние на литературные об­ще­ст­ва и круж­ки. В 1819-1825 годах председатель Воль­но­го об­ще­ст­ва лю­би­те­лей рос­сий­ской сло­вес­но­сти. Сре­ди де­каб­ри­стов вы­де­лял­ся уме­рен­ны­ми взгля­да­ми: был про­тив­ни­ком во­енного пе­ре­во­ро­та, вы­сту­пал за со­хра­не­ние мо­нар­хии . В 1822 году, на­хо­дясь под по­доз­ре­ни­ем, из гвар­дии пе­ре­ве­дён в ар­мию. В вос­ста­нии де­каб­ри­стов 14(26).12.1825 года Глинка не уча­ст­во­вал, но о под­го­тов­ке его знал и пы­тал­ся пре­до­сте­речь за­чин­щи­ков от «на­си­лий». В мар­те-ию­не 1826 года на­хо­дил­ся под след­ст­ви­ем в Пе­тро­пав­лов­ской кре­по­сти; был оп­рав­дан и ос­во­бо­ж­дён. За­тем на гражданской служ­бе: со­вет­ник Оло­нец­ко­го (1826-1830 годы), Твер­ско­го (1830-1832 годы) и Ор­лов­ско­го (1832-1834 годы) гу­берн­ских прав­ле­ний. С 1834 года в от­став­ке. В 1840-х годах сбли­зил­ся с московскими сла­вя­но­фи­ла­ми, со­труд­ни­чал в журнале «Мо­ск­ви­тя­нин». При уча­стии его же­ны Евдокии (Ав­до­тьи) Пав­лов­ны, уро­ж­дён­ной Го­ле­ни­ще­вой-Ку­ту­зо­вой (смотри в статье Го­ле­ни­ще­вы-Ку­ту­зо­вы ), в до­ме Глинки в Мо­ск­ве, а с 1853 года в Санкт-Пе­тер­бур­ге ре­гу­ляр­но уст­раи­ва­лись литературные ве­че­ра («по­не­дель­ни­ки»), при­вле­кав­шие лю­дей с ре­ли­ги­оз­ным и «ан­ти­за­пад­ным» умо­на­строе­ни­ем. С 1862 года Глинка по­сто­ян­но жил в Тве­ри, за­ни­мал­ся бла­го­тво­ри­тель­но­стью. В 1875 году из­бран глас­ным Твер­ской городской ду­мы.

В по­этическом твор­че­ст­ве Глинки про­дол­жал тра­ди­ции вы­со­кой по­эзии XVIII века, в осо­бен­но­сти ду­хов­ной оды. В его ран­ней ли­ри­ке важ­ное ме­сто за­ни­ма­ют пе­ре­ло­же­ния псал­мов и воль­ные ва­риа­ции на их те­мы («Опы­ты Свя­щен­ной по­эзии», 1826). В позд­ней ли­ри­ке, как и в по­эмах («Ка­ре­лия…», 1830; «Иов», 1859; эпо­пея по еван­гель­ским мо­ти­вам «Та­ин­ст­вен­ная ка­п­ля», части 1-2, из­да­на в Бер­ли­не, 1861), пре­об­ла­да­ют ре­лигиоз­но-фи­лософские мо­ти­вы. Глинка - ав­тор слов по­пу­ляр­ной пе­сни «Вот мчит­ся трой­ка уда­лая...».