ГЛИЭР РЕЙНГОЛЬД МОРИЦЕВИЧ
ГЛИЭР РЕЙНГОЛЬД МОРИЦЕВИЧ - российский композитор, педагог, дирижёр, народный артист СССР (1938).
Его отец - потомственный мастер духовых музыкальных инструментов. В 1900 году окончил Московскую консерваторию по классу композиции М.М. Ипполитова-Иванова, своим главным учителем считал С.И. Танеева (музыкальная форма, полифония). В 1900-е годы сочинял главным образом камерную, а также симфоническую музыку, что определялось влиянием Танеева и сближением с композиторами петербургской школы, прежде всего с А.К. Глазуновым. Глиэр посещал собрания в доме М.П. Беляева (Санкт-Петербург), при содействии которого исполнялись его сочинения (романсы входили в репертуар известных певцов); ряд произведений, в т. ч. 3-й секстет и симфоническая поэма «Сирены», были отмечены Глинкинской премией (1905, 1908). С 1900 года преподавал теоретические предметы в московской Музыкальной школе сестёр Гнесиных, среди его приватных учеников - Н.Я. Мясковский и С.С. Прокофьев. В 1907-1908 годах в Берлине брал уроки дирижирования у О. Фрида, по возвращении в Россию начал выступать с исполнением главным образом собственных произведений. С 1913 года профессор, с 1914 года директор Киевской консерватории, где вёл композицию (среди учеников - Б.Н. Лятошинский, Л.Н. Ревуцкий), оперный, оркестровый, камерный классы. В 1920-х годах сотрудничал в Московском отделе народного образования, Музыкальном отделе Наркомпроса РСФСР. В 1920-1941 годах профессор Московской консерватории по классу композиции (среди учеников - композиторы Б.А. Александров, А.В. Мосолов, А.Г. Новиков, Н.П. Раков, музыкальной теоретики А.Ф. Мутли, И.В. Способин). В 1938 году председатель Московского отделения СК, в 1939-1948 годах председатель оргкомитета СК СССР. В конце 1930-х и в конце 1940-х годов предпринял несколько гастрольных поездок по стране, выступая с авторскими концертами.
В послереволюционные и последующие годы работал главным образом в области сценической музыки. В балете «Красный мак» (1927, Москва; с 1957 года «Красный цветок») осуществил знаменательный поворот традиционного «большого балета» к современной тематике. Сочинение им опер «Шахсенем» (1927, Баку) и «Лейли и Меджнун» (соавтор - Т. Садыков; 1940, Ташкент) стимулировало становление профессиональных композиторских школ в Азербайджане и Узбекистане. Популярен «Гимн великому городу» из балета «Медный всадник» (по А.С. Пушкину; 1949, Ленинград; Государственная премия СССР, 1950). В области оркестровой музыки Глиэр отдавал предпочтение одночастным программным произведениям (увертюра «Ферганский праздник», 1940; поэма «Заповiт» памяти Т.Г. Шевченко, 1941). Среди сочинений крупной формы выделяются концерты для разных инструментов с оркестром, в т. ч. для арфы (1938), валторны (1951), написанные с исчерпывающим знанием их специфики. Из музыки позднего периода наиболее исполняемыми остаются Концерт для голоса [колоратурного сопрано] с оркестром (1943; Государственная премия СССР, 1946; самый известный образец жанра) и Квартет № 4 (1946; Государственная премия СССР, 1948).
Воспитанный в классических традициях, Глиэр не стремился к радикальному обновлению музльногоыка языка, однако при этом гармонические средства его сочинений 1900-1910-х годов в контексте достижений А.Н. Скрябина и С.В. Рахманинова не выглядят упрощёнными; он блистательно владел контрапунктом, формой, оркестровкой. Глиэр находил новые приёмы (в т. ч. гармонические) обращения с «восточным» тематическим материалом. Лирические произведения (сложные инструментальные формы, романсы) - лучшие в его наследии. В эпическом духе выдержаны 3-я симфония «Илья Муромец» (1911; Глинкинская премия, 1914) и сочинения картинно-красочного и повествовательно-программного характера.
Глиэр - автор ряда статей, воспоминаний о С.И. Танееве.