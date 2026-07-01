Глэнвилл (англ. de Glanville), Ранульф

Глэ`нвилл (англ. de Glanville), Ранульф (ок. 1120 Стратфорд, Саффолк — 21.10.1190, под Акрой, Палестина) — главный юстициарий Англии (1180—1189), шериф Йоркшира (1163—1170, 1175/6—1190) и других английских графств, судья, автор «Трактата о законах и обычаях королевства Англия». Семья Г., происходившая из Нормандии, занимала важное положение в Саффолке. Его отец, Хэрви, был одним из лидеров отряда, атаковавшего в 1147 мусульманский Лиссабон. Г. был женат на Берте, дочери Теобальда де Валонь, владельца земель в Саффолке и Йоркшире; имел трех дочерей. Племянником Г. (через жену) был Хьюберт Уолтер. Занимая должность шерифа Йоркшира, Г. принимал участие в деятельности центрального правительства. Потеряв должность в результате расследования 1170, Г. сохранил положение при дворе. Важную роль в его выдвижении сыграла гражданская война 1173—1174. Г. играл важную роль в региональном управлении страной и отправлении правосудия: страж баронства Ричмонд (1171), шериф Ланкашира (1173–74), Йоркшира (1175/6—1190), Уэстморленда (1177—1180); в 1170-е неоднократно рассматривал судебные дела во множестве английских графств, возглавлял выездные сессии суда . В 1180 стал верховным юстициарием Англии. Помимо судебной и шерифской деятельности Г. проявил себя в делах Уэльса (возглавлял войско, выступившее против валлийцев, представлял интересы короля на встрече с Рисом ап Грифидом (1184), участвовал в мирных переговорах между валлийцами и жителями Херефорда и Честера (1186)), а также в отношениях Англии с Фландрией (посол в 1177) и Францией (вел мирные переговоры с Филиппом II Августом). Г. потерял свое положение после смерти Генриха II. Отправился в Третий крестовый поход и умер во время осады Акры (не в бою). Г. основал два монастыря — в Бантли (бенедиктинский, 1171) и в Лейстоне (премонстрантский, 1183). Известно, что временами он злоупотреблял своим положением; всегда был окружен родственниками и друзьями из Вост. Англии, которых активно продвигал. В целом, современники оценивали Г. положительно, характеризовали его как мудрого и красноречивого человека. Поздняя традиция приписывает Г. введение ассизы о новом захвате и иска о возвращении владения движимым имуществом. Ему приписывают «Трактат о законах и обычаях королевства Англия» («Tractatus de legi- bus et consuetudinibus regni Anglie»), обычно именуемый «Глэнвилл», — руководство по королевским судебным процедурам, составленное между 1187 и 1189. Это первый систематический трактат английского общего права, обобщивший правовые реформы Генриха II. Соч.: Tractatus de legibus et consu-etudinibus regi Anglie qui Glanvilla vocatur / Ed. G. D. G. Hall. London, 1993 (испр. изд.); Трактат о законах и обычаях королевства Английского, который называется Гленвилевским / Пер. С. Ю. Хатунова. Ставрополь, 2002; Глэнвилл Р. Трактат о законах и обычаях Англии, называемый Глэнвилл / Пер. Ю. В. Огневой // Зерцало. Журнал юридической библиографии. Вып. 3. М., 1998. С. 106—122. Лит.: Огнева Ю. В. Ранульф Глэнвилл и его трактат «О законах и обычаях в Англии» // Зерцало. Вып. 3. М., 1998. С. 104—106; Falls J. S. Ranulf de Glanville’s Formative Years // Mediaeval Studies. Vol. 40. 1978. P. 312—327.